Ο Χατζηγιοβάνης στην αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ, συμπεριελήφθη στην αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Το παιχνίδι διεξάγεται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους Κρητικούς να επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο παίκτης, ο οποίος ανακοινώθηκε την Παρασκευή το πρωί, έκανε αμέσως την πρώτη του προπόνηση, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Ο Χατζηγιοβάνης στο Φάληρο

Η ανακοίνωση της απόκτησης του Τάσου Χατζηγιοβάνη από τον ΟΦΗ έγινε την Παρασκευή το πρωί, προκαλώντας ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων. Αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο παίκτης εντάχθηκε στις προπονήσεις της ομάδας, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Ο Χατζηγιοβάνης, παρά την πρόσφατη ένταξή του στο δυναμικό του Ομίλου, έδειξε άμεσα την καλή του φυσική κατάσταση και την ετοιμότητά του, γεγονός που οδήγησε στην άμεση συμπερίληψή του στην 25μελή αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα. Ο Έλληνας τεχνικός, Χρήστος Κόντης, θα έχει έτσι στη διάθεσή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα για τη «μάχη» του Φαλήρου, όπου ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Πριν την πρώτη του προπόνηση, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης πέρασε και από το καθιερωμένο «φατούρο», ένα τελετουργικό που συνηθίζεται στις ομάδες για τους νέους παίκτες. Η παρουσία του στην αποστολή αναμένεται να ενισχύσει τους Κρητικούς στην κρίσιμη αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, προσφέροντας επιπλέον επιλογές στην επίθεση.

Επιστροφές και απουσίες

Εκτός από τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, έχει στη διάθεσή του και άλλους παίκτες που ξεπέρασαν προβλήματα τραυματισμών και επιστρέφουν στη δράση. Συγκεκριμένα, οι Χρίστος Σιέλης και Άαρον Ισέκα συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης της ομάδας, δείχνοντας ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την πλήρη επανένταξή τους.

Αμφότεροι οι παίκτες, Σιέλης και Ισέκα, μπήκαν στην 25μελή αποστολή για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στην αμυντική και επιθετική γραμμή αντίστοιχα. Η επιστροφή τους προσφέρει επιπλέον βάθος στο ρόστερ του Έλληνα τεχνικού για το δύσκολο παιχνίδι στο Φάληρο, ενισχύοντας τις επιλογές του.

Αντιθέτως, εκτός αποστολής παραμένει ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα αποκατάστασης, προσπαθώντας να επανέλθει σε πλήρη αγωνιστική δράση. Το πρόγραμμα της προετοιμασίας των Κρητικών, πριν την αναχώρηση για την Αθήνα, περιελάμβανε ασκήσεις ευκινησίας και κατοχής μπάλας, με στόχο την καλύτερη δυνατή ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών.

Η περίπτωση των Νους και Αποστολάκη

Στην αποστολή του ΟΦΗ για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό βρίσκονται επίσης ο Τιάγκο Νους και ο Γιάννης Αποστολάκης, δύο περιπτώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των μελλοντικών τους μετακινήσεων. Και οι δύο παίκτες έχουν συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένουν ενεργά μέλη του ΟΦΗ.

Ο Αργεντινός μέσος, Τιάγκο Νους, αναμένεται να μετακομίσει στον Πειραιά τον ερχόμενο Ιανουάριο, ενισχύοντας το ρόστερ του Ολυμπιακού. Η μεταγραφή του θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Ομίλου στη League Phase του Europa League, όπου αγωνίζεται η τωρινή του ομάδα.

Παρόμοια πορεία θα ακολουθήσει και ο διεθνής με την Ελπίδων πολυσύνθετος χαφ, Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα του Ολυμπιακού από τη νέα σεζόν. Παρόλο που οι μελλοντικοί τους προορισμοί είναι γνωστοί, και οι δύο παίκτες παραμένουν κανονικά ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ και πληρώνονται από τους Κρητικούς με βάση τα εν ισχύ συμβόλαιά τους. Η απόφαση για τον χρόνο συμμετοχής τους στο Φάληρο ανήκει αποκλειστικά στον προπονητή Χρήστο Κόντη, ο οποίος θα κρίνει την αγωνιστική τους ετοιμότητα και τις ανάγκες του αγώνα.

Η πλήρης αποστολή του ΟΦΗ

Η 25μελής αποστολή του ΟΦΗ που θα ταξιδέψει στην Αθήνα για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές, όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα:

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Χατζηγιοβάνης, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα και Κόντρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta