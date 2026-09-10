Μία απίθανη φάση εκτυλίχθηκε στο ΟΑΚΑ, κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, όπου ο Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μία ανάσα από το γκολ. Πρωταγωνιστής αυτής της στιγμής ήταν ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος είδε το δοκάρι να του στερεί την παραβίαση της εστίας, προκαλώντας αναστάτωση στην άμυνα της Κηφισιάς. Η συγκεκριμένη φάση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ειδικά μετά από μία οριακή προσπάθεια που δημιούργησε ερωτήματα για το αν η μπάλα είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος.

Η διπλή ευκαιρία του Βισέντε Ταμπόρδα

Σε μία ιδιαίτερα θεότρελη στιγμή του αγώνα που διεξήχθη στην έδρα του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός πλησίασε «μια ανάσα» σε δύο περιπτώσεις από το πολυπόθητο γκολ. Ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής της ομάδας, βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ήταν αυτός που είχε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει.

Ο Ταμπόρδα, έχοντας βρεθεί σε πλεονεκτική θέση εκτέλεσης εντός της περιοχής, επιχείρησε να σκοράρει. Ωστόσο, μέσα στην ίδια φάση, ο Αργεντινός σημάδεψε δύο φορές το δοκάρι της αντίπαλης εστίας. Αυτή η διπλή προσπάθεια, που κατέληξε και τις δύο φορές στο δοκάρι, προκάλεσε σημαντική αναστάτωση και σύγχυση στην αμυντική γραμμή της Κηφισιάς, η οποία είδε την εστία της να απειλείται σοβαρά.

Η αμφισβητούμενη προσπάθεια και το ριπλέι

Από τις δύο προσπάθειες του Βισέντε Ταμπόρδα που κατέληξαν στο δοκάρι, μία συγκεκριμένη ήταν ιδιαίτερα οριακή και αποτέλεσε το επίκεντρο των συζητήσεων και των διαμαρτυριών. Μετά την εκτέλεση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και η εξέλιξη της φάσης άφησε πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν είχε περάσει ή όχι τη γραμμή του τέρματος.

Το ριπλέι της συγκεκριμένης στιγμής, το οποίο προβλήθηκε αμέσως μετά, δημιούργησε την εντύπωση ότι η μπάλα ενδεχομένως είχε σκάσει ολόκληρη μέσα από τη γραμμή, πριν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η οπτική μαρτυρία από την επανάληψη της φάσης ενέτεινε την αμφισβήτηση της απόφασης των διαιτητών και τις έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Έντονες διαμαρτυρίες από τον Παναθηναϊκό

Η εξέλιξη της οριακής φάσης, όπου η μπάλα φάνηκε να περνά τη γραμμή, οδήγησε σε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» εξέφρασαν δυναμικά τις ενστάσεις τους προς τους διαιτητές, θεωρώντας πως υπήρχε ξεκάθαρο γκολ στη συγκεκριμένη προσπάθεια του Βισέντε Ταμπόρδα.

Οι φωνές και οι διαμαρτυρίες ήταν συνεχείς και έντονες, καθώς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ήταν πεπεισμένοι ότι η μπάλα είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τους «πράσινους», θα έπρεπε να είχε οδηγήσει στην άμεση κατακύρωση του τέρματος και στην αλλαγή του σκορ. Η αμφισβήτηση της αρχικής απόφασης ήταν εμφανής σε όλο το στρατόπεδο της ομάδας.

Ο έλεγχος της φάσης και η τελική απόφαση

Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες που εκδηλώθηκαν από τον Παναθηναϊκό για την επίμαχη φάση, η περίπτωση ελέγχθηκε από τους αρμόδιους. Παρά την προσεκτική εξέταση της φάσης και την εντύπωση που δημιουργήθηκε από το ριπλέι, το οποίο έδειχνε τη μπάλα ενδεχομένως εντός της εστίας, δεν προέκυψε αλλαγή στην αρχική απόφαση των διαιτητών.

Ως εκ τούτου, η απόφαση παρέμεινε ως είχε, και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς να κατακυρωθεί γκολ υπέρ του Παναθηναϊκού. Η τελική αυτή απόφαση διατήρησε το σκορ αμετάβλητο, παρά την οριακή φύση της φάσης και τις ισχυρές αντιδράσεις που προκάλεσε στο στρατόπεδο των «πρασίνων», οι οποίοι θεωρούσαν ότι είχαν αδικηθεί.

Με πληροφορίες από: Athletiko