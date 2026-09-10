Άι Ογκούρα εκτός Grand Prix Σαν Μαρίνο λόγω τραυματισμού

Ο 25χρονος Ιάπωνας αναβάτης Άι Ογκούρα δεν θα αγωνιστεί στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο, καθώς ο τραυματισμός στον αριστερό του αντίχειρα τον κρατά εκτός δράσης για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα στις φιλοδοξίες του για τον τίτλο στο MotoGP, ενώ παράλληλα δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στην ομάδα του, Trackhouse Racing, η οποία θα παραταχθεί με μία μόνο μοτοσικλέτα στην ιταλική πίστα.

Η απουσία από το Μιζάνο και ο τραυματισμός

Ο Άι Ογκούρα εξακολουθεί να αναρρώνει από ένα κάταγμα στον αριστερό αντίχειρα, τραυματισμό που υπέστη πριν από δύο εβδομάδες. Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια προπόνησης motocross, κοντά στην πόλη του Τόκιο, μετά τον αγώνα του Σίλβερστον. Αμέσως μετά τον τραυματισμό, ο Ιάπωνας αναβάτης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από τον κορυφαίο χειρουργό, δρα Σαβιέ Μιρ.

Παρά την άμεση ιατρική παρέμβαση, ο προγραμματισμένος ιατρικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Βαρκελώνη έδειξε ότι το τραύμα δεν έχει επουλωθεί στον απαιτούμενο βαθμό. Οι θεράποντες ιατροί στη Βαρκελώνη έδωσαν «κόκκινο φως» για τη συμμετοχή του στον αγώνα, προτού καν λάβει επίσημη απόφαση ο ιατρικός διευθυντής του MotoGP, δρ Άνχελ Τσάρτε.

Δεύτερος συνεχόμενος αγώνας εκτός

Η απουσία από το Grand Prix του Σαν Μαρίνο σηματοδοτεί τη δεύτερη διαδοχική φορά που ο Άι Ογκούρα δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί σε event του MotoGP. Ο 25χρονος αναβάτης είχε ήδη αναγκαστεί να απουσιάσει και από το προηγούμενο Grand Prix της Αραγονίας, λόγω του ίδιου τραυματισμού στον αντίχειρα.

Η ομάδα του, SuperFile Trackhouse MotoGP, επιβεβαίωσε την απόσυρσή του από το Grand Prix του Σαν Μαρίνο, αναφέροντας ότι η νεότερη ιατρική γνωμάτευση στη Βαρκελώνη έδειξε πως δεν έχει αναρρώσει επαρκώς ώστε να οδηγήσει. Οι ελπίδες που υπήρχαν μετά τη χειρουργική επέμβαση, ότι μία εβδομάδα θεραπείας αποκατάστασης θα ήταν αρκετή για να οδηγήσει στο Μιζάνο, δεν ευοδώθηκαν.

Επιπτώσεις για την Trackhouse Racing

Η απουσία του Άι Ογκούρα φέρνει την ομάδα Trackhouse Racing σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση ενόψει του αγώνα στην ιταλική πίστα. Η ομάδα θα αναγκαστεί να παρατάξει μόλις μία μοτοσικλέτα Aprilia, η οποία θα οδηγηθεί από τον Ραούλ Φερνάντεθ.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς ο επίσημος δοκιμαστής του εργοστασίου της Aprilia, Λορέντζο Σαβαντόρι, δεν είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο αγωνιστικό τριήμερο. Ο Σαβαντόρι ήταν αυτός που είχε αντικαταστήσει τον Ογκούρα την τελευταία στιγμή στο Grand Prix της Αραγονίας, όμως τώρα η αμερικανική ομάδα στερείται κάθε δυνατότητας αναπλήρωσης του κενού που δημιουργείται από την απουσία του Ιάπωνα αναβάτη.

Πλήγμα στις βαθμολογικές φιλοδοξίες

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα βαρύτατο βαθμολογικό πισωγύρισμα για τις φιλοδοξίες του Άι Ογκούρα στο πρωτάθλημα του MotoGP. Πριν από τους δύο αυτούς αγώνες, ο Ιάπωνας αναβάτης βρισκόταν στην 3η θέση της κατάταξης των αναβατών, διατηρώντας σημαντικές ελπίδες για μία καλή πορεία.

Ωστόσο, με τις δύο συνεχόμενες απουσίες του, η διαφορά του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν, έχει ήδη διευρυνθεί σημαντικά, φτάνοντας πλέον τους 53 βαθμούς. Αυτό καθιστά την προσπάθειά του για τον τίτλο ακόμα πιο δύσκολη.

Στόχος η επιστροφή στην Αυστρία

Μετά την απόφαση για την απουσία του από το Μιζάνο, ο Άι Ογκούρα θα παραμείνει στη Βαρκελώνη. Εκεί, θα συνεχίσει εντατικά τη θεραπεία αποκατάστασης για τον τραυματισμένο αντίχειρά του, με την ελπίδα να επιταχύνει την ανάρρωσή του.

Ο βασικός του στόχος είναι να προλάβει και να είναι σε θέση να αγωνιστεί στο Grand Prix της Αυστρίας, το οποίο ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα. Η ομάδα και ο ίδιος ελπίζουν ότι ο χρόνος που απομένει θα είναι αρκετός για να επανέλθει στους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta