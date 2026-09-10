Ο Παναθηναϊκός στη Ρόδο για το τουρνουά, κανονικά και ο Λεσόρ

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται ήδη στη Ρόδο, καθώς οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για τα πρώτα τους «αποκαλυπτήρια» στο τουρνουά που θα διεξαχθεί στο «σμαραγδένιο νησί». Η ομάδα προσγειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, και αναμένεται να δώσει δύο φιλικούς αγώνες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Το τουρνουά περιλαμβάνει τη συμμετοχή της ΑΕΚ και της σερβικής Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Άφιξη και πρόγραμμα αγώνων

Οι «πράσινοι» έφτασαν στη Ρόδο το βράδυ της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, με την ίδια πτήση να μεταφέρει και την αποστολή των «κιτρινόμαυρων» της ΑΕΚ. Το πρόγραμμα των αγώνων είναι συγκεκριμένο, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει αρχικά την ΑΕΚ. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 20:00.

Ο δεύτερος αγώνας για τον Παναθηναϊκό στο τουρνουά της Ρόδου θα διεξαχθεί το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Αντίπαλος των «πρασίνων» θα είναι η σερβική ομάδα Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, με την αναμέτρηση να ξεκινάει στις 19:00. Αυτοί οι αγώνες αποτελούν σημαντικό μέρος της προετοιμασίας της ομάδας.

Η παρουσία του Ματίας Λεσόρ

Ένα ευχάριστο νέο για τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι η δυνατότητα να υπολογίζει στον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ ακολούθησε κανονικά την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Ρόδο, γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος για συμμετοχή στα δύο φιλικά παιχνίδια.

Ο Ματίας Λεσόρ τις τελευταίες ημέρες έχει ανεβάσει στροφές στις προπονήσεις της ομάδας. Η παρουσία του στη Ρόδο και η αναμενόμενη συμμετοχή του στους αγώνες δείχνουν ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι στη διάθεση του Σέρβου προπονητή για τις επικείμενες αναμετρήσεις.

Σημαντικές απουσίες από την αποστολή

Αντίθετα με τον Λεσόρ, ο Κώστας Σλούκας παρέμεινε στην Αθήνα, καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί. Υπάρχει η πιθανότητα ο Έλληνας γκαρντ να δώσει το «παρών» την επόμενη εβδομάδα, στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου αναμένεται να επανέλθει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Εκτός από τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του για τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια και άλλους τραυματίες παίκτες. Συγκεκριμένα, δεν υπολογίζονται οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φαλ. Επίσης, ο Γιάννης Κουζέλογλου δεν ακολούθησε την αποστολή λόγω ενός μυϊκού προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Η σύνθεση της αποστολής

Την αποστολή των «πρασίνων» που ταξίδεψε στη Ρόδο αποτελούν δώδεκα παίκτες. Αυτοί είναι οι Μπράνκου Μπάντιο, Δημήτρης Μωραϊτης, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνος Μήτογλου, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ιάσωνας Βαρβαρίτης και Λευτέρης Μαντζούκας.

Αυτοί οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στα φιλικά παιχνίδια της Ρόδου, δοκιμάζοντας σχήματα και τακτικές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η συμμετοχή τους στο τουρνουά κρίνεται σημαντική για την περαιτέρω προετοιμασία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta