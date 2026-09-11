Ο Μάριος Ηλιόπουλος σε γυμνάσιο της Νέας Χαλκηδόνας: «Να έχετε νοοτροπία πρωταθλητή και το ευ αγωνίζεσθαι»

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής σε γυμνάσιο της Νέας Χαλκηδόνας, συμμετέχοντας στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης μοίρασε μπάλες στους μαθητές και τους μίλησε, προσφέροντας συμβουλές για την πορεία τους στα σχολικά έδρανα και τη ζωή.

Η παρουσία στον αγιασμό και η διανομή δώρων

Οι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία την Παρασκευή, καθώς τελέστηκε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ως ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, έδωσε το παρών σε ένα γυμνάσιο της Νέας Χαλκηδόνας. Η παρουσία του σηματοδότησε την έναρξη της σχολικής περιόδου για τους μαθητές της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Ηλιόπουλος μοίρασε μπάλες σε όλους τους μαθητές. Οι μπάλες αυτές ήταν συμβολικές και έφεραν τις υπογραφές νέων παιδιών από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ, οι οποίοι, όπως ανέφερε, «ονειρεύονται μαζί σας ένα καλύτερο “αύριο”» και «κάνουν παράλληλα όνειρα με εσάς για τη ζωή». Είχε επίσης την ευκαιρία να συζητήσει με τους μαθητές.

Μηνύματα για τη σχολική χρονιά και την επιτυχία

Στην ομιλία του προς τους μαθητές, ο Μάριος Ηλιόπουλος μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες από τα δικά του σχολικά χρόνια. Τόνισε τη σημασία της αρχής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός». Προέτρεψε τους μαθητές να κερδίσουν τους καθηγητές και τους δασκάλους τους με ένα χαμόγελο, δίνοντάς τους την πεποίθηση ότι κατανοούν όσα τους διδάσκουν.

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης έδωσε και μια πιο πρακτική συμβουλή σχετικά με τη θέση τους στην τάξη. «Μην κάθεστε με το καλημέρα στα πίσω θρανία», είπε, προσθέτοντας ότι τα πίσω θρανία, όπου καθόταν συνήθως ο ίδιος, «σημαδεύονται». Αντίθετα, τους παρότρυνε να καθίσουν «λίγο πιο μπροστά και μετά, στο τέλος, πηγαίνετε προς τα πίσω», υπογραμμίζοντας ξανά ότι «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός».

Η έννοια της αριστείας και η νοοτροπία πρωταθλητή

Ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στην αριστεία, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητα η μεγάλη βαθμολογία στα μαθήματα. Μάλιστα, δήλωσε ότι ο ίδιος ήταν «από τους χειρότερους» μαθητές. Όπως εξήγησε, το πραγματικό τεστ για τους μαθητές θα είναι να κάνουν τους γονείς τους περήφανους και να κάνουν περήφανους τους ανθρώπους που τους αγαπούν.

Σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ό,τι κάνουν να το κάνουν «με αγάπη», «με έρωτα» και «με νοοτροπία πρωταθλητή», ανεξάρτητα από το τι είναι αυτό. Τους προέτρεψε να βάλουν τις βάσεις για να ακολουθήσουν τον δρόμο του νικητή, τονίζοντας ότι η αγάπη και το πάθος είναι καθοριστικά στοιχεία.

Τα λάθη ως σκαλοπάτι και η χρήση της τεχνολογίας

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ενθάρρυνε τους μαθητές να μην φοβούνται τα λάθη. «Κι ας κάνετε λάθη», είπε, «τα λάθη θα τα κάνετε σκαλοπάτι για την επιτυχία σας. Όλοι κάνουμε λάθη. Απλά πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας». Τους παρότρυνε να βάζουν στόχους και όραμα, και ό,τι κάνουν να το κάνουν καλά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τεχνολογία, η οποία έχει εισέλθει τόσο πολύ στη ζωή των νέων. Τους συμβούλεψε να μην την αφήνουν να τους «εργαλειοποιεί», αλλά να την κάνουν «δικό σας εργαλείο». «Δεν θα αφήνετε την τεχνολογία να σας εργαλειοποιεί και να σας κάνει σκλάβους, να σας σκλαβώνει το μυαλό, να σκλαβώνει τον εσωτερικό σας κόσμο, τον κόσμο που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε», υπογράμμισε.

Προβληματισμοί για τα πρότυπα και η κοινή λογική

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για την εποχή, σημειώνοντας ότι «σήμερα κλονίζονται οι βασικές αρχές» και ότι υπάρχουν «λάθος πρότυπα». Τους κάλεσε να χρησιμοποιούν την κοινή λογική ως οδηγό τους. «Έχετε πλέον την κοινή λογική, που πρέπει αυτή να σας οδηγεί», κατέληξε στην ομιλία του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta