Οι παγκόσμιοι αστέρες του στίβου περπάτησαν στο κόκκινο χαλί της Βουδαπέστης

Οι κορυφαίοι αθλητές του παγκόσμιου στίβου συγκεντρώθηκαν στη Βουδαπέστη για το Ultimate Championships, με τις εκδηλώσεις πριν την έναρξη των αγώνων να έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, οι μεγάλοι σταρ του αθλήματος περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, προσελκύοντας τα βλέμματα των μέσων ενημέρωσης. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Έλληνας πρωταθλητής Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος ξεχώρισε με την εμφάνισή του.

Η νέα διοργάνωση της World Athletics

Η World Athletics έχει ως φιλοδοξία να παρουσιάσει έναν τελείως καινούργιο τύπο διοργάνωσης με το Ultimate Championships. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση είναι ήδη ορατή και γίνεται αισθητή πριν καν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στην ουγγρική πρωτεύουσα, τη Βουδαπέστη.

Οι προ-αγωνιστικές εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, σηματοδοτώντας την έναρξη αυτής της νέας προσπάθειας. Η διοργάνωση επιδιώκει να αναδείξει τον στίβο μέσα από μια διαφορετική οπτική, με την αγωνιστική δράση να είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει επίσημα την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου.

Λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Την «Μέρα 0» του Ultimate Championships, τα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου στίβου είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς τους. Στο κόκκινο χαλί, οι αθλητές συμμετείχαν σε ειδικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για τα μέσα ενημέρωσης, λίγο πριν την έναρξη των αγώνων.

Οι εμφανίσεις των σταρ ποικίλλαν, αναδεικνύοντας το προσωπικό στιλ του κάθε αθλητή. Κάποιοι επέλεξαν απλές και μίνιμαλ ενδυματολογικές επιλογές, ενώ άλλοι προτίμησαν πιο τολμηρά σύνολα και street looks, προσδίδοντας μια ξεχωριστή και μοντέρνα αισθητική στην εκδήλωση.

Η ελληνική παρουσία με τον Εμμανουήλ Καραλή

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε επάξια στην εκδήλωση του κόκκινου χαλιού από τον πρωταθλητή Εμμανουήλ Καραλή. Ο Έλληνας αθλητής εντυπωσίασε με την εμφάνισή του, επιλέγοντας ένα βουργουνδί σακάκι που συνδύασε με λευκό παντελόνι.

Το σύνολο του Εμμανουήλ Καραλή συμπληρώθηκε από μια κόκκινη γραβάτα, δημιουργώντας ένα κομψό και ιδιαίτερο στιλ που τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκομένων και των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης. Η παρουσία του Καραλή ήταν μία από τις πιο συζητημένες της βραδιάς.

Οι διεθνείς σταρ που εντυπωσίασαν

Πέρα από τον Εμμανουήλ Καραλή, πολλοί ακόμα παγκόσμιοι σταρ του στίβου έδωσαν το παρών και έδειξαν το προσωπικό τους στιλ στο κόκκινο χαλί. Ανάμεσά τους ήταν ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος εμφανίστηκε κουστουμαρισμένος με ένα πιο βρετανικό στιλ, προσδίδοντας μια ξεχωριστή κομψότητα στην εκδήλωση.

Στις προσωπικότητες που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί συγκαταλέγονται επίσης η Κίλι Χόντγκινσον, γνωστή για την αγάπη της στη μόδα, καθώς και η Όντρεϊ Βέρο. Το παρών έδωσαν επίσης ο Άλισον Ντος Σάντος, η Φέμκε Μπολ και η Λίκε Κλάβερ. Όλοι αυτοί οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες, που πρωταγωνιστούν εντός σταδίου, είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν την προσωπικότητά τους και εκτός αγωνιστικού χώρου, εντυπωσιάζοντας με τις επιλογές τους.

Με πληροφορίες από: Athletiko