Ντάνιελ Ποντένσε: Οι αποκαλύψεις για τις προπονήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X. Μέσω αυτής της ανάρτησης, ο Πορτογάλος εξτρέμ σχολίασε τις προπονήσεις του Βάσκου τεχνικού, περιγράφοντας ασυνήθιστες μεθόδους που εφαρμόζονταν. Αν και δεν τον κατονόμασε ευθέως, οι αναφορές του «φωτογράφισαν» τον τέως προπονητή των ερυθρολεύκων.

Οι αποκαλύψεις του Πορτογάλου εξτρέμ

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί μια ιστορία που αφορούσε τις προπονητικές μεθόδους ενός προπονητή. Η ανάρτηση αυτή έγινε μία ημέρα μετά την αποδέσμευση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε αόριστα σε έναν προπονητή, χωρίς να τον κατονομάσει, ωστόσο η περιγραφή του και οι λεπτομέρειες που έδωσε έδειξαν ξεκάθαρα σε ποιον αναφερόταν.

Συγκεκριμένα, η αναφορά στον Κωνσταντή Τζολάκη, τον οποίο επίσης δεν κατονόμασε απευθείας, επιβεβαίωσε ότι το σχόλιό του αφορούσε τον Βάσκο προπονητή. Ο Ποντένσε έκανε γνωστές κάποιες ασυνήθιστες «τιμωρίες» που εφαρμόζονταν στις προπονήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι οποίες προκάλεσαν εντύπωση.

Οι ασυνήθιστες «τιμωρίες» στις προπονήσεις

Σύμφωνα με τον Πορτογάλο εξτρέμ, ο Βάσκος προπονητής έβαζε τους παίκτες του να κάνουν τούμπες προς τα εμπρός, τις οποίες χαρακτήρισε ως «bolatas». Αυτή η «τιμωρία» επιβαλλόταν κάθε φορά που οι παίκτες έχαναν το γκολ σε μια τελική άσκηση. Επίσης, το ίδιο ίσχυε και όταν έπαιρναν μια απόφαση ή έκαναν μια ενέργεια που δεν ήταν της αρεσκείας του προπονητή.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε τόνισε ότι δεν είχε σημασία η ηλικία του παίκτη, αν ήταν 18 ή 36 ετών, ούτε το όνομά του. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονταν σε όλους, ανεξαρτήτως εμπειρίας ή θέσης στην ομάδα. Αυτή η πρακτική αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι των προπονητικών μεθόδων του συγκεκριμένου τεχνικού.

Το περιστατικό με τον Κωνσταντή Τζολάκη

Μία από τις ιστορίες που μοιράστηκε ο Ποντένσε αφορούσε ένα συγκεκριμένο περιστατικό σε προπόνηση. Ένας τερματοφύλακας έδωσε μια πάσα κατευθείαν στον μέσο, με αποτέλεσμα να χάσει την μπάλα. Για αυτό το λάθος, ο τερματοφύλακας κλήθηκε να κάνει δέκα τούμπες προς τα εμπρός.

Αυτές οι δέκα τούμπες πραγματοποιήθηκαν ακριβώς στη μέση της άσκησης, μπροστά σε όλους τους παίκτες. Ο Πορτογάλος εξτρέμ, αν και δεν κατονόμασε τον τερματοφύλακα, έδωσε αρκετά στοιχεία ώστε να γίνει σαφές ότι αναφερόταν στον Κωνσταντή Τζολάκη, επιβεβαιώνοντας έτσι την ταυτότητα του παίκτη που βίωσε την ασυνήθιστη αυτή «τιμωρία».

Η αναφορά στην Premier League

Για να ενισχύσει την ταυτότητα του τερματοφύλακα στον οποίο αναφερόταν, ο Ντάνιελ Ποντένσε πρόσθεσε μια σημαντική πληροφορία. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο ίδιος τερματοφύλακας είναι ο μοναδικός στην Premier League που δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ μετά από τρεις αγωνιστικές. Αυτή η λεπτομέρεια, αν και φαινομενικά άσχετη με το περιστατικό της προπόνησης, λειτούργησε ως επιβεβαίωση για την ταυτότητα του Κωνσταντή Τζολάκη.

Η αναφορά αυτή, σε συνδυασμό με την περιγραφή των προπονητικών μεθόδων, σκιαγραφεί ένα συγκεκριμένο προφίλ του Βάσκου προπονητή και των απαιτήσεών του από τους παίκτες του. Η ανάρτηση του Ποντένσε προσέφερε μια ματιά στις εσωτερικές πτυχές των προπονήσεων κατά την περίοδο που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρισκόταν στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta