Κύπελλο Ελλάδας: Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της League Phase, μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός

Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έφτασε στην ολοκλήρωσή της, με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και τον Άρη να λήγει ισόπαλη 1-1. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδότησε το «σεφτέ» των δύο ομάδων στη διοργάνωση, καθώς πήραν τον πρώτο τους βαθμό. Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται μόνος ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει να κάνει το δύο στα δύο.

Η βαθμολογία της League Phase

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η βαθμολογία της League Phase έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1. Ολυμπιακός 6 βαθμοί (με 2 αγώνες)

2. ΟΦΗ 4 βαθμοί (με 2 αγώνες)

3. ΑΕΚ 3 βαθμοί (με 1 αγώνα)

4. Ατρόμητος 3 βαθμοί (με 1 αγώνα)

Ακολουθούν οι Παναθηναϊκός με 3 βαθμούς (1 αγώνα), Καλαμάτα, Κηφισιά, Μαρκό, Άρης, Αστέρας AKTOR και ΠΑΟΚ με 1 βαθμό (οι τρεις πρώτες με 1 αγώνα, ο Άρης και ο Αστέρας AKTOR με 1 αγώνα, ο ΠΑΟΚ με 1 αγώνα). Ο Βόλος Elabet έχει επίσης 1 βαθμό (με 2 αγώνες).

Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται ο Πανσερραϊκός, η Νίκη Βόλου και η ΑΕΛ Novibet με 0 βαθμούς (με 1 αγώνα η καθεμία), ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης έχει 0 βαθμούς (με 2 αγώνες).

Τα αποτελέσματα των αγώνων

Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase, τα αποτελέσματα των αγώνων που ολοκληρώθηκαν ήταν τα εξής:

Αστέρας AKTOR – Άρης 1-1

Ολυμπιακός – Βόλος 3-2

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης 3-0

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη αγωνιστική είχαν διεξαχθεί οι παρακάτω αναμετρήσεις:

Βόλος – Καλαμάτα 2-2

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0

Ρεπό: Άρης, Αστέρας Τρίπολης

Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής

Η δράση στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας θα συνεχιστεί το τριήμερο 15-17 Σεπτεμβρίου με την τρίτη αγωνιστική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες αναμετρήσεις:

Άρης – Μαρκό

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR

Σημειώνεται ότι οι Πειραιώτες θα έχουν ρεπό στην τρίτη αγωνιστική, λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων, καθώς θα έχουν την πρεμιέρα τους στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια.

Κριτήρια ισοβαθμίας και φάσεις νοκ άουτ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων στη League Phase, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με συγκεκριμένα κριτήρια. Κατά σειρά, αυτά είναι: η καλύτερη διαφορά τερμάτων, η καλύτερη επίθεση, η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας, οι περισσότερες νίκες, οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας και τέλος, η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ακολουθεί εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση και πέναλτι. Ο τελικός της διοργάνωσης έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαΐου 2027, με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που θα προέλθει από τον πρώτο ημιτελικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko