Ο Ολυμπιακός ανανέωσε τα συμβόλαια τεσσάρων παικτών της Κ23

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανανέωση των συμβολαίων τεσσάρων ποδοσφαιριστών που ανήκουν στην ομάδα Κ23 του συλλόγου. Πρόκειται για τους Χρήστο Φίλη, Γιώργο Σιώζο, Απόστολο Μαρτίνη και Νίκο Αβραμούλη. Οι ανανεώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής του συλλόγου για την ενίσχυση και διατήρηση των ταλέντων από την ακαδημία του.

Η ανακοίνωση και οι παίκτες

Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση των συμβολαίων των τεσσάρων νεαρών ποδοσφαιριστών της ομάδας Κ23. Οι Χρήστος Φίλης, Γιώργος Σιώζος, Απόστολος Μαρτίνης και Νίκος Αβραμούλης υπέγραψαν νέα συμβόλαια με τον σύλλογο.

Από τους τέσσερις, οι Χρήστος Φίλης και Γιώργος Σιώζος είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την προετοιμασία τους με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Χρήστος Φίλης μάλιστα έχει ήδη καταγράψει χρόνο συμμετοχής σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος. Οι Απόστολος Μαρτίνης και Νίκος Αβραμούλης αποτέλεσαν βασικά στελέχη της Β' ομάδας κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Ο Χρήστος Φίλης και η πορεία του

Ο Χρήστος Φίλης, γεννημένος στις 25 Ιουνίου 2007, αγωνίζεται στη θέση του μέσου. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, όπου και διακρίθηκε για το ταλέντο του.

Με τις ομάδες υποδομής του συλλόγου, ο Φίλης έχει κατακτήσει τόσο με τους Έφηβους όσο και με τους Νέους το πρωτάθλημα της Super League Κ17 και Κ19. Τη σεζόν 2025-26 πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό Κ23 στο πρωτάθλημα της Super League Κ23. Επιπλέον, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έκανε το ντεμπούτο του και με την πρώτη ομάδα σε επίσημο ματς, στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στην ΑΕΛ, ενώ είχε ακολουθήσει και το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της πρώτης ομάδας.

Ο Γιώργος Σιώζος, ένα ταλέντο από την ακαδημία

Ο Γιώργος Σιώζος, γεννημένος στις 11 Φεβρουαρίου 2009, είναι αμυντικός και βρίσκεται στην Ακαδημία του Ολυμπιακού από μικρή ηλικία. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, μόλις 17 ετών, έχει καταφέρει να αγωνιστεί σε διάφορες διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα, έχει συμμετοχές στις διοργανώσεις Super League Κ15, Κ17, Κ19, καθώς και στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, τη Super League 2. Το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό Κ23 στη Super League 2 πραγματοποιήθηκε στη φετινή πρεμιέρα της ομάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ Β’ στην Τούμπα. Ο Σιώζος ήταν επίσης μέλος της καλοκαιρινής προετοιμασίας της πρώτης ομάδας.

Η επιστροφή του Απόστολου Μαρτίνη

Ο Απόστολος Μαρτίνης, γεννημένος στις 8 Ιανουαρίου 2001, αγωνίζεται ως αμυντικός. Εξίσου, ήταν ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν από μικρή ηλικία στην Ακαδημία του Ολυμπιακού.

Στη συνέχεια της καριέρας του, ο Μαρτίνης αγωνίστηκε σε άλλες ομάδες, όπως ο Άρης, ο Παναθηναϊκός Β’ και στη Μάλτα με την Hibernians FC. Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στον σύλλογο για να ενταχθεί στην ομάδα του Ολυμπιακού Κ23.

Ο Νίκος Αβραμούλης και το επαγγελματικό ντεμπούτο

Ο Νίκος Αβραμούλης, γεννημένος στις 6 Αυγούστου 2008, είναι επίσης αμυντικός. Αποκτήθηκε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2025, προερχόμενος από την Ακαδημία της ΑΕΛ.

Έχει αγωνιστεί με τις ομάδες Ολυμπιακό Κ17 και Ολυμπιακό Κ19. Πλέον, είναι μέλος του Ολυμπιακού Κ23. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ Β’ για το πρωτάθλημα της Super League 2.

Με πληροφορίες από: Gazzetta