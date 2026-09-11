Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναμετρώνται στη Ρόδο με επιστροφές και νέα πρόσωπα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR και η ΑΕΚ ετοιμάζονται για μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση απόψε στη Ρόδο, στο πλαίσιο του 2nd International Tournament Rhodes 2026. Το σπουδαίο ελληνικό ντέρμπι ανοίγει την αυλαία του τουρνουά στο Κλειστό της Καλλιθέας, με ώρα έναρξης στις 20:00. Παρά τον φιλικό του χαρακτήρα, ο αγώνας αποκτά ξεχωριστό βάρος λόγω των σημαντικών επιστροφών και των νέων προσώπων που θα παρουσιαστούν.

Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Μία άκρως φορτισμένη στιγμή αναμένεται να διαδραματιστεί στο νησί των ιπποτών, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα βρεθεί ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η επανεμφάνιση του Σέρβου προπονητή έρχεται μετά από 14 χρόνια, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον στους φίλους της ομάδας.

Ο Ομπράντοβιτς, ο οποίος δίδαξε στο «τριφύλλι» να στοχεύει στα «αστέρια» και θεωρείται υπεύθυνος για τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου, θα δώσει ξανά τις οδηγίες του στην ομάδα της καρδιάς του, έστω και σε ανεπίσημο ματς. Έχει εργαστεί πυρετωδώς με το ρόστερ το προηγούμενο διάστημα, προετοιμάζοντας την ομάδα για την πρώτη της ανεπίσημη εμφάνιση.

Τα νέα πρόσωπα του Παναθηναϊκού

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά σε ανεπίσημο αγώνα τα νέα αποκτήματα της ομάδας. Οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε θα προβάρουν τη φανέλα του Παναθηναϊκού, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από τις δυνατότητές τους.

Στην αποστολή των «πράσινων» βρίσκεται και ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης, ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ. Δεν αποκλείεται ο νεαρός παίκτης να πάρει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση, δίνοντας του την ευκαιρία να δείξει τα πρώτα του δείγματα γραφής στο παρκέ.

Η επιστροφή του Λαρεντζάκη και οι απουσίες

Από την πλευρά της ΑΕΚ, το παιχνίδι στη Ρόδο σηματοδοτεί την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στη «Βασίλισσα», γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα στην πρώτη της εμφάνιση στο τουρνουά.

Ωστόσο, και οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές των προπονητών τους. Για τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Σλούκας παρέμεινε στην Αθήνα, καθώς δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί. Επιπλέον, εκτός για τα δύο παιχνίδια που θα διεξαχθούν στη Ρόδο θα είναι και οι τραυματίες παίκτες, μειώνοντας τις διαθέσιμες λύσεις για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αντίστοιχα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει επίσης πολλές και σημαντικές απουσίες στο ρόστερ της. Αυτή η κατάσταση, αν και περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές, ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για δοκιμές νέων σχημάτων και προσφέρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που επιδιώκουν να αποδείξουν την αξία τους και να κερδίσουν μια θέση στην ομάδα.

Η παρουσία του Ματίας Λεσόρ

Στα ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό συγκαταλέγεται η παρουσία του Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ, παλιός γνώριμος του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την κοινή τους θητεία στην Παρτίζαν, ταξίδεψε κανονικά με την ομάδα στη Ρόδο, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Λεσόρ έχει ανεβάσει ρυθμούς στις προπονήσεις και, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στους αγώνες του τουρνουά. Θα αγωνιστεί τόσο απέναντι στην ΑΕΚ όσο και στο επόμενο παιχνίδι των «πράσινων» με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Η παρουσία του Γάλλου σέντερ δίνει σίγουρα ένα θετικό πρόσημο στον Ζοτς, ο οποίος θα έχει έτσι ακόμη μία διαθέσιμη λύση στη γραμμή των ψηλών του.

Το βάρος της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού AKTOR και ΑΕΚ, αν και φιλικού χαρακτήρα, αποκτά ξεχωριστό βάρος. Πέρα από τις ιστορικές επιστροφές, ο αγώνας προσφέρει την πρώτη επίσημη ευκαιρία στους φιλάθλους να δουν τα νέα πρόσωπα των ομάδων να δοκιμάζονται στο παρκέ.

Οι πολλές απουσίες και για τις δύο πλευρές, αν και περιορίζουν τις επιλογές των προπονητών, ταυτόχρονα ανοίγουν τον δρόμο για πειραματισμούς και την αξιοποίηση παικτών που επιζητούν να αποδείξουν την αξία τους. Έτσι, το φιλικό της Ρόδου αποτελεί ένα σημαντικό τεστ προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta