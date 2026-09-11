Η Μύκονος ανακοίνωσε τους αριθμούς των παικτών για τη νέα σεζόν

Η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση των αριθμών που θα φέρουν οι παίκτες της για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η γνωστοποίηση αυτή έρχεται μετά την πρώτη, ιστορική σεζόν του συλλόγου στη Stoiximan GBL. Η Μύκονος ετοιμάζεται πλέον για μια ιδιαίτερη χρονιά, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης της ιστορικής σεζόν στη Stoiximan GBL, προχώρησε στην επίσημη γνωστοποίηση των αριθμών που θα φέρουν οι αθλητές της. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προετοιμασίας του συλλόγου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν θέσει ως στόχο την επιτυχημένη παρουσία τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές, όπου η Μύκονος θα κληθεί να ανταποκριθεί σε υψηλές προσδοκίες. Η προσοχή είναι στραμμένη στην αρτιότητα του ρόστερ και στην ετοιμότητα των παικτών για τις επικείμενες αναμετρήσεις.

Το ρόστερ και οι φιλοδοξίες της ομάδας

Το φετινό ρόστερ της Μυκόνου έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τον συνδυασμό εμπειρίας, ποιότητας και ενθουσιασμού, στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων. Η σύνθεση της ομάδας έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις μιας σεζόν που περιλαμβάνει πολλαπλές διοργανώσεις.

Οι παίκτες που απαρτίζουν το σύνολο έχουν επιλεγεί προσεκτικά, με την προσδοκία να προσφέρουν τα μέγιστα σε κάθε αγώνα. Η φιλοδοξία του συλλόγου είναι να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, ικανό να διεκδικήσει την επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, βασιζόμενο στην ομαδικότητα και την αφοσίωση.

Οι αριθμοί των παικτών για την αγωνιστική περίοδο

Η ομάδα της Μυκόνου δημοσιοποίησε αναλυτικά τους αριθμούς που θα κοσμούν τις φανέλες των αθλητών της για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η κατανομή των αριθμών είναι πλέον γνωστή, δίνοντας μια πρώτη εικόνα της ταυτότητας του κάθε παίκτη στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, με το νούμερο 0 θα αγωνίζεται ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, ενώ ο Ταϊρί Άπλμπι θα φέρει το νούμερο 1. Τη φανέλα με το νούμερο 2 θα φοράει ο Καλίντ Μουρ και ο Ελάιζα Τσάιλντς θα έχει το νούμερο 4. Ο Βασίλης Καββαδάς θα εμφανίζεται με το νούμερο 6, ενώ ο Άγγελος Λάγιος επέλεξε το νούμερο 9.

Στη συνέχεια, ο Διονύσης Σκουλίδας θα αγωνίζεται με το νούμερο 10 και ο Κυριάκος Πετανίδης με το 12. Το νούμερο 13 ανήκει στον Φίλιππο Τίγκα, ενώ ο Γιάννης Σιδηροηλίας θα φοράει το 14. Ο Βαγγέλης Μάντζαρης θα έχει το νούμερο 17 και ο Βασίλης Τόλιας το 19.

Τέλος, ο Ζερμέιν Λοβ θα αγωνίζεται με το νούμερο 22, ο Ρόνι Χάρελ με το 25 και ο Ντέβιν Κάναντι θα ολοκληρώνει τη λίστα των αριθμών με το 30. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta