Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στους «ερυθρόλευκους»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, παρουσίασε την Πέμπτη στο Προπονητικό Κέντρο των «ερυθρόλευκων» τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Μαζί του παρουσιάστηκαν ο αθλητικός διευθυντής Αντόνιο Κορδόν και ο επικεφαλής του recruitment του Ομίλου, Τζόφρεϊ Μονκάδα, στους ποδοσφαιριστές και το προσωπικό της ομάδας. Ο κ. Μαρινάκης έθεσε ως βασικούς στόχους για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και μια μακρά πορεία στο Europa League. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (12/9).

Η επίσημη παρουσίαση και οι στόχοι της νέας σεζόν

Η παρουσίαση των νέων στελεχών από τον Βαγγέλη Μαρινάκη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, σηματοδοτώντας μια νέα αγωνιστική περίοδο για τον Ολυμπιακό. Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τη χαρά του που βρισκόταν εκεί για το ξεκίνημα της σεζόν, τονίζοντας τη σημασία τόσο του Europa League όσο και του Πρωταθλήματος ως βασικούς στόχους.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο ισχυρός άνδρας της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ αναφέρθηκε στις αρκετές νέες μεταγραφές και τις σημαντικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, υπογραμμίζοντας ότι όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται προς όφελος του κλαμπ, το οποίο χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη αγάπη μας, που είναι η ομάδα, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».

Το συμβόλαιο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και η φιλοσοφία της διοίκησης

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού με συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών. Η αρχική συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών προέβλεπε συνεργασία για δύο έτη, ωστόσο στην τελική συμφωνία προστέθηκε και ο επιπλέον χρόνος, μέσω οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν.

Αυτή η επιλογή της διοίκησης να προσφέρει στον Βάσκο τεχνικό προοπτική τριετίας δεν αποτελεί απλώς μια τυπική λεπτομέρεια του συμβολαίου. Κατά τη διοίκηση του Ολυμπιακού, η κίνηση αυτή δείχνει ότι δεν επιλέχθηκε ένας προπονητής ως λύση ανάγκης, αλλά ένας τεχνικός στον οποίο η ομάδα θέλει να επενδύσει, δίνοντάς του τον απαραίτητο χρόνο ώστε να δημιουργήσει τη δική του ομάδα και να την οδηγήσει στον δρόμο των επιτυχιών.

Οι πρώτες ενέργειες του νέου προπονητή και το μήνυμά του

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έπιασε άμεσα δουλειά στον Ρέντη, καθώς από το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) βρέθηκε στο Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού. Εκεί, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές και να συνομιλήσει μαζί τους, μεταφέροντας τις προσδοκίες του από αυτούς.

Το πρώτο μήνυμα που θέλησε να στείλει ο νέος προπονητής ήταν ξεκάθαρο, εστιάζοντας στη δουλειά, την αφοσίωση και τη νοοτροπία του νικητή. Αυτά τα στοιχεία θεωρούνται από τον ίδιο απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ομάδα.

Η εμπιστοσύνη του Βαγγέλη Μαρινάκη και η «βασκική» παράδοση

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα». Τόνισε ότι ο Αλγκουαθίλ ταιριάζει στη νοοτροπία του συλλόγου και στο πνεύμα του νικητή, ενώ διαθέτει και την απαιτούμενη εμπειρία.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχημένη σχέση του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές, η οποία ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια, από τότε που ανέλαβε ο ίδιος τον σύλλογο το 2010. Παραδείγματα αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας αποτελούν ο Βαλβέρδε και ο Μεντιλίμπαρ, με τον κ. Μαρινάκη να εύχεται η παράδοση αυτή να συνεχιστεί για πολύ καιρό και με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού εξέφρασε την εκτίμησή του προς τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου με τους οποίους συνεργάστηκε ο σύλλογος τα προηγούμενα χρόνια, όπως τον κ. Μεντιλίμπαρ και τον κ. Κοβάσεβιτς, με τον οποίο ήταν μαζί από το 2010. Δήλωσε ότι για όλους αυτούς νιώθουν ότι είναι μέλη της οικογένειάς τους, με τη φιλία και την εκτίμηση να μένουν για πάντα.

Ο αγώνας με τον ΟΦΗ και η κίνηση των εισιτηρίων

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο του Ολυμπιακού στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (12/9) και θα διεξαχθεί στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον συγκεκριμένο αγώνα συνεχίζεται με αυξημένο ρυθμό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν απομείνει περίπου 3.500 εισιτήρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αναμέτρηση οδεύει προς sold out, με τους φιλάθλους να δείχνουν ενδιαφέρον για την πρώτη εμφάνιση του νέου προπονητή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta