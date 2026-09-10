Καραλής και Τεντόγλου ετοιμάζονται για το World Athletics Ultimate Championship

Οι κορυφαίοι Έλληνες αθλητές του στίβου, Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου, αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στο επερχόμενο World Athletics Ultimate Championship. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που διεξάγεται αυτό το νέο πρωτάθλημα. Οι δύο πρωταθλητές θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, με στόχο να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους και να διεκδικήσουν την κορυφή.

Η νέα διοργάνωση στη Βουδαπέστη

Η αυλαία για τον στίβο το 2026 θα «πέσει» στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, με το World Athletics Ultimate Championship να διεξάγεται από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μία νεοσύστατη διοργάνωση της World Athletics, η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της και έχει προγραμματιστεί να διεξάγεται κάθε δύο έτη.

Στη Βουδαπέστη θα συναντηθούν κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο. Ο βασικός τους στόχος είναι να κυνηγήσουν τα πρωτοφανή, για τον χώρο του στίβου, υπέρογκα χρηματικά έπαθλα που θα απονεμηθούν στους νικητές των αγωνισμάτων.

Η εξαιρετική σεζόν του Εμμανουήλ Καραλή

Ο Εμμανουήλ Καραλής διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, έχοντας πραγματοποιήσει απίστευτα άλματα. Μέσα στη φετινή χρονιά, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ δύο φορές: την 28η Φεβρουαρίου με άλμα στα 6.17 μέτρα και την 27η Αυγούστου με επίδοση στα 6.20 μέτρα.

Ο Έλληνας επικοντιστής κατέκτησε επίσης ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Εκεί, αναμετρήθηκε στα ίσα με τον Αρμάντ Ντουπλάντις, προσφέροντας στον κόσμο του στίβου μεγάλες και ιστορικές αναμετρήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα, στις Βρυξέλλες, κατέρριψε το ρεκόρ μίτινγκ με άλμα στα 6.12 μέτρα.

Η μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουπλάντις αναμένεται να είναι μαγική και το κοινό προσμένει να τους δει να ανταγωνίζονται για ακόμα μία φορά. Ο αγώνας του επί κοντώ, στον οποίο θα αγωνιστούν οκτώ αθλητές με τις καλύτερες φετινές τους επιδόσεις, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 21:08, και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει αφήσει ήδη πίσω του την ήττα στον μεγάλο τελικό του Diamond League, που συνέβη πριν από μία εβδομάδα. Σε εκείνον τον αγώνα, ο Τεντόγλου, με άλμα στα 8.40 μέτρα, έφτασε μία ανάσα από τη νίκη και το έπαθλο των πολλών χιλιάδων ευρώ.

Ωστόσο, ο Τατζέι Γκέιλ, με ένα φοβερό τελευταίο άλμα στα 8.46 μέτρα, του πήρε το διαμάντι μέσα από τα χέρια. Ο Έλληνας πρωταθλητής, παρά το πρόσφατο αποτέλεσμα, θα δώσει μία ομηρική μάχη στο World Athletics Ultimate Championship και θα παλέψει για να κατακτήσει την πρώτη θέση.

Ο αγώνας του μήκους, στον οποίο συμμετέχει ο Μίλτος Τεντόγλου, θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 20:44. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Υψηλά χρηματικά έπαθλα για τους νικητές

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του World Athletics Ultimate Championship είναι τα πρωτοφανή και υπέρογκα χρηματικά έπαθλα που θα απονεμηθούν στους αθλητές ανά αγώνισμα. Αυτό το στοιχείο προσθέτει ένα επιπλέον κίνητρο για τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση της Βουδαπέστης θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν αυτά τα σημαντικά χρηματικά ποσά, πέρα από την κατάκτηση των μεταλλίων και της παγκόσμιας αναγνώρισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta