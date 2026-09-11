Ο Αλέξανδρος Σκληρός συνεχίζει την καριέρα του στο NCAA με το Πόρτλαντ Στέιτ

Ο Αλέξανδρος Σκληρός, ένας από τους νεαρούς Έλληνες μπασκετμπολίστες, είναι έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο 18χρονος σέντερ ανακοινώθηκε επίσημα από το Πόρτλαντ Στέιτ, σηματοδοτώντας το μεγάλο του βήμα στο κορυφαίο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, το NCAA. Η μετακίνησή του στο αμερικανικό πανεπιστήμιο αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον ίδιο και το ελληνικό μπάσκετ.

Το νέο βήμα στην Αμερική

Ο Αλέξανδρος Σκληρός, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του σέντερ, θα ενταχθεί στο ρόστερ του Πόρτλαντ Στέιτ για τη σεζόν 2026-27. Η ανακοίνωση της ένταξής του στο αμερικανικό πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει την επιθυμία του να εξελιχθεί στο υψηλότερο επίπεδο του κολεγιακού μπάσκετ.

Η απόφαση να μεταβεί στο Πόρτλαντ Στέιτ έρχεται ως φυσική συνέχεια στην πορεία ενός ακόμα «πρότζεκτ» του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο επιλέγει να αναζητήσει την εξέλιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σκληρός αφήνει πίσω του την Ελλάδα για να αγωνιστεί στο NCAA, ένα πρωτάθλημα που φημίζεται για την ανταγωνιστικότητα και την ανάδειξη ταλέντων.

Η πορεία του στον Προμηθέα Πάτρας

Πριν το μεγάλο βήμα για το NCAA, ο Αλέξανδρος Σκληρός αγωνιζόταν στον Προμηθέα Πάτρας. Ο 18χρονος αθλητής, με ύψος 205 εκατοστά, αποτελούσε μέλος της ομάδας της Αχαΐας, όπου και διαμορφώθηκε ως μπασκετμπολίστας.

Οι ακαδημίες και τα προγράμματα ανάπτυξης του Προμηθέα Πάτρας διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη και τη διαμόρφωση του Σκληρού. Μέσα από αυτά τα προγράμματα, ο νεαρός σέντερ απέκτησε τις βάσεις που του επιτρέπουν πλέον να διεκδικήσει μια θέση στο κορυφαίο επίπεδο για παιδιά της ηλικίας του.

Η παρουσία του στις εθνικές ομάδες

Ο Αλέξανδρος Σκληρός είναι επίσης βασικό στέλεχος των κλιμακιών της Εθνικής Ελλάδας. Το περασμένο καλοκαίρι, εκπροσώπησε τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης U18 της FIBA, γνωστό και ως Eurobasket U18.

Στη διοργάνωση αυτή, ο Σκληρός είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά αγώνα. Η «γαλανόλευκη» ομάδα, με τον Σκληρό στο ρόστερ της, τερμάτισε στην έκτη θέση της κατάταξης του Ευρωμπάσκετ U18, δείχνοντας τις δυνατότητες των νεαρών Ελλήνων αθλητών.

Οι δηλώσεις του Πόρτλαντ Στέιτ

Οι ιθύνοντες του Πόρτλαντ Στέιτ εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ένταξη του Αλέξανδρου Σκληρού στο πρόγραμμά τους. Σε επίσημη δήλωσή τους, ανέφεραν: «Υπογράψαμε τον Αλέξανδρο Σκληρό, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης U18 της FIBA το περασμένο καλοκαίρι, στο ρόστερ μας για τη σεζόν 2026-27».

Συνεχίζοντας, οι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου τόνισαν τα χαρακτηριστικά του Έλληνα σέντερ: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ο Αλέξανδρος εντάσσεται στο πρόγραμμά μας! Παίζει με σκληρότητα, ένταση και πάθος. Μας αρέσει ιδιαίτερα η ικανότητά του στην άμυνα, στα ριμπάουντ και στο σωματικό παιχνίδι. Γι’ αυτό θα ταιριάξει απόλυτα μαζί μας!».

Τέλος, υπογράμμισαν την εμπειρία του σε διεθνές επίπεδο και τις προσδοκίες τους για την εξέλιξή του: «Έχει ήδη αγωνιστεί σε διεθνές μπάσκετ υψηλού επιπέδου στην αρχή της νεαρής καριέρας του και ανυπομονούμε να τον δούμε να συνεχίζει να εξελίσσεται μαζί μας».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko