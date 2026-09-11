Πούλμαν βάζει η Καλαμάτα για τη μετακίνηση φιλάθλων στο Περιστέρι

Η Καλαμάτα προχωρά στη διάθεση πούλμαν για τη διευκόλυνση των οπαδών της, ενόψει του αγώνα κόντρα στον Βόλο Elabet. Η αναμέτρηση, που αφορά την τέταρτη στροφή του πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να προσφέρει δωρεάν μετακίνηση σε μερίδα του κόσμου της «Μαύρης Θύελλας», προκειμένου να στηρίξει την ομάδα της στην εκτός έδρας αναμέτρηση.

Η πρωτοβουλία για τους φιλάθλους

Η ΠΑΕ Καλαμάτα, με επίσημη ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε τη διάθεση πούλμαν για τους φιλάθλους της. Η κίνηση αυτή έρχεται ως μέτρο διευκόλυνσης της μετακίνησης των οπαδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα της ομάδας τους.

Η πρωτοβουλία για την παροχή των δωρεάν πούλμαν ανήκει στον Πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργο Πρασσά. Μέσω αυτής της ενέργειας, δίνεται η δυνατότητα σε ένα μέρος του κόσμου της «Μαύρης Θύελλας» να ταξιδέψει στην έδρα του αγώνα χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τη μεταφορά.

Ο αγώνας στο Περιστέρι

Η Καλαμάτα έχει προγραμματίσει το «ραντεβού» της με τον Βόλο Elabet για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 18:00. Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η «Μαύρη Θύελλα» θα υποδεχτεί την ομάδα της Θεσσαλίας στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου. Η επιλογή του συγκεκριμένου γηπέδου έγινε εφικτή, καθώς ο Ατρόμητος αποδέχθηκε το σχετικό αίτημα της Καλαμάτας για τη χρήση των εγκαταστάσεών του.

Διαδικασία εξασφάλισης θέσης

Για όσους φιλάθλους επιθυμούν να εξασφαλίσουν μία θέση στα πούλμαν που θα διατεθούν, είναι απαραίτητο να έρθουν σε επικοινωνία με το Πρακτορείο Penguin Travels & Tours. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου, στον αριθμό 27210 80701.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη προϋπόθεση για την είσοδο στα πούλμαν. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι εισιτηρίου για τον αγώνα, προκειμένου να μπορέσουν να μετακινηθούν δωρεάν με τα λεωφορεία που παρέχει η ΠΑΕ Καλαμάτα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Καλαμάτα αναφέρει συγκεκριμένα: «Η Μαύρη Θύελλα την Κυριακή (13/09) στις 18:00 θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League».

Συνεχίζοντας, η ανακοίνωση διευκρινίζει: «Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των φιλάθλων μας, με πρωτοβουλία του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργου Πρασσά, θα διατεθούν πούλμαν, τα οποία θα μεταφέρουν δωρεάν μερίδα του κόσμου μας στην έδρα του αγώνα».

Κλείνοντας, η ΠΑΕ Καλαμάτα τονίζει: «Για την εξασφάλιση θέσης στα πούλμαν, θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με το Πρακτορείο Penguin Travels & Tours μέσω τηλεφώνου (27210 80701). Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στα πούλμαν η κατοχή εισιτηρίου για τον αγώνα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta