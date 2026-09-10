Η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων άναψε στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Μια λαμπερή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργάνωσε την τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων του Ντακάρ. Η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Αγώνες «Ντακάρ 2026» άναψε σε μια τελετή υψηλού συμβολισμού, με πολλά μηνύματα αφιερωμένα στους νέους.

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, η οποία παρακολούθησε τις στιγμές της αφής και της παράδοσης της Φλόγας.

Η τελετή αφής και παράδοσης

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026», Μαμαντού Εντιαγέ. Η παράδοση αυτή σηματοδότησε την έναρξη του ταξιδιού της Φλόγας προς τη Σενεγάλη, μεταφέροντας το ολυμπιακό πνεύμα.

Η Φλόγα άναψε στα χέρια της Πρωθιέρειας Κατερίνας Μισιχρόνη, η οποία ανέλαβε αυτόν τον σημαντικό ρόλο για πρώτη φορά. Ακολούθησε λαμπαδηδρομία εντός του Καλλιμάρμαρου Σταδίου, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην εκδήλωση.

Οι λαμπαδηδρόμοι και οι συντελεστές

Πρώτη λαμπαδηδρόμος ήταν η χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κ20 στο στίβο, Ελένη Ιακωβάκη. Στη συνέχεια, τη Φλόγα μετέφεραν και άλλοι αθλητές, όπως ο Μπρανκού Μπαντιό από το μπάσκετ, η Κυριακή Ζέρβα από την ιστιοπλοΐα, η Ουμί Ντιοπ και ο Λουϊ Φρανσουά Μεντί από την κολύμβηση, καθώς και ο Ιάσων Μουσελίμης από την κωπηλασία.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και την εξαιρετική χορογραφία του τελετουργικού των Ιερειών επιμελήθηκε η Άρτεμις Ιγνατίου. Τη μουσική σύνθεση της τελετής ανέλαβε ο Μάριος Ιωάννου Ηλία, ενώ τα κοστούμια των Ιερειών σχεδιάστηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα δημιουργό Mary Katrantzou.

Μουσική επένδυση της εκδήλωσης

Τον Ολυμπιακό Ύμνο ερμήνευσε η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα τραγουδοποιός Αθηνά Ανδρεάδη, προσφέροντας μια σύγχρονη εκδοχή του έργου και ένα νέο μουσικό χρώμα στην τελετή.

Τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας απέδωσε η παιδική και νεανική χορωρία ROSARTE, υπό τη διεύθυνση της Ρόζης Μαστροσάββα, ολοκληρώνοντας το μουσικό μέρος της εκδήλωσης.

Το μήνυμα του προέδρου της ΕΟΕ

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, απηύθυνε ένα μήνυμα προς τους νέους όλου του κόσμου. Στην ομιλία του, τόνισε ότι για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ημέρα αυτή αποτελεί μέρα τιμής, καθώς μεταδίδεται ένα σύμβολο και ανανεώνεται μια εμπιστοσύνη.

Ο κ. Κούβελος υπογράμμισε την εμπιστοσύνη στις Ολυμπιακές αξίες, οι οποίες μπορούν να ταξιδέψουν. Ανέφερε ότι η Φλόγα μιλάει χωρίς μετάφραση, για ειρήνη, σεβασμό, φιλία, αλληλεγγύη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Αθλητισμός και διαμόρφωση χαρακτήρα

Απευθυνόμενος στους νέους αθλητές, ο κ. Κούβελος σημείωσε ότι αυτή η τελετή ανήκει σε αυτούς, στα όνειρά τους, στο θάρρος τους, στα πρωινά ξυπνήματα, στις μακρόχρονες προπονήσεις, στις θυσίες και στις ελπίδες τους.

Τόνισε πως ο αθλητισμός θα διδάξει πολλά μαθήματα, όπως υπομονή και σεβασμό. Επίσης, πρόσθεσε ότι το αληθινό μέτρο ενός αθλητή είναι ο χαρακτήρας που διαμορφώνεται στην πορεία. Αυτό το μήνυμα, σύμφωνα με τον ίδιο, κουβαλάει η Φλόγα στο Ντακάρ: ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τον κόσμο πιο ανοιχτό και ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει μια γλώσσα κατανόησης. Από το Στάδιο της μνήμης και της συγκίνησης, η Αφρική θα υποδεχθεί τη Φλόγα και το Ντακάρ θα γιορτάσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta