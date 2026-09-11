Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την επιλογή του Γιαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στη Nova, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην απόφαση του Δομινικανού γκαρντ, Γιαν Μοντέρο, να ενταχθεί στην ομάδα των «ερυθρολεύκων» το περασμένο καλοκαίρι. Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στο σκεπτικό πίσω από την επιλογή του νεαρού αθλητή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τον σύλλογο.

Η επιλογή του Γιαν Μοντέρο και η δήλωση του παίκτη

Ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος αγωνίζεται πλέον ως γκαρντ για τους Πειραιώτες, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η απόφασή του να επιλέξει τον Ολυμπιακό βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία του κόουτς Μπαρτζώκα. Αυτή η δήλωση αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος θέλησε να σχολιάσει την εν λόγω επιλογή.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» τόνισε με έμφαση ότι η προσθήδα του Γιαν Μοντέρο είναι «πολύ σημαντική» για την ομάδα. Η επιλογή του Δομινικανού γκαρντ να ενταχθεί στον Ολυμπιακό, παρά τις εναλλακτικές προτάσεις που είχε, αποτελεί ένα γεγονός που, όπως ανέφερε ο κ. Μπαρτζώκας, «τιμά» τόσο τον ίδιο τον παίκτη για την ωριμότητα της απόφασής του, όσο και τον Ολυμπιακό ως σύλλογο.

Ο έντονος ανταγωνισμός και οι οικονομικές προτάσεις

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης του Γιαν Μοντέρο. Όπως εξήγησε, το διάστημα που κινήθηκε η διαδικασία για να αποκτηθεί ο παίκτης από τον Ολυμπιακό, υπήρξαν και άλλες ομάδες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κινήθηκαν για την απόκτησή του.

Οι προτάσεις που δέχθηκε ο Δομινικανός γκαρντ από αυτές τις ομάδες ήταν ιδιαίτερα δελεαστικές από οικονομικής άποψης. Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι του δίνονταν «τρελά λεφτά», ενώ μάλιστα κάποιες ομάδες έφτασαν στο σημείο να του προσφέρουν «λευκές επιταγές». Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει το μέγεθος του ανταγωνισμού και την αξία της επιλογής του Μοντέρο.

Η φιλοσοφία για την εξέλιξη και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε τη φιλοσοφία του σχετικά με τον τρόπο που ένας νεαρός αθλητής πρέπει να διαχειρίζεται την καριέρα του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γιαν Μοντέρο είναι ένας παίκτης που γνωρίζει «πολύ συγκεκριμένα τι θέλει στην καριέρα του και πώς θα το πετύχει», κάτι που φάνηκε και από την επιλογή του.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι ένας παίκτης στην ηλικία των 22-23 ετών θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην επιλογή ενός προγράμματος και μιας ομάδας που θα συμβάλει στην εξέλιξή του, παρά να εστιάζει αποκλειστικά στις άμεσες οικονομικές απολαβές, ακόμα κι αν αυτές είναι σημαντικές. Ο κ. Μπαρτζώκας εξήγησε ότι μια διαδρομή που βασίζεται στην εξέλιξη και στο μπάσκετ, μπορεί να του φέρει «σε βάθος χρόνου, πολύ περισσότερη, δόξα, χρήματα, τίτλους, απ' ότι ευκαιριακά από κάτι άλλο».

Παραδείγματα από το παρελθόν και οι συνέπειες των επιλογών

Προκειμένου να τεκμηριώσει περαιτέρω την άποψή του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε σε προηγούμενα παραδείγματα από τον χώρο του μπάσκετ. Τόνισε ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει περιπτώσεις παικτών που επέλεξαν να μετακινηθούν σε ομάδες με βασικό κριτήριο τα χρήματα.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο προπονητής, παρόλο που αυτοί οι παίκτες πήραν σημαντικά χρηματικά ποσά, πολλοί από αυτούς έφυγαν από τις ομάδες τους την επόμενη κιόλας χρονιά, καθώς επιθυμούσαν να αποχωρήσουν. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τον κ. Μπαρτζώκα, αναδεικνύει την αξία της επιλογής ενός προγράμματος που προσφέρει μακροπρόθεσμη εξέλιξη και επιτυχία, όπως η περίπτωση του Γιαν Μοντέρο με τον Ολυμπιακό, έναντι των βραχυπρόθεσμων οικονομικών κερδών.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta