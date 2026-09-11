Ο Πανερυθραϊκός θέτει στόχο την άνοδο στην GBL: «Ήρθε η ώρα για το βήμα παραπάνω»

Η διοίκηση του Πανερυθραϊκού ανακοίνωσε επίσημα τον στόχο της ανόδου στην Stoiximan GBL, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο. Η σχετική συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν στην Elite League. Ο πρόεδρος της ομάδας, Δημήτρης Τσικόπουλος, υπογράμμισε την ετοιμότητα του συλλόγου να κάνει το «βήμα παραπάνω», επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους πέρα από την αναπτυξιακή εξέλιξη.

Η επίσημη ανακοίνωση των στόχων

Σε συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε ενόψει της νέας σεζόν στην Elite League, η διοίκηση του Πανερυθραϊκού έθεσε με κάθε επισημότητα τον στόχο της διεκδίκησης της ανόδου στην Stoiximan GBL. Η ανακοίνωση έγινε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Δημήτρη Τσικόπουλο, να ηγείται αυτής της προσπάθειας.

Ο κ. Τσικόπουλος τόνισε ότι οι νέοι στόχοι της ομάδας δεν θα περιορίζονται πλέον μόνο στη συνεχή εξέλιξη του αναπτυξιακού κομματιού, αλλά θα περιλαμβάνουν και τον πρωταθλητισμό στην κατηγορία. Ο ίδιος θέλησε να επικοινωνήσει αυτό το μήνυμα δίνοντας το σύνθημα για να κάνει ο σύλλογος το «βήμα παραπάνω».

Η συμβολή του προπονητή και η στήριξη του δήμου

Ο επί 27 χρόνια προπονητής της ομάδας, Δημήτρης Χουχουλής, ανέλαβε να εξηγήσει από τη δική του πλευρά το αγωνιστικό κομμάτι της υλοποίησης αυτής της νέας προοπτικής. Η παρουσία του υπογραμμίζει τη συνέχεια και τη σταθερότητα στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Στην εκδήλωση, η οποία φιλοξενήθηκε στην αίθουσα «Σταύρος Βόλκος» του Δημαρχείου Κηφισιάς, απηύθυνε χαιρετισμό και ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολητάς. Ο Δήμαρχος παρέλαβε τη φανέλα της ομάδας με το όνομά του από τον πρόεδρο του Πανερυθραϊκού, δηλώνοντας τη στήριξή του στην προσπάθεια του συλλόγου να εκπληρώσει τα όνειρά του.

Το όραμα των οκτώ ετών και ο απολογισμός

Ο Δημήτρης Τσικόπουλος, στην ομιλία του, ευχαρίστησε τον Δήμο Κηφισιάς για την παραχώρηση της αίθουσας και την ομάδα για την οργάνωση της εκδήλωσης. Στη συνέχεια, υπενθύμισε το όραμα που υπήρχε πριν από περίπου οκτώ χρόνια, όταν ξεκίνησε στην ομάδα.

Το αρχικό όραμα περιελάμβανε την αλλαγή ορισμένων πραγμάτων και τη δημιουργία ενός συλλόγου και μιας Ακαδημίας που θα παρήγαγε αθλητές ικανούς να τροφοδοτήσουν το ελληνικό σύστημα, τόσο σε επαγγελματικές όσο και σε εθνικές κατηγορίες. Στις παιδικές ηλικίες, στόχος ήταν η σωστή παιδαγωγική εκμάθηση του μπάσκετ, ενώ όσο μεγάλωναν τα παιδιά, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν πορεία πρωταθλητισμού.

Εδραίωση και προηγούμενες επιτυχίες

Ο πρόεδρος του Πανερυθραϊκού αναφέρθηκε στον διαχρονικό στόχο να μπορούν τα παιδιά που επιθυμούσαν να συνεχίσουν το μπάσκετ να μεταπηδούν σε άλλες ομάδες της GBL, του εξωτερικού ή των εθνικών κατηγοριών. Κάνοντας έναν απολογισμό για την τρέχουσα σεζόν, ο κ. Τσικόπουλος δήλωσε ότι πολλοί από αυτούς τους στόχους έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Ειδικότερα, η ανδρική ομάδα έχει εδραιωθεί στην Elite League για 12 χρόνια, σημειώνοντας πολύ καλές πορείες. Μάλιστα, πριν από τρία χρόνια, η ομάδα βρέθηκε μόλις 40 λεπτά μακριά από την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Επιπλέον, η εφηβική και η παιδική ομάδα του συλλόγου έχουν επίσης εδραιωθεί στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Παρουσίες και στήριξη

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και άλλα στελέχη που έχουν στηρίξει διαχρονικά τον σύλλογο. Μεταξύ αυτών ήταν ο Μιχάλης Χατζόπουλος και ο Διονύσης Κατσιώτης, οι οποίοι παραβρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου.

Η παρουσία τους υπογραμμίζει την ευρύτερη στήριξη και τη δέσμευση των ανθρώπων που έχουν συνδεθεί με την πορεία του Πανερυθραϊκού, καθώς ο σύλλογος προχωρά σε αυτή τη νέα φιλόδοξη προσπάθεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta