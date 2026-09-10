Ο Μπενχαμίν Γκαρέ εκνευρισμένος για τον μη καταλογισμό πέναλτι: «Κλώτσησε μόνο το πόδι μου»

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ, ποδοσφαιριστής του Άρη, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια και εκνευρισμό για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε φάση που σημειώθηκε στο 86ο λεπτό ενός αγώνα. Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής απόρησε με την απόφαση των διαιτητών, δηλώνοντας πως δέχθηκε χτύπημα στο πόδι του χωρίς να δοθεί η παράβαση. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο γήπεδο της Τρίπολης, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες της αποστολής του Άρη για την εξέλιξη.

Η επίμαχη φάση στο 86ο λεπτό

Η διαμαρτυρία της ομάδας του Άρη επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που συνέβη στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν, ο Μπενχαμίν Γκαρέ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας φάσης εντός της περιοχής του αντιπάλου, όπου φέρεται να δέχθηκε χτύπημα από τον παίκτη Σίλβα. Αυτό το συμβάν οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της ομάδας της Θεσσαλονίκης, καθώς θεωρήθηκε ότι υπήρχε ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι.

Ο ποδοσφαιριστής, αμέσως μετά την εξέλιξη της φάσης, έδειξε να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την απόφαση των διαιτητών να μην καταλογίσουν την παράβαση. Η στιγμή αυτή θεωρήθηκε κομβική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα της αναμέτρησης λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του Μπενχαμίν Γκαρέ

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τον μη καταλογισμό του πέναλτι. Κατά την αποχώρηση της αποστολής του Άρη από το γήπεδο της Τρίπολης, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής συζητούσε με συμπαίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου για το συμβάν. Ειδικότερα, ο Γκαρέ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «κλώτσησε μόνο το πόδι μου, δεν γίνεται να μην το είδαν οι διαιτητές».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι υπήρξε ξεκάθαρη επαφή και παράβαση εις βάρος του, η οποία θα έπρεπε να είχε τιμωρηθεί με πέναλτι. Ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε την απορία του για την τελική απόφαση, καθώς θεωρούσε ότι το χτύπημα στο πόδι του ήταν εμφανές και δεν θα έπρεπε να είχε περάσει απαρατήρητο από τους αρμόδιους διαιτητές.

Η θέση του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου

Την άποψη του Μπενχαμίν Γκαρέ συμμερίστηκε και ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου. Ο κ. Γρηγορίου, αναφερόμενος στην επίμαχη φάση του 86ου λεπτού, σημείωσε με έμφαση ότι «υπήρξε ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι» στο χτύπημα που δέχθηκε ο Γκαρέ από τον παίκτη Σίλβα. Η δήλωση του προπονητή ενισχύει τις διαμαρτυρίες της ομάδας και προσδίδει επίσημο χαρακτήρα στις ενστάσεις τους προς τη διαιτησία.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου υποστήριξε πως η φάση ήταν τόσο εμφανής που δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης για την ύπαρξη παράβασης. Η τοποθέτησή του αντικατοπτρίζει τη γενικότερη δυσαρέσκεια που επικρατούσε στις τάξεις του Άρη μετά το τέλος του αγώνα, αναφορικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Ο ρόλος διαιτητή και VAR

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρέθηκαν οι αποφάσεις των διαιτητών του αγώνα. Ο Μπενχαμίν Γκαρέ, στην έκφραση της απορίας του, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους διαιτητές Τζήλο και Κουμπαράκη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το VAR. Η χρήση του συστήματος VAR σε τέτοιες κρίσιμες φάσεις έχει ως στόχο την αποφυγή λαθών και την εξασφάλιση της δικαιοσύνης στο παιχνίδι.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, η τελική απόφαση να μην καταλογιστεί πέναλτι, παρά τις διαμαρτυρίες του παίκτη και του προπονητή, προκάλεσε ερωτηματικά. Ο Γκαρέ εξέφρασε την αδυναμία του να κατανοήσει πώς οι διαιτητές, συμπεριλαμβανομένου και του VAR, δεν είδαν το χτύπημα στο πόδι του, γεγονός που τον άφησε ιδιαίτερα εκνευρισμένο με την εξέλιξη της αναμέτρησης και την τελική απόφαση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta