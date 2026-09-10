Ο Αντόνιο Κορδόν επιστρέφει στον Ολυμπιακό ως αθλητικός διευθυντής

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της έναρξης συνεργασίας της με τον Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος αναλαμβάνει εκ νέου καθήκοντα αθλητικού διευθυντή του συλλόγου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται άμεσα μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από την ίδια θέση. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές και το προσωπικό της ομάδας τον νέο προπονητή, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς και τον Τζόφρεϊ Μονκαντά, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ.

Η επίσημη ανακοίνωση και η επιστροφή του Κορδόν

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, την πρόσληψη του Αντόνιο Κορδόν. Ο Ισπανός αναλαμβάνει τη θέση του Sporting Director, αντικαθιστώντας τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, η αποχώρηση του οποίου είχε γίνει γνωστή νωρίτερα. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Κορδόν ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή (Sport Director) του Συλλόγου».

Η επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν στους Πειραιώτες δεν θεωρείται τυχαία, καθώς οι δύο πλευρές διατηρούσαν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μετά την πρώτη τους συνεργασία. Ο Κορδόν είχε αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023. Περίπου έξι μήνες αργότερα, μετακινήθηκε σε πιο επιτελικό ρόλο, αναλαμβάνοντας την επίβλεψη του δικτύου ομάδων ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, το οποίο περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Ρίο Άβε, προτού τελικά αποχωρήσει λόγω προσωπικών προβλημάτων. Οι συζητήσεις για την τωρινή του επιστροφή είχαν ξεκινήσει από τα μέσα Ιουνίου.

Ο ρόλος του Κορδόν στην κατάκτηση του Conference League

Ο Αντόνιο Κορδόν είχε καθοριστική παρουσία στον Ολυμπιακό κατά τη σεζόν 2023/24, περίοδο κατά την οποία ανέλαβε να δημιουργήσει ουσιαστικά μια νέα ομάδα. Ο Ισπανός ήταν ο βασικός παράγοντας που έτρεξε τον μεταγραφικό σχεδιασμό εκείνης της περιόδου. Οι προσπάθειες και ο σχεδιασμός του συνέβαλαν στην πορεία των Πειραιωτών, οι οποίοι τελικά έφτασαν στην κατάκτηση του Conference League.

Η παρουσίαση των νέων στελεχών από τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, πραγματοποίησε ομιλία στους ποδοσφαιριστές και το προσωπικό της ομάδας, κατά την οποία παρουσίασε τα νέα πρόσωπα που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους. Ο κ. Μαρινάκης καλωσόρισε τον νέο προπονητή, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον αθλητικό διευθυντή Αντόνιο Κορδόν, καθώς και τον επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ του Ομίλου, Τζόφρεϊ Μονκαντά.

Στην ομιλία του, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την εκτίμησή του για τα πρώην μέλη της ομάδας, αναφέροντας: «Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου με τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες νίκες, μεγάλους θριάμβους και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε, μένει για πάντα». Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον κ. Μεντιλίμπαρ και στον κ. Κοβάσεβιτς, με τον οποίο συνεργαζόταν από το 2010, όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό.

Ο νέος προπονητής, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ως τον νέο προπονητή της ομάδας, ο οποίος προπόνησε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων» δήλωσε για τον Αλγκουαθίλ: «Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στη νοοτροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία». Τόνισε επίσης την επιτυχημένη σχέση του Ολυμπιακού με Βάσκους προπονητές τα τελευταία 16 χρόνια, από τότε που ανέλαβε ο ίδιος την ομάδα, φέρνοντας ως παραδείγματα τους Βαλβέρδε και Μεντιλίμπαρ, και ευχήθηκε η συνεργασία με τον Ιμανόλ να συνεχιστεί για πολύ καιρό.

Η προσθήκη του Τζόφρεϊ Μονκαντά

Ένα ακόμα νέο πρόσωπο στην ομάδα είναι ο Τζόφρεϊ Μονκαντά, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ για τον Ολυμπιακό και τον ευρύτερο όμιλο. Η συνεργασία με τον Μονκαντά έχει ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από ένα μήνα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο βιογραφικό και την εμπειρία του Μονκαντά, επισημαίνοντας την προηγούμενη θητεία του σε ομάδες όπως η Μίλαν και η Μονακό, καθώς και τις επιτυχίες που είχαν οι παίκτες που έφερε σε αυτές τις ομάδες όλα αυτά τα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit, Gazzetta