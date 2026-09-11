Ο Άρης δεν έπεισε στην Τρίπολη και στρέφεται στο ντέρμπι της Τούμπας

Ο Άρης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης σε ένα παιχνίδι που δεν κατάφερε να πείσει για την αγωνιστική του επανεκκίνηση. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Μιχάλη Γρηγορίου, παρουσίασε προβλήματα που την έχουν ταλαιπωρήσει στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι «κιτρινόμαυροι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο επερχόμενο ντέρμπι της Κυριακής, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας.

Η ισοπαλία στην Τρίπολη και η αναζήτηση ισορροπίας

Ο Άρης ταξίδεψε στην Τρίπολη με την προσδοκία να βρει την αγωνιστική ισορροπία που αναζητούσε μετά την αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, το τελικό 1-1 απέναντι στον Αστέρα δεν συνοδεύτηκε από μια εμφάνιση ικανή να δημιουργήσει ένα αίσθημα επανεκκίνησης για την ομάδα. Αντιθέτως, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Άρης εμφάνισε αρκετά από τα προβλήματα που τον έχουν απασχολήσει στα πρώτα παιχνίδια της αγωνιστικής περιόδου.

Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια απλή απόδειξη ότι «κάτι δεν πάει καλά». Η ενδεκάδα που παρατάχθηκε περιελάμβανε σημαντικές αλλαγές, με παίκτες να αγωνίζονται είτε για πρώτη φορά μαζί, είτε να δοκιμάζονται σε διαφορετικούς ρόλους εντός του αγωνιστικού χώρου.

Αλλαγές στην ενδεκάδα και νέοι ρόλοι

Συγκεκριμένα, ο Ράφα Μιρ ξεκίνησε για πρώτη φορά από την αριστερή πλευρά της επίθεσης, μια θέση στην οποία δεν είχε αγωνιστεί ξανά ως βασικός. Ο Χαρούπας χρησιμοποιήθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας, ρόλο τον οποίο είχε αναλάβει και στην αναμέτρηση με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Επιπλέον, ο Τιάμ πραγματοποίησε το πρώτο επαγγελματικό παιχνίδι της καριέρας του, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Η επιθετική τετράδα, αποτελούμενη από τους Μιρ, Μανού Γκαρθία, Παλάσιος και Κουαμέ, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μαζί στην ίδια γραμμή, γεγονός που επηρέασε τη συνοχή και τη συνεργασία. Αυτές οι αλλαγές και οι δοκιμές, αν και δεν αποτελούν άλλοθι για την απόδοση, εξηγούν εν μέρει τη δυσλειτουργία που παρατηρήθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Προβλήματα στη μεσοεπιθετική σύνδεση

Το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Άρης στην Τρίπολη ήταν η έλλειψη λειτουργικής μεσοεπιθετικής σύνδεσης για ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα. Ο Μανού Γκαρθία αποχώρησε από το παιχνίδι στο ημίχρονο, χωρίς να έχει προσφέρει την αναμενόμενη ουσία στο παιχνίδι της ομάδας. Αντίστοιχα, ο Παλάσιος δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ενώ ο Μιρ έχανε συχνά την μπάλα αγωνιζόμενος από αριστερά.

Συνολικά, η ομάδα δυσκολευόταν σημαντικά να περάσει την μπάλα με καθαρό και ορθολογικό τρόπο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί τις απαραίτητες ευκαιρίες. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο δεύτερο μέρος του αγώνα έκαναν τη διάταξη της ομάδας πιο ορθολογική, ωστόσο αυτό δεν οδήγησε αυτομάτως σε βελτίωση της συνολικής της εικόνας. Παράλληλα, ορισμένες παρεμβάσεις καθυστέρησαν να γίνουν, όπως στην περίπτωση του Χαρούπα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο Αστέρας στόχευε την πλευρά του μετά την είσοδο του Μπαρτόλο, με τον νεαρό παίκτη του Άρη να ξεμένει αισθητά από δυνάμεις.

Η παρέμβαση του Λορέν Μορόν

Μέσα σε αυτή τη μέτρια εικόνα, ο Λορέν Μορόν ήρθε για μία ακόμη φορά να δώσει τη λύση για τον Άρη. Ο Ισπανός επιθετικός, παρά τις αλλαγές στην ιεραρχία της ομάδας και τον αυξημένο ανταγωνισμό, έκανε αυτό που γνωρίζει καλύτερα: βρήκε μια στιγμή και την τελείωσε με ποιότητα. Το γκολ του στο 68ο λεπτό ήταν η ενέργεια που κράτησε τον Άρη όρθιο σε ένα παιχνίδι όπου ο Αστέρας είχε συνολικά περισσότερες καθαρές στιγμές για να σκοράρει.

Η ουσία της υπόθεσης Μορόν βρίσκεται ακριβώς εδώ. Ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου αποκάλυψε μετά το παιχνίδι ότι ο Ισπανός έχει αλλάξει στάση στις προπονήσεις τις τελευταίες 10-15 ημέρες. Αυτή η αλλαγή, σύμφωνα με τον προπονητή, είναι ο λόγος που ο Μορόν θα αρχίσει να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο στην ομάδα. Αυτή είναι ίσως η πρώτη ουσιαστική ένδειξη ότι ο Ισπανός επιθετικός μπορεί να ξαναμπεί δυναμικά στην κουβέντα για μια θέση στην βασική ενδεκάδα.

Η επόμενη αναμέτρηση στην Τούμπα

Μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη, η προσοχή του Άρη στρέφεται πλέον αποκλειστικά στο επερχόμενο ντέρμπι της Κυριακής. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον αντίπαλό της στο γήπεδο της Τούμπας, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να κρίνει πολλά για την αγωνιστική της πορεία. Το παιχνίδι αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία για τον Άρη, ο οποίος καλείται να δείξει βελτίωση και να αποδείξει την ικανότητά του να ανταποκριθεί σε απαιτητικές συνθήκες.

Η αναμέτρηση στην Τούμπα έρχεται σε μια περίοδο όπου η ομάδα αναζητά σταθερότητα και καλύτερη αγωνιστική εικόνα, έχοντας ως στόχο να ξεπεράσει τα προβλήματα που την έχουν ταλαιπωρήσει στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Η απόδοση των παικτών και οι τακτικές επιλογές του προπονητή θα είναι καθοριστικές για το αποτέλεσμα του κρίσιμου αυτού αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta