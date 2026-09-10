Ο Τζιάνι Ινφαντίνο «κλειδώνει» την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει πλέον εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ψήφους για να διασφαλίσει την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική ανατροπή, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες η θέση του θεωρούνταν εξαιρετικά επισφαλής από κορυφαίους παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η ανατροπή των δεδομένων

Ο 56χρονος Ελβετοϊταλός πρόεδρος φαίνεται να ανακτά τον έλεγχο της μάχης για την προεδρία της FIFA. Σύμφωνα με πηγές του Reuters, ο Ινφαντίνο διαθέτει πλέον την απαραίτητη υποστήριξη για την επανεκλογή του. Παράλληλα, οι αντίπαλοί του, αδυνατώντας να βρουν έναν ισχυρό υποψήφιο απέναντί του, εξετάζουν πλέον εναλλακτικές στρατηγικές και τρόπους για τον περιορισμό των εξουσιών του.

Άνθρωπος με άμεση γνώση των συζητήσεων μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ποδοσφαίρου δήλωσε ότι πριν από τρεις εβδομάδες πίστευε πως η θητεία του Ινφαντίνο είχε τελειώσει. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, δεν είχε συνειδητοποιήσει σε ποιο βαθμό, έπειτα από δέκα χρόνια στην εξουσία, οι σχέσεις που έχει δημιουργήσει είναι σχεδόν αδύνατο να διαρραγούν.

Η πρόκληση με την πώληση μεριδίου

Ο Ινφαντίνο βρέθηκε φέτος αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση για την προεδρία του, μετά την κατάρρευση της πρότασής του για πώληση ποσοστού 20% από τις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένου και του Παγκόσμιου Κυπέλλου, σε ιδιώτες επενδυτές. Η πρόταση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, η UEFA, η Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC) και η συνομοσπονδία της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF) ζήτησαν αλλαγές στην ηγεσία της FIFA. Αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν έκτοτε αποσύρει τη στήριξή τους προς την υποψηφιότητα του Ινφαντίνο, με τη Γαλλία να αποτελεί την πιο πρόσφατη περίπτωση.

Η στήριξη και οι συσχετισμοί

Παρά το γεγονός ότι ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, είχε χαρακτηρίσει «λυπηρή και κατακριτέα σειρά γεγονότων» όσα οδήγησαν στην εγκατάλειψη του σχεδίου, στη συνέχεια επανέλαβε την πλήρη στήριξή του στον Ινφαντίνο, μετά από έκτακτη συνάντηση στη Ραμπάτ.

Καθώς η άμεση κρίση έχει πλέον υποχωρήσει, οι αριθμητικοί συσχετισμοί ενόψει των εκλογών εμφανίζονται ολοένα και πιο δύσκολοι για τους αντιπάλους του Ινφαντίνο. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί υποψήφιος ικανός να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

Η δύναμη της ψήφου

Ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά ερείσματα στις μικρότερες ποδοσφαιρικές χώρες, αλλά και σε σημαντικά μπλοκ ψήφων εκτός Ευρώπης. Στο Κογκρέσο της FIFA, κάθε εθνική ομοσπονδία διαθέτει μία ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής του προέδρου απαιτεί μια συμμαχία πολύ ευρύτερη από τα 55 μέλη της UEFA.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr