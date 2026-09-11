Οι μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ: Συζητήσεις για την άμυνα και το ενδεχόμενο νέου στόπερ

Καθώς η υπόθεση του Σιμόν Μπανζά οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ μετατοπίζεται πλέον στις εσωτερικές συζητήσεις που αφορούν την ενίσχυση της άμυνας. Η ομάδα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας ακόμη προσθήκης στο κέντρο της αμυντικής της γραμμής, παρά τις ήδη πραγματοποιηθείσες κινήσεις. Αυτά είναι τα δεδομένα που διαμορφώνουν το τρέχον μεταγραφικό τοπίο για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Η ολοκλήρωση της επίθεσης και οι πρόσφατες αφίξεις

Η γραμμή κρούσης του ΠΑΟΚ αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά με την επικείμενη ολοκλήρωση της υπόθεσης του Σιμόν Μπανζά. Η υπόθεση του ποδοσφαιριστή βρίσκεται στην τελική ευθεία, και ο ίδιος αναμένεται σήμερα το απόγευμα για να ενταχθεί στην ομάδα. Με την άφιξη του Μπανζά, ο ΠΑΟΚ ενισχύει τη γραμμή κρούσης του, κλείνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στις μεταγραφικές κινήσεις που αφορούν την επίθεση.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη προχωρήσει στην απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για τον Ντιέγκο Κόστα και τον Γιάκιτς, οι οποίοι έχουν ήδη ενσωματωθεί στο δυναμικό της ομάδας. Αυτές οι κινήσεις έχουν ενισχύσει το ρόστερ, με την ομάδα να συνεχίζει να αξιολογεί τις ανάγκες της σε διάφορες θέσεις, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στην αμυντική γραμμή.

Το ενδεχόμενο νέου κεντρικού αμυντικού

Στους κόλπους του Δικεφάλου, εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή η περίπτωση ενός κεντρικού αμυντικού, ο οποίος διαθέτει υψηλή χρηματιστηριακή αξία. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θεωρείται μια ιδιαίτερη ευκαιρία στην παρούσα συγκυρία της αγοράς, καθώς οι συνθήκες κρίνονται ευνοϊκές για την απόκτησή του.

Η συγκεκριμένη υπόθεση προέκυψε τις τελευταίες ημέρες και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων εντός του ΠΑΟΚ. Πολλοί εκτιμούν ότι πρόκειται για μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να χαθεί, δεδομένων των χαρακτηριστικών του παίκτη και της αξίας του στην αγορά. Η απόφαση για την προσθήση του βρίσκεται υπό συζήτηση.

Ενδοιασμοί και ο συνωστισμός στην άμυνα

Παρά τον ενθουσιασμό για την πιθανή απόκτηση του νέου στόπερ, υπάρχουν και ενδοιασμοί σχετικά με αυτή την κίνηση. Οι προβληματισμοί εστιάζονται στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη πραγματοποιήσει τρεις μεταγραφές για το κέντρο της άμυνας, ενισχύοντας σημαντικά τη συγκεκριμένη θέση.

Συγκεκριμένα, έχουν αποκτηθεί οι Ελουστόντο, Χατζηδιάκος και Ντιέγκο Κόστα. Εάν προστεθεί και ένας τέταρτος κεντρικός αμυντικός, είναι σαφές ότι κάποιες από τις ήδη υλοποιημένες μεταγραφές θα μπορούσαν να "ακυρωθούν" σε κάποιο βαθμό. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνωστισμό στην αμυντική γραμμή, δημιουργώντας προκλήσεις στη διαχείριση του ρόστερ.

Λύση για την κάλυψη του δεξιού άκρου

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο του συνωστισμού στο κέντρο της άμυνας, μια λύση που συζητείται είναι η μετατόπιση του Ελουστόντο. Το σενάριο αυτό προβλέπει τη μετακίνησή του από το κέντρο της άμυνας στο δεξί άκρο, μια θέση στην οποία μπορεί να προσφέρει λύσεις.

Αυτή η πιθανή αλλαγή θέσης του Ελουστόντο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει διπλό σκοπό. Αφενός, θα βοηθούσε στην αποσυμφόρηση της θέσης του κεντρικού αμυντικού, επιτρέποντας την προσθήκη ενός νέου στόπερ χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Αφετέρου, θα κάλυπτε το κενό που υπάρχει πίσω από τον Τζόντζο Κένι στο δεξί οπισθοφυλακτικό άκρο, ενισχύοντας την ομάδα σε μια άλλη κρίσιμη θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta