Ο Παναθηναϊκός άγγιξε το γκολ κόντρα στην Κηφισιά με Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό του αγώνα. Μια διπλή ευκαιρία με πρωταγωνιστές τους Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία δεν κατάφερε να μετατραπεί σε γκολ, καθώς ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, Ραμίρες, πραγματοποίησε δύο καθοριστικές επεμβάσεις.

Η αρχική φάση και η πάσα του Τεττέη

Η κρίσιμη στιγμή για την ομάδα του Παναθηναϊκού εκδηλώθηκε νωρίς στην αναμέτρηση, συγκεκριμένα στο 8ο λεπτό του αγώνα. Η φάση ξεκίνησε από τα αριστερά, με τον ποδοσφαιριστή Τεττέη να έχει την μπάλα στην κατοχή του και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια επικίνδυνη επίθεση.

Ο Τεττέη προχώρησε στην περιοχή και έδωσε μια πάσα στον Αντίνο, ο οποίος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Η πάσα αυτή ήταν η αρχή μιας διπλής ευκαιρίας για τον Παναθηναϊκό, που θα μπορούσε να είχε αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα από πολύ νωρίς.

Η πρώτη προσπάθεια του Αντίνο και η επέμβαση του Ραμίρες

Μετά την πάσα του Τεττέη, ο Αργεντινός επιθετικός Αντίνο δέχτηκε την μπάλα και επιχείρησε αμέσως ένα σουτ προς την εστία της Κηφισιάς. Η προσπάθειά του ήταν άμεση και φαινόταν να έχει καλές προϋποθέσεις για να καταλήξει στα δίχτυα.

Ωστόσο, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, Ραμίρες, αντέδρασε γρήγορα και απέκρουσε το σουτ του Αντίνο. Η επέμβαση του Ραμίρες ήταν καθοριστική, καθώς απέτρεψε το πρώτο πιθανό γκολ του Παναθηναϊκού και κράτησε το σκορ στο 0-0.

Το ριμπάουντ και η ευκαιρία του Λιβάι Γκαρσία

Μετά την απόκρουση του Ραμίρες στο σουτ του Αντίνο, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή, αλλά κατέληξε στον Λιβάι Γκαρσία. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ και επιχείρησε και αυτός ένα σουτ, προσπαθώντας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Παρά την άμεση αντίδραση του Λιβάι Γκαρσία, ο τερματοφύλακας Ραμίρες κατάφερε να βρει την μπάλα ελάχιστα, επηρεάζοντας την πορεία της. Αυτή η μικρή επαφή ήταν αρκετή για να μην καταλήξει η μπάλα στην εστία, διατηρώντας την αγωνία για το άνοιγμα του σκορ.

Η δεύτερη προσπάθεια του Αντίνο και η τελική απόκρουση

Η φάση δεν τελείωσε με την προσπάθεια του Λιβάι Γκαρσία, καθώς η μπάλα επέστρεψε στον Αντίνο. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής βρέθηκε ξανά σε θέση βολής και εκτέλεψε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, επιδιώκοντας να σκοράρει.

Ο Ραμίρες, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν πεσμένος από την προηγούμενη επέμβαση, κατάφερε να αντιδράσει για άλλη μια φορά. Με μια εντυπωσιακή προσπάθεια, απέκρουσε και το δεύτερο σουτ του Αντίνο, ολοκληρώνοντας μια σειρά από σωτήριες επεμβάσεις που κράτησαν την εστία της Κηφισιάς ανέπαφη.

Η διπλή αυτή ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο 8ο λεπτό, με τους Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία να πρωταγωνιστούν, έδειξε την επιθετική διάθεση της ομάδας, αλλά και την αποτελεσματικότητα του Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια της Κηφισιάς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta