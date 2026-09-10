Ο Σιμόν Μπανζά στον ΠΑΟΚ: Η διαδρομή του «Joker» μέχρι τη Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, καθώς συμφώνησε με την Αλ Τζαζίρα για τον δανεισμό του Σιμόν Μπανζά. Ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός αναμένεται την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή και οι πρώτες εμπειρίες

Ο Σιμόν Μπανζά, γεννημένος στις 13 Αυγούστου 1996 στο Κρέιγ της Γαλλίας από Κονγκολέζους γονείς, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Λανς, τη φημισμένη La Gaillette. Πέρασε από τις μικρές ομάδες του συλλόγου, αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα και έκανε το ντεμπούτο του με τους επαγγελματίες.

Ωστόσο, στην αρχή δεν βρήκε τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμούσε. Ακολούθησε ένας δανεισμός στην Μπεζιέ, ενώ αργότερα πήρε την απόφαση να αγωνιστεί στην Πετάνζ του Λουξεμβούργου. Εκεί άρχισε να διαφαίνεται για πρώτη φορά το ταλέντο του στο σκοράρισμα, καθώς πέτυχε 13 γκολ σε 21 αγώνες.

Ο τραυματισμός και η επιστροφή στη Λανς

Η επιστροφή του στη Λανς συνοδεύτηκε από μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του, έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Ο τραυματισμός αυτός τον κράτησε για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης, αναγκάζοντάς τον να ξεκινήσει ουσιαστικά από την αρχή την προσπάθεια επανένταξης.

Παρά την ατυχία, ο Μπανζά επέστρεψε και σταδιακά κέρδισε τη θέση του στην ομάδα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της Λανς για επιστροφή στη Ligue 1. Αρχικά απέκτησε τη φήμη του παίκτη που μπορούσε να έρθει από τον πάγκο και να αλλάξει την ροή ενός αγώνα, προτού καθιερωθεί ως σταθερή επιλογή στην επιθετική γραμμή.

Χρόνια αργότερα, στη Γαλλία, θα τον χαρακτήριζαν ως τον πιο αποτελεσματικό σέντερ φορ που έχει αναδείξει η La Gaillette από την ίδρυση του προπονητικού κέντρου της Λανς το 2002.

Η εκτόξευση στην Πορτογαλία και η θητεία στην Τουρκία

Η πραγματική εκτόξευση στην καριέρα του Σιμόν Μπανζά ήρθε όταν άφησε τη Γαλλία. Το καλοκαίρι του 2021, η Φαμαλικάο τον απέκτησε ως δανεικό, και ο ίδιος ανταπέδωσε την εμπιστοσύνη με 14 γκολ σε 29 εμφανίσεις στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Η Μπράγκα αναγνώρισε σε εκείνον τον επιθετικό που αναζητούσε και το καλοκαίρι του 2022 επένδυσε για την απόκτησή του. Στην πρώτη του σεζόν με την Μπράγκα, πέτυχε 11 γκολ στην Primeira Liga. Η επόμενη σεζόν ήταν αυτή που άλλαξε οριστικά το επίπεδο της καριέρας του, καθώς συνολικά σε δύο σεζόν και 90 εμφανίσεις με την πορτογαλική ομάδα, σημείωσε 37 γκολ.

Μετά την Πορτογαλία, ο Μπανζά αγωνίστηκε στην Τράμπζονσπορ τη σεζόν 2024/25, όπου είχε μια εξαιρετική παρουσία, πετυχαίνοντας 22 γκολ και δίνοντας 7 ασίστ. Πριν τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ, ο Κονγκολέζος διεθνής αγωνιζόταν στην Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο «Joker» του ΠΑΟΚ

Ο Σιμόν Μπανζά, ο οποίος είναι διεθνής με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, χαρακτηρίζεται πλέον από την ικανότητά του να σκοράρει με αξιοσημείωτη συνέπεια. Η διαδρομή του, αν και όχι ευθεία, τον οδήγησε στο να καθιερωθεί ως ένας αποτελεσματικός σκόρερ.

Ο ΠΑΟΚ επέλεξε τον Μπανζά, τον αποκαλούμενο «Joker», για να ενισχύσει την κορυφή της επίθεσής του. Ο 30χρονος φορ έρχεται στη Θεσσαλονίκη με την εμπειρία και τις επιδόσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Δικέφαλο του Βορρά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit