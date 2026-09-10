Ο Μαρκ Όφερμαρς αποχαιρέτησε την Αντβέρπ λόγω προβλημάτων υγείας

Ο Μαρκ Όφερμαρς αποχώρησε από την Αντβέρπ μετά από 4,5 χρόνια στη θέση του ποδοσφαιρικού διευθυντή, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε υποστεί καρδιακή προσβολή στα τέλη του 2022, ανακοίνωσε την απόφασή του να διακόψει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες για το προσεχές χρονικό διάστημα. Με ένα συγκλονιστικό μήνυμα προς τους φίλους του βελγικού συλλόγου, εξήγησε ότι οι δυνάμεις του έχουν εξαντληθεί πλήρως και ότι οι γιατροί του τον προειδοποίησαν για άσχημη κατάληξη αν δεν ακούσει το σώμα του.

Η αποχώρηση λόγω προβλημάτων υγείας

Ο Μαρκ Όφερμαρς αποφάσισε να αποχαιρετήσει την Αντβέρπ εν μέσω προβλημάτων υγείας. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η υγεία του δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ενώ πλέον νιώθει πολύ ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτή την απαιτητική και αγχωτική επαγγελματική ζωή. Η κούραση που είχε συσσωρευτεί εδώ και χρόνια και το τεράστιο άγχος έφτασαν στο αποκορύφωμά τους το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι γιατροί του τον προειδοποίησαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τα πράγματα να έχουν άσχημη κατάληξη αν δεν ακούσει το σώμα του τώρα. Για τον λόγο αυτό, ο Όφερμαρς αναγκάζεται να λάβει μια δραστική απόφαση και να διακόψει πλήρως τις επαγγελματικές του δραστηριότητες για το προσεχές διάστημα. Η κατάσταση της υγείας του τον ανάγκασε να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με όλους τους ανθρώπους γύρω του.

Το συγκλονιστικό μήνυμα στους φιλάθλους

Στο μήνυμά του προς τους φιλάθλους της Αντβέρπ, ο Μαρκ Όφερμαρς εξέφρασε τον πόνο του για αυτή την απόφαση. «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πόσο με πονάει αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρά την επιθυμία του να συνεχίσει, ακόμα και μέχρι το τέλος της τρέχουσας ποδοσφαιρικής σεζόν και για πολλές ακόμη, η υγεία του δεν το επιτρέπει. Μάλιστα, οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του βρίσκονταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Όφερμαρς τόνισε την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε με τον σύλλογο, την πόλη της Αμβέρσας και τους φιλάθλους της ομάδας. «Η RAFC, η πόλη της Αμβέρσας και οι φίλαθλοι της ομάδας μας έχουν γίνει κομμάτι μου», δήλωσε, υπογραμμίζοντας το συναισθηματικό του δέσιμο με τον βελγικό σύλλογο.

Η θητεία στην Αντβέρπ και οι τελευταίες σεζόν

Ο Μαρκ Όφερμαρς υπηρέτησε τη θέση του ποδοσφαιρικού διευθυντή στην Αντβέρπ για 4,5 χρόνια, μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα αντιμετώπισε διάφορες προκλήσεις. Οι τελευταίες σεζόν της RAFC δεν ήταν εύκολες, όπως ο ίδιος ανέφερε στο μήνυμά του. Επιπλέον, οι μήνες κατά τους οποίους ολοκληρώθηκε μια αλλαγή ιδιοκτησίας χαρακτηρίστηκαν από χάος και άγχος.

Από τη στιγμή που μπορούσε να ξεκινήσει η νέα εποχή, όλοι έπρεπε να δουλέψουν αμέσως στο φουλ. Αυτό ήταν αναγκαίο, καθώς δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο όσον αφορά την ομάδα. Η πίεση και οι απαιτήσεις της θέσης, σε συνδυασμό με τις συνθήκες στον σύλλογο, συνέβαλαν στην καταπόνηση της υγείας του.

Το παρελθόν του στον Άγιαξ

Πριν από την Αντβέρπ, ο Μαρκ Όφερμαρς είχε μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου, τόσο ως παίκτης όσο και ως διοικητικό στέλεχος. Ως παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως ο Άγιαξ, η Άρσεναλ και η Μπαρτσελόνα, αφήνοντας το στίγμα του ως μεσοεπιθετικός.

Στη συνέχεια, ανέλαβε διοικητικό ρόλο στον Άγιαξ, όπου εργάστηκε για έντεκα χρόνια. Η θητεία του στον «Αίαντα» έληξε το 2022, όταν απομακρύνθηκε από τον σύλλογο. Η απομάκρυνσή του οφειλόταν σε σκάνδαλο που αφορούσε άσεμνα μηνύματα τα οποία είχαν σταλεί σε γυναίκες υπαλλήλους του συλλόγου.

Ακυρωμένα σχέδια για επικοινωνία

Ο Μαρκ Όφερμαρς είχε αρχικά διαφορετικά σχέδια για την επικοινωνία του με τους φιλάθλους της Αντβέρπ. Είχε κάνει πυρετωδώς σχέδια για να τους μιλήσει αναλυτικά μετά το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες δεν είχε ιδιαίτερη επικοινωνία με το κοινό.

Είχε σημειώσει μάλιστα με μεγάλα γράμματα στις αρχές Σεπτεμβρίου στην ατζέντα του, ώστε να μιλήσει ανοιχτά για το μέλλον του συλλόγου. Δυστυχώς, το μήνυμα που τελικά αναγκάστηκε να μεταφέρει δεν ήταν αυτό που ήθελε, καθώς η επιδείνωση της υγείας του άλλαξε τα αρχικά του σχέδια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta