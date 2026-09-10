Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 3/3 νίκες στο πρωτάθλημα, επίτευγμα από την εποχή Γιοβάνοβιτς

Ο Παναθηναϊκός σημείωσε την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη Stoiximan Superleague, επικρατώντας της Κηφισιάς με σκορ 3-1 σε εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής. Αυτό το επιτυχημένο ξεκίνημα φέρνει τους «πράσινους» στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Παναιτωλικό. Το σερί των τριών νικών στην έναρξη του πρωταθλήματος αποτελεί επίτευγμα που είχε να συμβεί από την τελευταία σεζόν του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της ομάδας.

Η πορεία προς την κορυφή

Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους εντός Ελλάδας και την τρίτη στο πλαίσιο της Stoiximan Superleague, μετά την επικράτησή τους επί της Κηφισιάς. Το παιχνίδι αυτό ήταν εξ αναβολής για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει εννέα βαθμούς, όσους και ο Παναιτωλικός.

Πριν από την αναμέτρηση με την Κηφισιά, η ομάδα είχε σημειώσει δύο ακόμη σημαντικές νίκες. Είχε κερδίσει τον Λεβαδειακό εκτός έδρας με 2-0 και είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 3-1 στο ΟΑΚΑ. Αυτές οι νίκες διαμόρφωσαν το σερί που οδήγησε στην κορυφή του πίνακα.

Επιστροφή σε επιδόσεις της εποχής Γιοβάνοβιτς

Το τρία στα τρία στην έναρξη της σεζόν, αν και δεν φαντάζει ως κάτι ασυνήθιστο, ήταν ένα άγνωστο επίτευγμα για το «τριφύλλι» τα τελευταία χρόνια. Η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο στην έναρξη ενός πρωταθλήματος ήταν τη σεζόν 2023-2024, η οποία ήταν και η τελευταία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της ομάδας.

Εκείνη τη χρονιά, υπό την καθοδήγηση του Σέρβου τεχνικού, ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει με τρεις συνεχόμενες νίκες. Είχε επικρατήσει του Βόλου με 3-0 στη Λεωφόρο, είχε κερδίσει τον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0 στα Γιάννινα και είχε συντρίψει τον Παναιτωλικό με 5-0 στο Αγρίνιο. Το συγκεκριμένο σερί είχε διακοπεί στην επόμενη αγωνιστική, όταν η ομάδα γνώρισε την ήττα με 2-1 από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Το ιστορικό σερί του Σέρβου τεχνικού

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατέχει επίσης το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σερί νικών από την έναρξη ενός πρωταθλήματος στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα σημειώθηκε κατά την έναρξη της σεζόν 2022-2023.

Τότε, οι «πράσινοι» είχαν καταγράψει ένα σερί δέκα συνεχόμενων νικών, δημιουργώντας ένα ισχυρό προβάδισμα στην κορυφή της βαθμολογίας. Το σερί αυτό έσπασε στην 11η αγωνιστική, όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό.

Επόμενες προκλήσεις

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων με τον Παναιτωλικό και την Καλαμάτα, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να επιστρέψει από το διάλειμμα του πρωταθλήματος με ένα μεγάλο ντέρμπι. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε ένα «αιώνιο» ντέρμπι.

Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημειολογία και θα διεξαχθεί στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», προσθέτοντας έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας στην προσπάθεια των «πράσινων» να διατηρήσουν την καλή τους πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta