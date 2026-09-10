Ο Κούνια άνοιξε το σκορ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Σαμπάχ

Ο Κούνια άνοιξε το σκορ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον αγώνα της ομάδας ενάντια στη Σαμπάχ, σημειώνοντας το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης. Το γκολ ήρθε στο 27ο λεπτό και διαμόρφωσε το 1-0 υπέρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δίνοντας προβάδισμα στην αγγλική ομάδα στην αναμέτρηση του Champions League. Η επίτευξη αυτού του τέρματος είχε ιδιαίτερη σημασία για τον σύλλογο.

Το άνοιγμα του σκορ από τον Κούνια

Στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Σαμπάχ, ο ποδοσφαιριστής Κούνια κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του. Αυτό το γκολ έδωσε το προβάδισμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα σε 1-0.

Η ενέργεια του Κούνια ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα σε αυτό το πρώιμο στάδιο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με αυτό το τέρμα, κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι της αντιπάλου της, Σαμπάχ, μέσα στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Champions League.

Η συμβολή του Ντόργκου και η εκτέλεση

Η φάση που οδήγησε στο γκολ του Κούνια ξεκίνησε από μια καίρια μπαλιά του Ντόργκου. Ο Ντόργκου, με την πάσα του, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την επιτυχή κατάληξη της επίθεσης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η συνεργασία των δύο παικτών οδήγησε στο πρώτο τέρμα της αναμέτρησης.

Ο Κούνια, εκμεταλλευόμενος την πάσα του συμπαίκτη του, βρέθηκε σε θέση βολής. Από κοντά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Σαμπάχ, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την προσπάθεια. Η ακρίβεια στην εκτέλεση ήταν αυτή που διαμόρφωσε το 1-0 υπέρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το πρώτο γκολ στο Champions League μετά το 2023

Το τέρμα που σημείωσε ο Κούνια δεν είχε μόνο την αξία του ανοίγματος του σκορ, αλλά και μια ιδιαίτερη ιστορική διάσταση για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Συγκεκριμένα, αποτέλεσε το πρώτο γκολ της αγγλικής ομάδας στη διοργάνωση του Champions League μετά το έτος 2023.

Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την επιστροφή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ποδοσφαίρου. Ο Κούνια ήταν ο παίκτης που έβαλε τέλος σε αυτή την αναμονή, σημειώνοντας ένα σημαντικό τέρμα για τον σύλλογο του Μάντσεστερ.

Η αναμονή για ένα γκολ στο Champions League μετά την προηγούμενη χρονιά έληξε με την προσπάθεια του Κούνια. Το τέρμα του στο 27ο λεπτό του αγώνα εναντίον της Σαμπάχ σηματοδότησε μια νέα αρχή για την ομάδα στη διοργάνωση, όσον αφορά την επίτευξη τερμάτων.

Η διαμόρφωση του σκορ στο 27ο λεπτό

Το χρονικό σημείο στο οποίο σημειώθηκε το γκολ ήταν το 27ο λεπτό του αγώνα. Σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να προηγηθεί της Σαμπάχ με σκορ 1-0. Η επίτευξη του τέρματος σε αυτό το στάδιο του παιχνιδιού έδωσε ένα ψυχολογικό και αγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγγλική ομάδα.

Ο Κούνια, με το τέρμα του, διαμόρφωσε το σκορ σε 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Σαμπάχ βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 27ο λεπτό, μετά την επιτυχημένη προσπάθεια του επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta