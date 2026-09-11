Σήμερα ξεκινούν τα ελεύθερα δοκιμαστικά στη νέα πίστα της Formula 1 στη Μαδρίτη, σηματοδοτώντας την έναρξη του 14ου αγώνα της χρονιάς. Το Grand Prix αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή, σε μια εντελώς νέα διαδρομή για όλους τους οδηγούς. Η πίστα της Μαδρίτης έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις πέντε πιο απαιτητικές στο καλεντάρι, τόσο από άποψη καταπόνησης όσο και ενέργειας.

Τα χαρακτηριστικά της νέας πίστας

Η νέα πίστα της Μαδρίτης παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με πλήθος στροφών που αναμένεται να δοκιμάσουν τις αντοχές των μονοθεσίων και των οδηγών. Από πλευράς καταπόνησης και ενέργειας, η διαδρομή συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε πιο απαιτητικών του φετινού καλενταριού της Formula 1.

Οι πλευρικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στην πίστα της ισπανικής πρωτεύουσας είναι συγκρίσιμες σε ένταση με εκείνες που καταγράφονται σε γνωστές πίστες όπως η Βαρκελώνη και το Σίλβερστον, υποδεικνύοντας έναν αγώνα με υψηλές απαιτήσεις.

Η στροφή «Monumental» και η πρόσφυση

Ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία της νέας διαδρομής είναι η στροφή που φέρει την ονομασία «Monumental». Αυτή η στροφή αναμένεται να παράγει το υψηλότερο κατακόρυφο φορτίο της σεζόν, ένα φαινόμενο που οφείλεται τόσο στην κλίση της όσο και στο μεγάλο της μήκος.

Οι οδηγοί ενδέχεται να υιοθετήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις κατά τη διέλευσή τους από τη «Monumental», καθώς η επιλογή τους θα εξαρτηθεί από το πόσο επιθυμούν να δώσουν προτεραιότητα στην ευκαιρία για επίθεση στην αμέσως επόμενη στροφή. Επιπρόσθετα, η άσφαλτος της πίστας είναι ιδιαίτερα λεία, προσφέροντας σχετικά χαμηλό επίπεδο πρόσφυσης, γεγονός που απαιτεί προσοχή από τους αγωνιζόμενους.

Οι υψομετρικές διαφορές της διαδρομής

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας πίστας της Μαδρίτης είναι οι έντονες υψομετρικές της διαφορές, οι οποίες προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο πρόκλησης για τους οδηγούς. Το υψηλότερο σημείο της διαδρομής εντοπίζεται στη Στροφή 7, η οποία βρίσκεται περίπου 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το τμήμα της πίστας που οδηγεί προς τη Στροφή 7, ξεκινώντας από τη Στροφή 6, παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη κλίση 8%. Σε αυτό το κομμάτι, η υψομετρική διαφορά φτάνει τα 10 μέτρα, δημιουργώντας μια απαιτητική ανηφόρα. Αντίθετα, το χαμηλότερο σημείο της διαδρομής βρίσκεται στη Στροφή 2.

Η συνολική υψομετρική διαφορά μεταξύ του υψηλότερου σημείου, στη Στροφή 7, και του χαμηλότερου, στη Στροφή 2, ανέρχεται στα 26 μέτρα, προσδίδοντας στην πίστα έναν τρισδιάστατο χαρακτήρα που απαιτεί ακρίβεια και στρατηγική από τους οδηγούς.

Τα αποτελέσματα του προηγούμενου αγώνα στη Μόντσα

Η Formula 1 μεταφέρεται στη Μαδρίτη μετά από έναν εντυπωσιακό αγώνα που διεξήχθη στη Μόντσα. Εκεί, ο Κίμι Αντονέλι, οδηγώντας ένα μονοθέσιο της Mercedes, κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική νίκη, διευρύνοντας τη διαφορά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Τη δεύτερη θέση στον αγώνα της Μόντσα κατέκτησε ο Τζορτζ Ράσελ, επίσης με μονοθέσιο της Mercedes, επιβεβαιώνοντας την καλή εμφάνιση της ομάδας. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα της Red Bull – Ford, συμπληρώνοντας το βάθρο των νικητών.

Με πληροφορίες από: Newsit