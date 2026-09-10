Η ΑΕΚ στην κορυφή της παγκόσμιας Shipping League της TradeWinds

Η διπλή επιτυχία της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο, καθώς, εκτός από την κατάκτηση της Super League την περασμένη σεζόν, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και στη Shipping League της TradeWinds. Η κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ομάδας συνοδεύτηκε από αυτή την ιδιαίτερη διεθνή διάκριση, η οποία αφορά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2026.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε με την Ένωση τον τίτλο στο ειδικό πρωτάθλημα εφοπλιστών. Αυτή η πρωτιά της ΑΕΚ σε διεθνές επίπεδο, την ίδια περίοδο που διέπρεψε εντός των ελληνικών συνόρων, υπογραμμίζει την προσπάθεια του συλλόγου να πραγματοποιήσει άλματα στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή και να διευρύνει τη διεθνή του παρουσία.

Τι είναι η Shipping League

Η Shipping League αποτελεί μία πρωτοβουλία της TradeWinds, ενός πασίγνωστου και αναγνωρισμένου μέσου ναυτιλιακών ειδήσεων, το οποίο καλύπτει την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα δημιουργήθηκε με σκοπό να συνδέσει τον χώρο της ναυτιλίας με το ποδόσφαιρο, καταγράφοντας τις ομάδες που έχουν ισχυρούς δεσμούς με ανθρώπους του συγκεκριμένου επιχειρηματικού κλάδου.

Στην κατάταξη αυτή συμμετέχουν ομάδες από όλον τον κόσμο, οι οποίες ανήκουν σε εφοπλιστές ή στους οποίους άνθρωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας κατέχουν σημαντικό μετοχικό ποσοστό. Η ΑΕΚ συμμετείχε στη Shipping League μέσω του Μάριου Ηλιόπουλου, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση για τη σεζόν 2025/26.

Η διεθνής παρουσία της TradeWinds

Η TradeWinds είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον αναγνωρισμένα μέσα ενημέρωσης διεθνώς στον χώρο της ναυτιλίας. Διαθέτει διαδικτυακή παρουσία αλλά και εβδομαδιαία έντυπη έκδοση, απευθυνόμενη σε στελέχη και επιχειρήσεις της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς. Το περιεχόμενό της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων στον κλάδο.

Το μέσο παρακολουθεί καθημερινά τις σημαντικότερες εξελίξεις, από αγοραπωλησίες και ναυλώσεις πλοίων μέχρι ναυπηγήσεις και μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες. Η διεθνής εμβέλεια της TradeWinds και η παρουσία της στον χώρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πρωτιά της ΑΕΚ σε αυτή την ειδική κατάταξη.

Οι ομάδες που συμμετείχαν

Στη Shipping League, η ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου κατέλαβε την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω της αρκετούς συλλόγους με σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μεταξύ των ομάδων που συμμετείχαν συναντά κανείς ονόματα όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ίντερ Μαϊάμι, η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Μαρσέιγ και η Βέρντερ Βρέμης.

Επιπλέον, ελληνική παρουσία υπήρχε επίσης με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στη λίστα. Στη Shipping League συμπεριλαμβάνεται ακόμη η πορτογαλική Ρίο Άβε. Η συμμετοχή και η κατάταξη αυτών των συλλόγων αναδεικνύουν το εύρος και την πολυεθνική φύση του πρωταθλήματος που δημιούργησε η TradeWinds.

Η σημασία της διάκρισης για την ΑΕΚ

Η συγκεκριμένη πρωτιά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της διεθνούς εμβέλειας της TradeWinds και της παρουσίας της στον χώρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς. Η διάκριση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η ΑΕΚ επιχειρεί να διευρύνει τη διεθνή παρουσία της, ενισχύοντας την προβολή της εκτός ελληνικών συνόρων.

Η συμμετοχή της ΑΕΚ στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε συνδυασμό με την αγωνιστική και οργανωτική ανάπτυξη του συλλόγου, έχει αυξήσει την προβολή της. Η πρωτιά στην Shipping League αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει την προσπάθεια της ΑΕΚ να καθιερωθεί και να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko