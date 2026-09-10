Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η πρώτη φωτογραφία μετά το χειρουργείο στο γόνατο

Σε επέμβαση στο γόνατο υποβλήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στις 29 Αυγούστου στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός, λίγες ώρες μετά την επιτυχημένη επέμβαση, πόζαρε χαμογελαστός στην πρώτη του φωτογραφία από το νοσοκομείο, δίνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της αποκατάστασής του.

Ο τραυματισμός στο ντεμπούτο του στην Bundesliga

Ο 23χρονος Γιάννης Κωνσταντέλιας, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, είχε πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Bundesliga με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Στον αγώνα απέναντι στο Αμβούργο, ο Έλληνας άσος είχε καταφέρει να πετύχει γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του με 2-0.

Ωστόσο, η χαρά του ντεμπούτου επισκιάστηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τη ρήξη χιαστού στο αριστερό του γόνατο, ένα γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό.

Η επέμβαση στο Μόναχο

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε την πόρτα του χειρουργείου την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο, από τον Θορ Ζάντοπ, έναν γιατρό που ειδικεύεται στις επεμβάσεις γόνατος και θεωρείται εξειδικευμένος χειρουργός στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος.

Η επέμβαση κρίθηκε επιτυχημένη, σηματοδοτώντας το πρώτο και σημαντικό βήμα στον δρόμο της επιστροφής του νεαρού ποδοσφαιριστή στην ενεργό δράση. Το ιατρικό επιτελείο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της διαδικασίας.

Η πρώτη φωτογραφία και το χαμόγελο της αισιοδοξίας

Λίγες ώρες μετά το χειρουργείο, ο ίδιος ο γιατρός, Θορ Ζάντοπ, δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστός μαζί με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εμφανίζεται επίσης χαμογελαστός, δείχνοντας την αισιοδοξία του μετά την επιτυχημένη επέμβαση.

Η λεζάντα της ανάρτησης του γιατρού περιλάμβανε ευχές για περαστικά στον ποδοσφαιριστή και για άμεσο ξεκίνημα της αποκατάστασης, τονίζοντας την ανάγκη για ταχεία ανάρρωση. Το χαμόγελο του Κωνσταντέλια αποτελεί το πιο ευχάριστο στοιχείο από τη συγκεκριμένη φωτογραφία, καθώς ο ποδοσφαιριστής φαίνεται χαρούμενος.

Η πορεία της αποθεραπείας και η επιστροφή στη δράση

Ο άσος της Ντόρτμουντ αναμένεται να αρχίσει άμεσα το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Ωστόσο, θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες, με τη γερμανική ομάδα να έχει ανακοινώσει την απουσία του. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απώλεια ολόκληρης της σεζόν.

Το πρώτο διάστημα της αποκατάστασης θα τον βρει στη Γερμανία, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της Ντόρτμουντ. Στη συνέχεια, αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της αποθεραπείας του, σε συνεργασία με τους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας. Λόγω της απουσίας του, η γερμανική ομάδα έχει αποκτήσει τον Ίθαν Νουανέρι ως δανεικό από την Άρσεναλ για να τον αντικαταστήσει.

Η ατυχία των Ελλήνων στην Ντόρτμουντ

Η ατυχία για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ντόρτμουντ δεν σταμάτησε στον Κωνσταντέλια. Λίγες μέρες μετά τη ρήξη χιαστών που έπαθε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο 19χρονος διεθνής με την Εθνική ομάδα, Καρέτσας, ένιωσε αδιαθεσία στο ντεμπούτο του στο Champions League, προκαλώντας ανησυχία.

Ο Καρέτσας φαίνεται ότι είχε πρόβλημα αφυδάτωσης και μένει να φανεί αν θα επιστρέψει σύντομα στην ενεργό δράση. Ο Κόβατς, σε δηλώσεις του, ευχήθηκε την ταχεία επιστροφή του νεαρού ποδοσφαιριστή στους αγωνιστικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Gazzetta