Το «αντίο» του Νόα Οκαφόρ στην εθνική Ελβετίας λόγω Μουράτ Γιακίν

Ο Νόα Οκαφόρ, ο 26χρονος επιθετικός, ανακοίνωσε την απόφασή του να απομακρυνθεί από τα καθήκοντα του στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Η αποχώρηση αυτή θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο Μουράτ Γιακίν παραμένει στον πάγκο της ομάδας ως τεχνικός. Ο Οκαφόρ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις παρούσες συνθήκες, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί πλέον να αγωνίζεται για την Ελβετία.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης

Ο Νόα Οκαφόρ προχώρησε στην ανακοίνωση της αποχώρησής του από την εθνική ομάδα της Ελβετίας το πρωί της Πέμπτης (10/09). Η είδηση έγινε γνωστή μέσω μιας εκτενούς ανάρτησης που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, όπου εξήγησε λεπτομερώς τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Στην ανάρτησή του, ο επιθετικός κατέστησε σαφές ότι η απόσυρσή του δεν οφείλεται αποκλειστικά στον μειωμένο χρόνο συμμετοχής του στους αγώνες. Αντιθέτως, ο βασικός λόγος που επικαλέστηκε είναι η παρουσία του Μουράτ Γιακίν στον πάγκο της εθνικής ομάδας, με τον οποίο φαίνεται να υπάρχει ρήξη.

Οι δηλώσεις του Νόα Οκαφόρ

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής περιέγραψε την απόφασή του ως «εξαιρετικά δύσκολη» για τον ίδιο προσωπικά. Τόνισε τη βαθιά του προσήλωση στην εθνική ομάδα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπήρξε ποτέ κάτι σπουδαιότερο για μένα από το να παίζω για την Ελβετία».

Παρά την αγάπη του για την εθνική φανέλα, ο Οκαφόρ εξέφρασε την αδυναμία του να συνεχίσει υπό τις τρέχουσες συνθήκες. «Θα ήθελα να συνεχίσει να παίζει για την εθνική ομάδα στο μέλλον όμως υπό τις παρούσες συνθήκες, απλά δεν μπορώ να το κάνω πια», ανέφερε.

Επιπλέον, ο επιθετικός διευκρίνισε ότι δεν αναζητά κάποια «ειδική μεταχείριση» από την πλευρά της ομοσπονδίας ή του προπονητή. Αντίθετα, αυτό που ζητάει είναι «μόνο αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη», προσθέτοντας με νόημα ότι δεν διαβλέπει πως κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό τα επόμενα χρόνια, υποδηλώνοντας έτσι μια μόνιμη δυσαρέσκεια.

Ο ρόλος του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Η δυσαρέσκεια του Νόα Οκαφόρ φαίνεται να έχει ενισχυθεί από τον περιορισμένο ρόλο που του ανατέθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Παρόλο που ο παίκτης ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή της Ελβετίας για τη μεγάλη διοργάνωση, ο χρόνος συμμετοχής του στους αγώνες ήταν ελάχιστος.

Συγκεκριμένα, ο Οκαφόρ κατέγραψε μόλις τέσσερις εμφανίσεις συνολικά καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ο συνολικός χρόνος που αγωνίστηκε σε αυτά τα παιχνίδια ανήλθε μόλις στα 62 λεπτά, γεγονός που υποδηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως αλλαγή, χωρίς να του δοθεί η ευκαιρία για ουσιαστική συνεισφορά.

Η αιτία της ρήξης με τον Μουράτ Γιακίν

Η ρήξη στις σχέσεις μεταξύ του Νόα Οκαφόρ και του προπονητή Μουράτ Γιακίν έχει συγκεκριμένες βάσεις. Ο Οκαφόρ προερχόταν από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη και γεμάτη σεζόν στην Premier League, όπου αγωνιζόταν με τη φανέλα της Λιντς. Αυτή η πορεία του στο αγγλικό πρωτάθλημα πιθανώς δημιούργησε προσδοκίες για έναν πιο ενεργό ρόλο στην εθνική ομάδα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του περασμένου Μουντιάλ, ο Ελβετός τεχνικός επέλεγε συστηματικά να χρησιμοποιεί τον Νόα Οκαφόρ κυρίως ως αλλαγή, εισερχόμενος στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων. Αντίθετα, ο Μουράτ Γιακίν προτιμούσε να ξεκινάει βασικό στην ενδεκάδα τον Μπριλ Εμπολό, μια επιλογή που φαίνεται να αποτέλεσε το κύριο σημείο διαφωνίας και δυσαρέσκειας για τον Οκαφόρ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta