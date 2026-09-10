Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Κύπρο για φιλικά με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Κύπρο το απόγευμα της Πέμπτης, ξεκινώντας την παρουσία του σε μια σειρά φιλικών αναμετρήσεων. Η ομάδα των Πειραιωτών βρίσκεται στο νησί για να τεστάρει τις δυνάμεις της και να προετοιμαστεί ενόψει των απαιτητικών επίσημων αγώνων που έρχονται μέσα στη σεζόν. Η «ερυθρόλευκη» αποστολή θα συμμετάσχει στο φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο διεξάγεται στη Λευκωσία.

Το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία

Το φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» αποτελεί τον προορισμό της ελληνικής ομάδας, φιλοξενώντας σημαντικές αναμετρήσεις στην πρωτεύουσα της Κύπρου, τη Λευκωσία. Μέσα από τη συμμετοχή του σε αυτό το τουρνουά, ο Ολυμπιακός θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την αγωνιστική του ετοιμότητα και να βελτιώσει τη συνοχή του ενόψει των προσεχών επίσημων υποχρεώσεων.

Στη διοργάνωση αυτή, πέρα από τον Ολυμπιακό, λαμβάνουν μέρος και άλλες τρεις αξιόλογες ομάδες, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πρόκειται για τον Ερυθρό Αστέρα, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Άρη, οι οποίοι συνθέτουν ένα ισχυρό σύνολο συμμετεχόντων. Η παρουσία αυτών των ομάδων υπόσχεται δυνατά παιχνίδια και προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα για το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού.

Οι αναμετρήσεις και το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την ευκαιρία να κοντραριστούν με δύο εκ των πιο σημαντικών αντιπάλων που συμμετέχουν στο τουρνουά. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ σε φιλικά ματς, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την προσαρμογή και την απόδοση των παικτών.

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει διαμορφωθεί σε δύο ημέρες. Την Πέμπτη, οι αναμετρήσεις ξεκίνησαν στις 18:00 με τον αγώνα μεταξύ Άρη και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ακολούθησε στις 21:00 η πρώτη εμφάνιση του Ολυμπιακού στο τουρνουά, όπου αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα. Για την Παρασκευή, το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 15:45 τον αγώνα Άρης – Ερυθρός Αστέρας, ενώ στις 18:00 ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η απουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς από την αποστολή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ως προπονητής της ομάδας, αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα ενόψει των φιλικών αγώνων στην Κύπρο. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την αποστολή των «ερυθρολεύκων» και να συμμετάσχει στις προπονήσεις και τους αγώνες του τουρνουά.

Η απουσία του παίκτη οφείλεται σε μια μικρή επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς χρειάστηκε να προβεί σε αφαίρεση κύστης από τον δεξιό του μηρό, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στην Κύπρο.

Στιγμές με τους φιλάθλους κατά την άφιξη

Κατά την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στην Κύπρο, υπήρξαν και ευχάριστες στιγμές με τους φίλους της ομάδας. Ο Κώστας Παπανικολάου, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των παρευρισκομένων.

Οι τρεις τους είχαν την τιμητική τους, καθώς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ενός μικρού φίλου της ομάδας, υπογράφοντας αυτόγραφα. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη στενή σχέση που διατηρεί η ομάδα με το κοινό της, προσφέροντας χαρά και αναμνηστικά στους υποστηρικτές της, ακόμη και εκτός έδρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta