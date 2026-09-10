Ισοπαλίες σε Κωνσταντινούπολη και Αϊντχόφεν στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Χωρίς νικητή και με το ίδιο σκορ, 1-1, ολοκληρώθηκαν οι δύο αναμετρήσεις που άνοιξαν την τρίτη και τελευταία ημέρα της πρεμιέρας της League Phase του Champions League. Στην Κωνσταντινούπολη, η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ στην Αϊντχόφεν, η Σαχτάρ Ντόνετσκ απέσπασε επίσης ισοπαλία από την PSV. Και στις δύο αναμετρήσεις, οι φιλοξενούμενες ομάδες πήραν αρχικά το προβάδισμα, όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο ίδιο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου.

Ισοπαλία στην Κωνσταντινούπολη για Φενέρμπαχτσε και Ρόμα

Στην Κωνσταντινούπολη, η Φενέρμπαχτσε και η Ρόμα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League. Οι «Τζαλορόσι» επέστρεψαν στη διοργάνωση έπειτα από επτά χρόνια και μπήκαν στο παιχνίδι έχοντας τρεις διαδοχικές νίκες στη Serie A. Παρά το γεγονός ότι πήραν από νωρίς τον έλεγχο, η πρώτη ουσιαστική απειλή προήλθε από τους γηπεδούχους, με τον Ακτούρκογλου να δοκιμάζει τον τερματοφύλακα Σβίλαρ σε αντεπίθεση. Στον αντίποδα, ο Ντιμπάλα ανάγκασε τον Έντερσον σε σωτήρια επέμβαση.

Το σκορ άνοιξε για τη Ρόμα στο 39ο λεπτό, όταν ο Μάλεν συνέκλινε από τα αριστερά και έστρωσε την μπάλα στον Κριστάντε, ο οποίος με ιδανικό πλασέ πέτυχε το 1-0. Λίγο αργότερα, οι φιλοξενούμενοι έχασαν σημαντική ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ, καθώς μετά από σέντρα του Ντιμπάλα από τα δεξιά, ο Γουέσλι δεν κατάφερε να βρει σωστά την μπάλα από πλεονεκτική θέση. Η απάντηση της Φενέρμπαχτσε ήρθε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στο 48ο λεπτό, όταν ο Γκρίνγουντ πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μπράουν, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης της Ρόμα παρακολούθησε ολόκληρο τον αγώνα από τον πάγκο.

Βαθμός για τη Σαχτάρ στην Ολλανδία

Στο Φίλιπς Στάντιον, η Αϊντχόφεν και η Σαχτάρ Ντόνετσκ έμειναν επίσης στο 1-1, στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League. Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στη διοργάνωση, Σαχτάρ Ντόνετσκ, μπήκε με θετικό αποτέλεσμα στη League Phase, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει ένα σύνολο ικανό για μία πολύ καλή πορεία. Οι καλές στιγμές στο πρώτο μέρος ήταν λιγοστές και όλα έδειχναν ότι θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ.

Εντούτοις, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ήρθε το γκολ για τους Ουκρανούς. Ο Μεντόσα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο σουτ από τα αριστερά, παρά τις διαμαρτυρίες των Ολλανδών για φάουλ νωρίτερα στη φάση, με το τέρμα να μετράει κανονικά. Όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο, με την Αϊντχόφεν να φτάνει στην ισοφάριση. Στο 48ο λεπτό, ο Ντεστ με σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το 1-1. Παρότι υπήρχε αρκετός χρόνος, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τους Ουκρανούς να παίρνουν έναν σπουδαίο βαθμό επί ολλανδικού εδάφους.

Η εξέλιξη των τερμάτων και οι ευκαιρίες

Στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης, μετά το προβάδισμα της Ρόμα με τον Κριστάντε στο 39ο λεπτό, η Φενέρμπαχτσε άγγιξε την ανατροπή λίγα λεπτά μετά την ισοφάριση. Ο Μουρίκι βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο τερματοφύλακας Σβίλαρ είχε ιδανική αντίδραση, διατηρώντας το 1-1. Η Ρόμα, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στον πάγκο, έφυγε αήττητη από την έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Στο Φίλιπς Στάντιον, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, υπό την καθοδήγηση του Αρντά Τουράν, παρατάχθηκε με την εξής ενδεκάδα (4-4-2): Ρίζνικ, Μπόνταρ, Μάρλον, Ελίας (66′ Τραορέ), Πέδρο Ενρίκε, Ισάκε (89′ Κρίσκιβ), Βινίσιους, Ματβιένκο, Οτσερέτκο, Άλισον (89′ Φερέιρα), Μεντόσα (66′ Μεντόσα). Το συγκρότημα του Τουράν προηγήθηκε με τον Μεντόσα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά ο Ντεστ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Η πορεία των ομάδων

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη διοργάνωση, έδειξε ότι διαθέτει ένα σύνολο που μπορεί να έχει μία πολύ καλή πορεία, ξεκινώντας με θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Αρντά Τουράν κατάφερε να αποσπάσει έναν σπουδαίο βαθμό επί ολλανδικού εδάφους. Για τη δεύτερη αγωνιστική, η Σαχτάρ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο Λονδίνο.

Από την πλευρά της, η Ρόμα, αν και επέστρεψε στη διοργάνωση μετά από επτά χρόνια και προερχόταν από τρεις διαδοχικές νίκες στη Serie A, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase. Ωστόσο, η ισοπαλία στην Κωνσταντινούπολη της επέτρεψε να φύγει αήττητη από την έδρα της Φενέρμπαχτσε, διατηρώντας το αήττητο σερί της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta