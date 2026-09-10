Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Πρώτα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa»

Στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη βρέθηκε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, όπου μίλησε στους παίκτες και το προσωπικό του συλλόγου. Η παρουσία του συνέπεσε με τον αγιασμό της ομάδας και την πρώτη προπόνηση υπό τον νέο προπονητή, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε τα νέα πρόσωπα στην τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση, ενώ έθεσε τους στόχους για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι νέες προσθήκες στην ομάδα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε επίσημα στον ποδοσφαιρικό κόσμο του Ολυμπιακού τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ως τον νέο προπονητή της ομάδας. Παράλληλα, έγινε η παρουσίαση του Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, καθώς και του Τζόφρεϊ Μονκαντά, που τοποθετείται ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ για τον Όμιλο.

Ο πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία όλων στο ξεκίνημα της σεζόν, η οποία περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις στο Europa League και, φυσικά, το Πρωτάθλημα. Τόνισε ότι έχουν γίνει αρκετές νέες μεταγραφές και σημαντικές αλλαγές, επισημαίνοντας πως όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται προς όφελος του συλλόγου, τον οποίο χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη αγάπη μας».

Εκτίμηση σε προηγούμενους συνεργάτες και ο νέος προπονητής

Ο κ. Μαρινάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και να εκφράσει την εκτίμησή του σε παίκτες, προπονητές και μέλη του επιτελείου με τα οποία ο Ολυμπιακός έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Υπογράμμισε ότι μαζί τους γιορτάστηκαν μεγάλες νίκες, θρίαμβοι και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια, και ότι όλοι αυτοί παραμένουν μέλη της οικογένειας του συλλόγου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον κ. Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο υπήρξε συνεργασία τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και στον κ. Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν παρών από το 2010, όταν ο κ. Μαρινάκης ανέλαβε τον Ολυμπιακό.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ως τον νέο προπονητή, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους καλύτερους που θα μπορούσε να φέρει η ομάδα. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο Αλγκουαθίλ ταιριάζει στη νοοτροπία και το πνεύμα του νικητή του Ολυμπιακού, ενώ διαθέτει και την απαραίτητη εμπειρία. Επίσης, σημείωσε την εξαιρετικά επιτυχημένη σχέση του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές τα τελευταία 16 χρόνια, από την ανάληψη της διοίκησης, φέρνοντας ως παραδείγματα τους Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ και τώρα τον Ιμανόλ, εκφράζοντας την ευχή να συνεχιστεί αυτή η επιτυχία για πολύ καιρό.

Η επιστροφή του Αντόνιο Κορδόν και ο ρόλος του Τζόφρεϊ Μονκαντά

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε και τον Αντόνιο Κορδόν ως τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας. Ο κ. Κορδόν είναι ένα γνώριμο πρόσωπο για τον σύλλογο, καθώς είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η προηγούμενη διακοπή της συνεργασίας τους οφειλόταν σε προσωπικούς λόγους. Τόνισε ότι ο κ. Κορδόν διαθέτει μεγάλη εμπειρία και ότι η σχέση τους τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετική, καλώντας την ομάδα να εκμεταλλευτεί την εμπειρία και τον χαρακτήρα του.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στον Τζόφρεϊ Μονκαντά, ο οποίος έχει ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και τον Όμιλο εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ. Το βιογραφικό του κ. Μονκαντά και η εμπειρία του σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Μίλαν και η Μονακό, θεωρούνται ενδεικτικά της αξίας του. Ο πρόεδρος υπογράμμισε τις επιτυχίες που είχαν οι παίκτες που έφερε ο Μονκαντά σε αυτές τις ομάδες όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας την ποιότητα της επιλογής του.

Οι στόχοι για τη νέα σεζόν

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, απευθύνθηκε στους παίκτες και το επιτελείο, δηλώνοντας ότι έχει επιλεγεί η καλύτερη δυνατή ομάδα. Ζήτησε από όλους να δίνουν περισσότερο από το 100% των δυνατοτήτων τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι βασικοί στόχοι που έθεσε ο κ. Μαρινάκης είναι ξεκάθαροι: «Πρώτα από όλα το Πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη διπλή φιλοδοξία του συλλόγου για διάκριση τόσο στην εγχώρια διοργάνωση όσο και στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta