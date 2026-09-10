Ο Σεμπάστιαν Λέτο ο μακροβιότερος προπονητής στη super league μετά την αποχώρηση Μεντιλίμπαρ

Μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Σεμπάστιαν Λέτο αναδείχθηκε πλέον ο μακροβιότερος προπονητής ανάμεσα στους 14 τεχνικούς που βρίσκονται στο τιμόνι των ομάδων της Stoiximan Super League. Ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος κατείχε αυτή τη θέση ως ο πιο «παλιός» προπονητής μέχρι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ολοκλήρωσε την παρουσία του στους Πειραιώτες, γεγονός που αναδιαμόρφωσε την κατάταξη των προπονητών στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό

Ο κύκλος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως απόλυτα επιτυχημένος, έφτασε στο τέλος του. Ο Βάσκος τεχνικός είχε αναλάβει τα ηνία του «ερυθρόλευκου» πάγκου στις 11 Φεβρουαρίου του 2024, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ομάδα. Μέσα σε ένα διάστημα μόλις 3,5 μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του, οδήγησε τον Ολυμπιακό σε μια ιστορική επιτυχία: την κατάκτηση του Conference League.

Η αποχώρησή του από τον σύλλογο των Πειραιωτών είχε ως άμεση συνέπεια την αλλαγή στην κορυφή της λίστας των μακροβιότερων προπονητών της Stoiximan Super League, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση.

Η αρχή της πορείας του Σεμπάστιαν Λέτο στην Κηφισιά

Ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο Αργεντινός προπονητής, ξεκίνησε την παρουσία του στην Κηφισιά τον Ιανουάριο του 2024. Αρχικά, δεν ανέλαβε αμέσως τον ρόλο του πρώτου προπονητή, αλλά προσέφερε τις υπηρεσίες του ως assistant manager. Σε αυτή τη θέση, συνεργάστηκε διαδοχικά με δύο άλλους τεχνικούς, τον Ντέιβιντ Νίλσεν και στη συνέχεια τον Κώστα Μπράτσο, αποκτώντας εμπειρία και γνώση του περιβάλλοντος της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Ωστόσο, η μετάβαση του στον ρόλο του πρώτου προπονητή δεν άργησε να έρθει. Ο «Σέμπα», όπως είναι γνωστός, πήρε το «βάπτισμα του πυρός» ως επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή με την έναρξη της σεζόν 2024-25. Από τότε, η πορεία της Κηφισιάς υπό την καθοδήγησή του έχει σημαδευτεί από αξιοσημείωτες επιτυχίες.

Σημαντικές επιτυχίες και η δέσμευση με διετές συμβόλαιο

Κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας, ο 40χρονος κόουτς έχει καταφέρει να οδηγήσει την Κηφισιά σε σημαντικά επιτεύγματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται μία άνοδος, η οποία αποτελεί τη δεύτερη για την ομάδα σε μόλις τρεις συμμετοχές της στη Super League 2. Η επιτυχία αυτή σηματοδότησε την επιστροφή του συλλόγου στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Επιπλέον, ο Σεμπάστιαν Λέτο πιστώνεται και την παρθενική παραμονή του κλαμπ των Βορείων Προαστίων στην κορυφαία κατηγορία, ένα επίτευγμα που ενισχύει την παρουσία της ομάδας στα «σαλόνια». Η διοίκηση της Κηφισιάς, αναγνωρίζοντας την προσφορά του, έσπευσε να τον «δέσει» με διετές συμβόλαιο μετά την εξασφάλιση της παραμονής. Συνεπώς, ο Αργεντινός τεχνικός δεσμεύεται με τον σύλλογο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Οι ομάδες που διατηρούν σταθερότητα στον πάγκο τους

Σε ένα πρωτάθλημα όπου οι αλλαγές προπονητών είναι συχνό φαινόμενο, είναι αξιοσημείωτο πως από τις 14 ομάδες που απαρτίζουν τη Super League, συμπεριλαμβανομένων και των δύο που προβιβάστηκαν από τη Super League 2, μόνο δύο συνεχίζουν με τον ίδιο προπονητή με τον οποίο ξεκίνησαν την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Οι δύο αυτές εξαιρέσεις είναι η Κηφισιά, με τον Σεμπάστιαν Λέτο στον πάγκο της, και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει με τον Μάρκο Νίκολιτς. Αυτή η σταθερότητα στον προπονητικό θώκο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τις δύο αυτές ομάδες στο σύγχρονο τοπίο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta