Μαρκ Μάρκεθ ταχύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στον Άγιο Μαρίνο

Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati αναδείχθηκε ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1) του Grand Prix Αγίου Μαρίνου. Ο 14ος αγώνας του MotoGP για το 2026 ξεκίνησε στην πίστα του Μιζάνο, όπου ο Ισπανός σημείωσε τον καλύτερο χρόνο. Πίσω του βρέθηκε ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia Racing, με τους δύο να δίνουν μάχη στα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η έναρξη του Grand Prix και οι πρώτες εντυπώσεις

Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου, ο 14ος αγώνας του MotoGP για το 2026, ξεκίνησε με τη διαδικασία του FP1 στην πίστα του Μιζάνο. Ομάδες και αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους 45 λεπτά για να εξοικειωθούν με την πίστα και να πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους γρήγορα περάσματα.

Η διαδικασία κύλησε χωρίς ιδιαίτερο δράμα, αν και σημειώθηκαν δύο πτώσεις. Οι Τζακ Μίλερ και Πέδρο Ακόστα είχαν πτώση, ωστόσο αμφότεροι ήταν καλά στην υγεία τους και επέστρεψαν γρήγορα στο αγωνιστικό τους πρόγραμμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι χρόνοι που καταγράφηκαν, οι οποίοι ήταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά από το ρεκόρ της πίστας, κάτι που αφήνει περιθώρια βελτίωσης για τις επόμενες περιόδους.

Η κυριαρχία του Μαρκ Μάρκεθ και η στενή μάχη

Ο Μαρκ Μάρκεθ, οδηγώντας τη μοτοσικλέτα της Ducati, κατάφερε να αναδειχθεί ο ταχύτερος αναβάτης στο FP1 του GP Αγίου Μαρίνου. Ο Ισπανός έγραψε χρόνο 1:31,468 στο τέλος της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση.

Η επίδοση του Μάρκεθ υποδηλώνει την επιθυμία του για μία ακόμη νίκη μέσα στο 2026. Η μάχη στην κορυφή ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς ο δεύτερος αναβάτης βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής.

Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia Racing ακολούθησε στη δεύτερη θέση, όντας μόλις 0,060 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μάρκεθ. Οι δύο αναβάτες εναλλάσσονταν στην κορυφή της κατάταξης αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του FP1, προμηνύοντας ένα συναρπαστικό τριήμερο.

Οι υπόλοιποι αναβάτες στην πρώτη δεκάδα

Πίσω από τους δύο πρώτους, στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing. Την τέταρτη θέση κατέλαβε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini, ενώ ο Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση.

Ο Πέδρο Ακόστα της KTM, παρά την πτώση του, κατάφερε να τερματίσει στην έκτη θέση. Ακολούθησε στην έβδομη θέση ο Λούκα Μαρίνι της Honda, ο οποίος έδειξε πολύ γρήγορος.

Ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, βρέθηκε στην όγδοη θέση, υπολειπόμενος 0,267 δευτερολέπτων από τον Μαρκ Μάρκεθ. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Φάμπιο Κουαρταραρό με Yamaha και ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με VR46.

Επόμενη φάση: Οι χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές

Η δράση στην πίστα του Μιζάνο αναμένεται να συνεχιστεί με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές.

Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη, καθώς από αυτήν θα προκύψουν οι δέκα πρώτοι αναβάτες που θα εξασφαλίσουν απευθείας πρόκριση για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Οι φίλοι του MotoGP μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια των δοκιμών στις 16:00 ώρα Ελλάδος, όπου οι αναβάτες θα πιέσουν για καλύτερους χρόνους και μία θέση στην επόμενη φάση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta