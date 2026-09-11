Αποκάλυψη από Πορτογαλία: Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο μίλησε με τον Ολυμπιακό

Μία σημαντική αποκάλυψη έρχεται από την Πορτογαλία σχετικά με τις αναζητήσεις του Ολυμπιακού για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Είναι γνωστό πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν συνομιλίες και με άλλους προπονητές, πριν καταλήξουν στην επιλογή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε αναφέρει στους παίκτες της ομάδας του πως ο Αλγκουαθίλ «ήταν ένας από τους καλύτερους που μπορούσα να φέρω», υπογραμμίζοντας την αξία της επιλογής του Βάσκου τεχνικού.

Οι δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού

Ένας από τους προπονητές με τους οποίους φέρεται να μίλησε ο Ολυμπιακός είναι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Ο ίδιος ο Πορτογάλος τεχνικός προχώρησε σε αυτή την αποκάλυψη χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην πατρίδα του. Μιλώντας στο Dazn, ο Κονσεϊσάο απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει δεχθεί προτάσεις εργασίας το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ναι, έχουν φτάσει πολλές προσφορές αυτούς τους δύο ή τρεις μήνες. Ακόμα και σήμερα, από έναν αραβικό σύλλογο, για παράδειγμα. Πριν από μια εβδομάδα, ήταν από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Υπήρξαν επίσης επαφές με έναν τουρκικό σύλλογο, ο οποίος δεν είναι ένας από τους λεγόμενους μεγάλους συλλόγους. Δεν είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις εκεί [γέλια]».

Η πορτογαλική εφημερίδα A Bola προχώρησε στην ερμηνεία των δηλώσεων του Κονσεϊσάο, αναφέροντας πως «ο τουρκικός σύλλογος για τον οποίο γίνεται λόγος θα είναι η Τραμπζονσπόρ, η ομάδα του Σαλάχ. Ο ελληνικός σύλλογος θα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα αυτή την Τετάρτη την άφιξη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για να αντικαταστήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ».

Η προσέγγιση του Ολυμπιακού και ο ρόλος του Μονκάδα

Η προσέγγιση του Ολυμπιακού στον Σέρτζιο Κονσεϊσάο, όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε από τον ίδιο τον Πορτογάλο, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη. Ο Κονσεϊσάο είχε βρεθεί στον πάγκο της Μίλαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, κατακτώντας μάλιστα το Κύπελλο. Η απόφαση για την πρόσληψή του στην ιταλική ομάδα είχε ληφθεί από τον Μονκάδα, ο οποίος σήμερα είναι ο υπεύθυνος μεταγραφών του Ολυμπιακού, ενώ την περίοδο εκείνη διατελούσε τεχνικός διευθυντής στη Μίλαν.

Το κοινό σημείο με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ένα κοινό σημείο που συνδέει τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ότι και οι δύο προπονητές είχαν ως τελευταίες τους ομάδες συλλόγους από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιμανόλ αποχώρησε από την Αλ Σαμπάμπ τον Φεβρουάριο, ενώ ο Κονσεϊσάο αποχώρησε από την Αλ Ιτιχάντ τον Μάιο.

Το προπονητικό προφίλ των δύο τεχνικών

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, σε ηλικία 51 ετών, έχει εργαστεί σε αρκετές ομάδες κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Ναντ και οι πορτογαλικές Γκιμαράες, Μπράγκα, αλλά κυρίως η Πόρτο. Με την Πόρτο, ο Πορτογάλος τεχνικός κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα, επιδεικνύοντας σημαντική επιτυχία.

Από την άλλη πλευρά, ο 55χρονος Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ένας προπονητής με μακρά και σταθερή πορεία. Έχει εργαστεί για μία σερί εξαετία σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, το ισπανικό, το οποίο θεωρείται ισάξιο με το αγγλικό. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οδήγησε πάντοτε ψηλά στη βαθμολογία μία μικρομεσαία ομάδα όπως η Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επιπλέον, την οδήγησε συνεχώς σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κυρίως στο Γιουρόπα Λιγκ αλλά και στο Τσάμπιονς Λιγκ, με απολύτως αξιοπρεπή αποτελέσματα.

Η ισπανόφωνη σύνδεση στον Ολυμπιακό

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο στην επιλογή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι η παρουσία πολλών ισπανόφωνων παικτών στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Η ομάδα διαθέτει αρκετούς ποδοσφαιριστές που μιλούν ισπανικά, όπως οι Έσε, Πουέρτα, Ρόκα και Γκαρθί, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία και την προσαρμογή του νέου προπονητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta