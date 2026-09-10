Ο Κέντρικ Ρέι στην Μπρίντιζι, αποχωρεί από τη Μύκονο

Ο Κέντρικ Ρέι, ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ, ανακοινώθηκε επίσημα από την Μπρίντιζι, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στη γειτονική Ιταλία. Με αυτή τη μεταγραφή, ο έμπειρος περιφερειακός αποχωρεί από την ομάδα της Μυκόνου και θα αγωνιστεί πλέον στη Lega Basket Serie A (LBA), το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ της Ιταλίας. Ο Ρέι, με ύψος 188 εκατοστά, φέρνει την εμπειρία του στην ιταλική ομάδα.

Επιστροφή στα ιταλικά παρκέ

Η μετακίνηση του Κέντρικ Ρέι στην Μπρίντιζι επιβεβαιώθηκε με κάθε επισημότητα, καθώς η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού αθλητή. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την επάνοδο του Ρέι στην Ιταλία, μια χώρα στην οποία έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή του καριέρα. Η Μπρίντιζι ενισχύει έτσι την περιφερειακή της γραμμή με έναν παίκτη που γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο 32χρονος γκαρντ είχε προηγουμένως αγωνιστεί στο ιταλικό πρωτάθλημα κατά την περίοδο 2022-23. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο μισό εκείνης της σεζόν, ο Κέντρικ Ρέι φόρεσε τη φανέλα της Βενέτσια, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία από το υψηλό επίπεδο της Lega Basket Serie A. Η προηγούμενη θητεία του στην Ιταλία αναμένεται να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί γρήγορα στις απαιτήσεις της νέας του ομάδας.

Η πορεία του στα ελληνικά γήπεδα

Πριν από την τρέχουσα μεταγραφή του στην Μπρίντιζι, ο Κέντρικ Ρέι είχε μια σημαντική και πολυετή παρουσία στα ελληνικά παρκέ, αφήνοντας το στίγμα του σε διάφορες ομάδες. Εκτός από τη Μύκονο, την τελευταία του ομάδα στην Ελλάδα, ο Αμερικανός γκαρντ έχει αγωνιστεί σε άλλες τρεις γνωστές ελληνικές ομάδες, αποκτώντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών από το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, ο Ρέι έχει φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες της ΑΕΚ, του Προμηθέα Πατρών και του Πανιωνίου. Η θητεία του σε αυτές τις ομάδες του προσέφερε γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος και του επέτρεψε να αναπτύξει τις ικανότητές του σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας κορυφαίους αντιπάλους και συμβάλλοντας στις προσπάθειες των ομάδων του. Η εμπειρία του από την Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Η συνεισφορά του στη Μύκονο

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Κέντρικ Ρέι ήταν ένα από τα βασικά και πιο παραγωγικά στελέχη της ομάδας της Μυκόνου. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε μια ιδιαίτερα αποδοτική χρονιά, καταγράφοντας στατιστικά που αναδεικνύουν την καθοριστική συνεισφορά του στο παιχνίδι της ομάδας του «Νησιού των Ανέμων».

Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο, ο Ρέι σημείωσε 12,6 πόντους ανά αγώνα, αποτελώντας έναν από τους κύριους επιθετικούς πόλους. Παράλληλα, συνέλεξε 3,8 ριμπάουντ και μοίρασε 3,2 ασίστ, αγωνιζόμενος για περίπου 30 λεπτά σε κάθε αναμέτρηση με τη φανέλα της Μυκόνου. Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν τον πολυδιάστατο ρόλο του στην ομάδα, τόσο στην εκτέλεση όσο και στη δημιουργία φάσεων.

Περίοδος στον Καναδά με τους Edmonton Stingers

Εκτός από την παρουσία του στην Ελλάδα και την Ιταλία, ο Κέντρικ Ρέι είχε και μια σύντομη, αλλά αξιοσημείωτη, αγωνιστική περίοδο στον Καναδά. Τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο, ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για τους Edmonton Stingers, προσθέτοντας μια ακόμη εμπειρία από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα στο βιογραφικό του.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ρέι συμμετείχε σε τέσσερα παιχνίδια με την καναδική ομάδα, όπου και εκεί έδειξε τις επιθετικές του ικανότητες. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, ο μέσος όρος πόντων του ανήλθε στους 11,3, δείχνοντας την ικανότητά του να προσφέρει επιθετικά και να προσαρμόζεται σε διαφορετικά αγωνιστικά περιβάλλοντα, πριν την επιστροφή του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ιταλία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta