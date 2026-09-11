Αντιδράσεις φιλάθλων της ΑΕΚ για τη συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό και η ιστορία που επαναλαμβάνεται

Η ανακοίνωση για τη συγκατοίκηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους φιλάθλους της «Ένωσης». Ο Νίκος Παπαδογιάννης, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, εκφράζει την αίσθηση ότι έχει ξαναδεί αυτό το έργο, παραπέμποντας σε παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν. Οι αντιδράσεις των οπαδών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυμάνθηκαν από δυσανεξία έως και ένθεη οργή.

Η αντίδραση για τη Sunel Arena

Η είδηση της συγκατοίκησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena αντιμετωπίστηκε από τους φιλάθλους της ΑΕΚ με ποικίλα συναισθήματα. Στην καλύτερη περίπτωση, η ανακοίνωση προκάλεσε δυσανεξία, ενώ στη χειρότερη, εκδηλώθηκε έντονη οργή. Χαρακτηριστικά, σχόλια όπως «Αγγελόπουλε, πούλα και φύγε, είσαι τελειωμένος» κατακλύζουν τα σόσιαλ μίντια, δείχνοντας το κλίμα δυσαρέσκειας.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, παρατηρώντας τον «καυγά που γίνεται σε ξένο αχυρώνα», όπως αναφέρει, δεν μπορεί παρά να αισθανθεί ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι πρωτόγνωρη. Η ένταση των αντιδράσεων υποδηλώνει μια βαθύτερη δυσαρέσκεια, η οποία, όπως φαίνεται, έχει προηγούμενα στην ιστορία του συλλόγου.

Η σκιά του παρελθόντος: Η περίπτωση Φιλίππου

Η τρέχουσα κατάσταση φέρνει στη μνήμη τις τελευταίες μέρες του Γιάννη Φιλίππου στην ΑΕΚ. Τότε, οι φίλαθλοι φώναζαν «Γιαουρτά, πούλα και φύγε», με αποτέλεσμα την αποχώρησή του. Ο Φιλίππου πούλησε και έφυγε, με διάδοχο τον Δρόσο, εκτοξεύοντας πίσω του «μαύρη πέτρα» και αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό κληροδότημα.

Ο Γιάννης Φιλίππου αποχώρησε από την ΑΕΚ αηδιασμένος και ουσιαστικά διωγμένος, όπως περιγράφεται. Αυτή η αποχώρηση, υπό το βάρος των αντιδράσεων, αποτελεί ένα ιστορικό προηγούμενο που ανακαλείται στις σημερινές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας την επανάληψη παρόμοιων μοτίβων στη σχέση διοίκησης και κερκίδας.

Το κληροδότημα και η ρήξη με την κερκίδα

Παρά την αποχώρησή του υπό τέτοιες συνθήκες, ο Γιάννης Φιλίππου άφησε πίσω του ένα αξιόλογο έργο για την ΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ομάδα κατέκτησε έναν τελικό Euroleague, ένα Κύπελλο Σαπόρτα, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και δύο εγχώρια κύπελλα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, προπονητής της ομάδας που κατέκτησε τον τίτλο το 2002, ήταν παρών όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα και σίγουρα θυμάται καλά εκείνη την περίοδο.

Τα «προβλήματα» που αναφέρονται αφορούν τη ρήξη με την κερκίδα, η οποία συντελέστηκε σε μια εποχή που η ομάδα ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Αυτό δείχνει ότι οι αιτίες της δυσαρέσκειας δεν ήταν αποκλειστικά αγωνιστικές, αλλά είχαν να κάνουν με βαθύτερες διαφωνίες και συγκρούσεις.

Τα «λάθη» του Φιλίππου και οι «οργανωμένοι»

Ο Γιάννης Φιλίππου διέπραξε ένα «μέγα λάθος», το οποίο είχε διάφορες πτυχές. Συγκεκριμένα, τα έβαλε με τους «περίφημους οργανωμένους» φιλάθλους και αρνήθηκε να τους κάνει τα χατίρια. Ένα από τα πρώτα βήματα που έκανε ήταν να κλείσει την πόρτα στους «τζαμπατζήδες», με αποτέλεσμα οι αγώνες να διεξάγονται «μεταξύ συγγενών και φίλων», δηλαδή μπροστά σε άδειες εξέδρες.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης θυμάται τη δυσάρετη έκπληξη που ένιωσε στο πρώτο ματς της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Ακίνητο του Γαλατσίου. Ενώ περίμενε πανηγυρικό κλίμα και πολυκοσμία, οι εξέδρες ήταν ολόαδειες, γεγονός που αποτύπωνε την έκταση της ρήξης με το οργανωμένο κοινό.

Το φάιναλ φορ της Βαρκελώνης και τα επεισόδια

Ένα ακόμα «μεγαλύτερο αμάρτημα» του Φιλίππου συνέβη όταν η ομάδα έφτασε στο φάιναλ φορ της Βαρκελώνης το 1998, με προπονητή τον Ιωαννίδη. Ο Φιλίππου ξεκαθάρισε προκαταβολικά ότι δεν σκόπευε να μεσολαβήσει ώστε να βγουν «λάδι» τυχόν ταραξίες στην Ισπανία. Αυτή η στάση ήταν αντίθετη με το «modus operandi» των διοικήσεων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή, οι οποίες έτρεχαν στα τμήματα για να βγάλουν χουλιγκάνους από τα μπουντρούμια, τόσο στα φάιναλ φορ όσο και σε άλλες περιστάσεις.

Η ρήξη ανάμεσα σε συνδεσμίτες και διοίκηση έγινε αμετάκλητη και ανεπανόρθωτη όταν ξέσπασαν βίαια επεισόδια σε αγώνες με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για τα πλέι-οφ του πρωταθλήματος. Τότε και μόνο τότε εμφανίζονταν φανατικοί στο γήπεδο, για τους προφανείς λόγους. Ο Φιλίππου, κατά τη διάρκεια των ημιτελικών του 1998, λίγες μέρες μετά το φάιναλ φορ της Βαρκελώνης, δήλωσε: «Στο πανηγύρι των ζουρλών, αφήστε με εμένα απ’ έξω». Αν και αρχικά αναφερόταν στα όσα συνέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο, όπου πιάστηκαν στα χέρια ο Γιάννης Ιωαννίδης και ο Φάνης Χριστοδούλου, η φράση αυτή έμεινε να συμβολίζει διαχρονικά την «τοξικότητα» της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta