Μιλουτίνοφ: «Ποτέ κανείς δεν με προσέγγισε για το ελληνικό διαβατήριο»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο σέντερ των «ερυθρολεύκων», προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα που συνέδεαν το όνομά του με την απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου. Μιλώντας στη Nova, ο παίκτης αποκάλυψε πως κανείς δεν τον προσέγγισε ποτέ για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι η προσοχή του είναι στραμμένη αποκλειστικά στον Ολυμπιακό και την προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η δήλωση του Μιλουτίνοφ για το διαβατήριο

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Nova, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούσαν περί απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου. Ο ίδιος δήλωσε πως, για να πει την αλήθεια, διάβασε και εκείνος τα σχετικά δημοσιεύματα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος.

Ωστόσο, ο σέντερ του Ολυμπιακού ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας πως ποτέ κανείς δεν τον προσέγγισε προσωπικά για να του μιλήσει ή να του προτείνει κάτι σχετικά με το ελληνικό διαβατήριο. Η δήλωσή του αυτή έρχεται να βάλει τέλος σε ένα θέμα που είχε απασχολήσει την αθλητική επικαιρότητα.

Τα δημοσιεύματα και η αντίδραση του παίκτη

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξέφρασε την άγνοιά του για το πώς ακριβώς έχει η κατάσταση πίσω από αυτά τα δημοσιεύματα. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν γνωρίζει την πραγματική βάση των πληροφοριών που κυκλοφόρησαν, παρά το γεγονός ότι το όνομά του συνδέθηκε έντονα με το ζήτημα του ελληνικού διαβατηρίου.

Ο παίκτης σημείωσε ότι πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν διάφορα πράγματα, καθώς αυτή είναι η δουλειά τους, ανεξάρτητα αν αυτά ανταποκρίνονται στην αλήθεια ή όχι. Με αυτό τον τρόπο, ο Μιλουτίνοφ έδειξε μια στάση επιφύλαξης απέναντι σε όσα γράφονται, χωρίς να τα απορρίπτει κατηγορητικά αλλά και χωρίς να τα επιβεβαιώνει.

Η στάση του απέναντι στις φήμες

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως δεν δίνει μεγάλη σημασία σε όσα λέγονται και γράφονται για αυτό το θέμα. Εξήγησε ότι δεν είναι ο τύπος του ανθρώπου που θα χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βγει και να δηλώσει τι είναι αλήθεια και τι όχι, αφήνοντας τον κόσμο να κρίνει μόνος του.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού υπογράμμισε πως προσωπικά δεν τον νοιάζει τι λένε οι άλλοι, αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Δήλωσε με σαφήνεια ότι ο ίδιος γνωρίζει τι ισχύει στην πραγματικότητα, διατηρώντας μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στις φήμες και τις εικασίες που αναπτύχθηκαν.

Το ενδεχόμενο στο μέλλον

Παρά την κατηγορηματική του διάψευση για οποιαδήποτε προσέγγιση μέχρι στιγμής, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ άφησε ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για το μέλλον. Δήλωσε πως «αν κάποια μέρα έρθει αυτή η συζήτηση, θα δούμε», υπονοώντας ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εξεταστεί ένα τέτοιο θέμα στο μέλλον, εφόσον υπάρξει επίσημη προσέγγιση.

Ωστόσο, επανέλαβε πως αυτή τη στιγμή δεν τον έχει προσεγγίσει κανένας από το ελληνικό μπάσκετ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την παρούσα κατάσταση, αλλά δεν αποκλείει τις μελλοντικές εξελίξεις, εφόσον οι συνθήκες αλλάξουν και υπάρξουν επίσημες κινήσεις.

Η αφοσίωση στον Ολυμπιακό

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεκαθάρισε τις προτεραιότητές του για την τρέχουσα περίοδο. Τόνισε πως αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται πλήρως στον εαυτό του και στην ομάδα του, τον Ολυμπιακό. Στόχος του είναι να είναι απόλυτα έτοιμος για τη νέα αγωνιστική σεζόν που βρίσκεται προ των πυλών.

Η αφοσίωσή του στην ομάδα και η επιθυμία του να προσφέρει τα μέγιστα αποτελούν την κύρια μέριμνά του, αφήνοντας στην άκρη οποιεσδήποτε άλλες συζητήσεις ή σενάρια που δεν έχουν επίσημη βάση. Ο παίκτης επιδιώκει να είναι σε άριστη κατάσταση για τις απαιτήσεις των επερχόμενων αγώνων και διοργανώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta