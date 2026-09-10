Η ΑΕΚ προσγειώθηκε στη Ρόδο ενόψει τουρνουά

Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στη Ρόδο, όπου πρόκειται να λάβει μέρος σε τουρνουά και να τεστάρει τις δυνάμεις της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η «Ένωση» θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό και την πρωταθλήτρια Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Ωστόσο, η ατυχία συνεχίζεται για την ομάδα, καθώς η λίστα των τραυματιών μεγαλώνει, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα ενόψει των φιλικών αγώνων.

Η άφιξη της «Ένωσης» στο νησί των ιπποτών

Η ομάδα της ΑΕΚ έφτασε στη Ρόδο, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της για τη συμμετοχή στο προγραμματισμένο τουρνουά. Η παρουσία της «Βασίλισσας» στο νησί σηματοδοτεί την έναρξη σημαντικών φιλικών αναμετρήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την προετοιμασία της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Στη Ρόδο, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να βελτιώσει τη συνοχή της και να αξιολογήσει τους παίκτες της, καθώς η ομάδα χτίζεται για τις επερχόμενες επίσημες υποχρεώσεις. Αυτά τα φιλικά ματς είναι σημαντικά για την ενσωμάτωση των παικτών και την προσαρμογή τους στο σύστημα.

Το τουρνουά και οι αντίπαλοι

Στο τουρνουά της Ρόδου, η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με δύο αντιπάλους. Ο πρώτος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί μέρος της προετοιμασίας των δύο ομάδων.

Ο δεύτερος αντίπαλος της «Ένωσης» είναι η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία είναι η πρωταθλήτρια Σερβίας. Η συμμετοχή της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στο τουρνουά προσφέρει στην ΑΕΚ την ευκαιρία να αντιμετωπίσει μια ομάδα με υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Οι ημερομηνίες των φιλικών αναμετρήσεων

Το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της ΑΕΚ στη Ρόδο περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις. Η πρώτη αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η «Βασίλισσα» θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 13 του ίδιου μήνα, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Αυτές οι ημερομηνίες είναι καθοριστικές για την αξιολόγηση της ομάδας.

Διευρύνεται η λίστα των τραυματιών

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν σημαδεύεται από μια συνεχιζόμενη ατυχία, καθώς η λίστα των τραυματιών της ομάδας συνεχώς μεγαλώνει. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που η ομάδα έχει σημαντικά φιλικά ματς και χτίζεται για τη νέα σεζόν.

Η διεύρυνση της λίστας των τραυματιών δημιουργεί επιπλέον προκλήσεις για την ομάδα, καθώς επηρεάζει τις διαθέσιμες επιλογές για τους αγώνες του τουρνουά.

Οι σημαντικές απουσίες της «Βασίλισσας»

Η «Βασίλισσα» θα αγωνιστεί στα φιλικά παιχνίδια με σημαντικές απουσίες. Μεταξύ των παικτών που είναι εκτός δράσης είναι οι Δημήτρης Φλιώνης, Κισόν Φίζελ και Γκρεγκ Μπράουν.

Στη λίστα των απόντων προστέθηκε τελευταίος ο Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ. Επίσης, εκτός είναι και ο Ντέρικ Γουίλιαμς. Αυτές οι απουσίες επηρεάζουν τη σύνθεση της ομάδας.

Κοινή πτήση για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ταξίδεψαν μαζί για το νησί των ιπποτών με κοινή πτήση. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για τη φιλική τους μάχη στο τουρνουά.

Αυτή η κοινή μετακίνηση των δύο αντιπάλων προς τη Ρόδο αποτελεί μέρος της προετοιμασίας τους για τις επερχόμενες αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta