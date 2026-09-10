Ο Χάμες Ροντρίγκες κοντά στην επιστροφή του στην Κολομβία

Ο Χάμες Ροντρίγκες βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην πατρίδα του, την Κολομβία, καθώς έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο Νασιονάλ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πιθανότατα τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του έμπειρου μεσοεπιθετικού, ο οποίος ήταν ελεύθερος εδώ και αρκετό καιρό. Η συμφωνία, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί, αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Η πορεία του Χάμες μετά το MLS

Ο Κολομβιανός άσος ήταν ελεύθερος στην αγορά των ποδοσφαιριστών για αρκετό καιρό, μετά την ολοκλήρωση της σύντομης θητείας του στο MLS, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μινεσότα. Η περίοδος αυτή έληξε, αφήνοντας τον παίκτη σε αναζήτηση για τον επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Παρά την απουσία του από συλλογικές υποχρεώσεις, ο Χάμες Ροντρίγκες διατήρησε ενεργό ρόλο στο διεθνές ποδόσφαιρο, συμμετέχοντας κανονικά στις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού ταξίδεψε κανονικά με την εθνική ομάδα της Κολομβίας στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής. Εκεί, ο 35χρονος μεσοεπιθετικός αναδείχθηκε ως ένας από τους πρωταγωνιστές για την ομάδα από τη Λατινική Αμερική, δείχνοντας την αγωνιστική του κατάσταση και την ικανότητά του να προσφέρει σε υψηλό επίπεδο, παρά την έλλειψη συστηματικών αγώνων σε συλλογικό επίπεδο.

Ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς συλλόγους και όχι μόνο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που βρισκόταν σε αναζήτηση ομάδας, ο Χάμες Ροντρίγκες προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων από διάφορα πρωταθλήματα. Πολλές ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά και από άλλες χώρες, φέρεται να είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του Κολομβιανού διεθνούς. Το όνομά του συνδέθηκε με διάφορες πιθανές μεταγραφές, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγνώριση του ταλέντου και της εμπειρίας του στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Μεταξύ των ομάδων που φέρεται να είχαν εκδηλώσει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για την απόκτησή του ήταν η Τσόρουμ του Κυζιρίδη, καθώς και δύο ιταλικές ομάδες, η Λάτσιο και η Αβελίνο. Ωστόσο, παρά τις προτάσεις αυτές από ευρωπαϊκούς συλλόγους, ο παίκτης φαίνεται πως προτίμησε την επιστροφή στην πατρίδα του, επιλέγοντας ένα διαφορετικό μονοπάτι για τη συνέχεια της πλούσιας καριέρας του.

Η προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο Νασιονάλ

Όπως όλα δείχνουν, η απόφαση του Χάμες Ροντρίγκες τον οδηγεί πίσω στην Κολομβία, σε ένα περιβάλλον που του είναι οικείο. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τον Κολομβιανό δημοσιογράφο Πίπε Σιέρα, ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη φτάσει σε προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο Νασιονάλ. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει αίσθηση στην ποδοσφαιρική κοινότητα της χώρας, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές της Κολομβίας.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η συμφωνία έχει ήδη δρομολογηθεί και πλέον απομένουν τα τυπικά βήματα για την ολοκλήρωσή της. Η Ατλέτικο Νασιονάλ εκφράζει την ελπίδα να επιβεβαιώσει επίσημα την επιστροφή του παίκτη στην Κολομβία μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στην ομάδα και στο κολομβιανό πρωτάθλημα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Έκτη ομάδα σε τέσσερα χρόνια

Η πιθανή μεταγραφή του Χάμες Ροντρίγκες στην Ατλέτικο Νασιονάλ, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει την έκτη ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί ο παίκτης μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ετών. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει μια περίοδο έντονης κινητικότητας και αλλαγών στην καριέρα του διεθνούς ποδοσφαιριστή. Ο Χάμες Ροντρίγκες έχει περάσει από διάφορα πρωταθλήματα και συλλόγους, αφήνοντας το στίγμα του σε κάθε σταθμό που έχει αγωνιστεί.

Η πορεία του περιλαμβάνει θητείες σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και την παρουσία του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς και την πρόσφατη εμπειρία του στο MLS. Η επιστροφή του στην Κολομβία, στην Ατλέτικο Νασιονάλ, θα προσθέσει ένα ακόμα κεφάλαιο στην πλούσια, αλλά και γεμάτη αλλαγές, ποδοσφαιρική του διαδρομή, φέρνοντάς τον ξανά κοντά στις ρίζες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta