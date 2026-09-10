Η Μπασκόνια κοντά στην απόκτηση του Άλεξ Λεν

Η Μπασκόνια κινείται δυναμικά για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών της, με τον Άλεξ Λεν να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των μεταγραφικών της στόχων. Ο Ουκρανός σέντερ, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος, αποτελεί μία από τις διαθέσιμες λύσεις στην αγορά, καθώς η ομάδα της Βιτόρια αναζητά άμεση ενίσχυση κάτω από το καλάθι. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο κρίσιμη, κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα πριν από την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής σεζόν.

Η επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης στη ρακέτα

Η ανάγκη της Μπασκόνια για άμεση ενίσχυση στη θέση «5» είναι επιτακτική και δεδομένη. Η ομάδα αντιμετωπίζει ένα σημαντικό κενό κάτω από το καλάθι, το οποίο δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Ντιόπ. Ο Ντιόπ μετακόμισε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εντασσόμενος στους Κλίβελαντ Καβαλίερς του NBA.

Μετά αυτή την εξέλιξη, ο Κένεθ Φαρίντ παραμένει ο μοναδικός καθαρός σέντερ που διαθέτει αυτή τη στιγμή το ρόστερ της Μπασκόνια. Παρόλο που η ομάδα της Βιτόρια διαθέτει αρκετές και ποιοτικές λύσεις στην περιφέρεια, η γραμμή των ψηλών της εμφανίζει σημαντικά κενά, καθιστώντας την απόκτηση ενός σέντερ προτεραιότητα. Οι Βάσκοι, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση, είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν στην απόκτηση του 33χρονου Ουκρανού σέντερ, καθώς η αγορά προσφέρει περιορισμένες επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση.

Το προφίλ και τα χαρακτηριστικά του Ουκρανού σέντερ

Ο Άλεξ Λεν είναι ένας έμπειρος αθλητής, με ύψος 2,13 μέτρα, ο οποίος μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι της Μπασκόνια. Τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν το ύψος, τη δύναμη και την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτήσει από την πορεία του σε κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Ουκρανός σέντερ βρίσκεται σε αναζήτηση της επόμενης ομάδας του, μετά το πέρασμά του από τη Ρεάλ Μαδρίτης κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, όπου αγωνίστηκε ως ελεύθερος.

Η Μπασκόνια βλέπει στο πρόσωπο του Λεν την ιδανική λύση για να καλύψει τις ανάγκες της στη γραμμή των ψηλών, καθώς αναζητά έναν παίκτη που θα μπορεί να προσφέρει άμεσα και να ενσωματωθεί γρήγορα στο σύνολο. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει λύσεις κάτω από το καλάθι, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ενισχύοντας την παρουσία της ομάδας στη ρακέτα.

Η πλούσια καριέρα του σε NBA και Euroleague

Πριν από την παρουσία του στην ισπανική πρωτεύουσα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Άλεξ Λεν είχε διαγράψει μία μακρά και ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία στο NBA. Ο Ουκρανός σέντερ συμμετείχε σε συνολικά 704 αγώνες κατά τη διάρκεια των 12 σεζόν που έπαιξε στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Αυτή η εμπειρία από το NBA θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα προσόντα του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, ο Άλεξ Λεν φόρεσε τη φανέλα αρκετών γνωστών και ιστορικών ομάδων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Φοίνιξ Σανς, οι Ατλάντα Χοκς, οι Σακραμέντο Κινγκς, οι Τορόντο Ράπτορς, οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και οι Λος Άντζελες Λέικερς. Η θητεία του σε αυτές τις ομάδες του προσέφερε πολύτιμες εμπειρίες και τον καθιέρωσε ως έναν αξιόπιστο ψηλό.

Οι επιδόσεις του την περσινή αγωνιστική περίοδο

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Άλεξ Λεν αγωνίστηκε συνολικά σε 44 παιχνίδια, μοιράζοντας τις συμμετοχές του μεταξύ της EuroLeague και του ισπανικού πρωταθλήματος ACB. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν συμμετείχε ούτε στο Final Four της EuroLeague, τη διοργάνωση που κρίνει τον πρωταθλητή Ευρώπης, ούτε στα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος, όπου κρίθηκε ο τίτλος της ACB.

Στην EuroLeague, ο Ουκρανός σέντερ κατέγραψε κατά μέσο όρο 3 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά αγώνα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του όποτε του ζητήθηκε. Στο πρωτάθλημα ACB, οι επιδόσεις του ήταν ελαφρώς βελτιωμένες, μετρώντας κατά μέσο όρο 7 πόντους και 3,6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Αυτά τα στατιστικά αποτελούν μέρος της συνολικής αξιολόγησης του παίκτη από την Μπασκόνια, η οποία αναζητά έναν παίκτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Η προοπτική για μια νέα αρχή στην καριέρα

Ο έμπειρος σέντερ φέρεται να εξετάζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προοπτική της Μπασκόνια. Η ισπανική ομάδα του προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για να επανεκκινήσει την καριέρα του, δίνοντάς του έναν νέο ρόλο και πιθανώς περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Μετά την περσινή σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Λεν αναζητά ένα περιβάλλον όπου θα μπορέσει να αναδείξει πλήρως τις δυνατότητές του.

Η πιθανή μετακίνησή του στην ομάδα της Βιτόρια θα του δώσει τη δυνατότητα να βρει ξανά τον αγωνιστικό του ρυθμό και να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο στην ισπανική λίγκα όσο και στην EuroLeague. Ταυτόχρονα, η έλευσή του θα καλύψει ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ της Μπασκόνια, ενισχύοντας την ομάδα στην προσπάθειά της για τους στόχους της νέας σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko