Οι εργασίες αναβάθμισης στο PAOK Sports Arena ενόψει της νέας σεζόν

Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει μια σειρά από εργασίες αναβάθμισης στις αθλητικές του εγκαταστάσεις, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας τόσο για τους αθλητές όσο και για τους φιλάθλους. Οι παρεμβάσεις αφορούν δύο βασικά έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει δώσει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των εργασιών, ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναμόρφωση του PAOK Sports Arena

Ένα από τα κύρια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η αναμόρφωση του PAOK Sports Arena, της έδρας της ομάδας. Οι εργασίες στο γήπεδο περιλαμβάνουν μια σειρά από βελτιώσεις σε διάφορα σημεία, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει μοιραστεί φωτογραφίες από την πρόοδο των εργασιών, δίνοντας μια εικόνα των αλλαγών που πραγματοποιούνται.

Οι βελτιώσεις στο PAOK Sports Arena εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς. Συγκεκριμένα, γίνονται εργασίες για τη δημιουργία νέων αποδυτηρίων για την ομάδα, προσφέροντας ένα ανανεωμένο και λειτουργικό περιβάλλον για τους παίκτες. Παράλληλα, πραγματοποιούνται βελτιώσεις σε διάφορα σημεία εντός της σάλας του γηπέδου, με στόχο την αναβάθμιση της συνολικής εικόνας και λειτουργικότητας του χώρου.

Βελτιώσεις σε γραφεία και εξωτερικούς χώρους

Πέρα από τους αγωνιστικούς χώρους και τα αποδυτήρια, οι εργασίες επεκτείνονται και σε άλλους κρίσιμους τομείς του PAOK Sports Arena. Συγκεκριμένα, γίνονται παρεμβάσεις στους χώρους των γραφείων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και αποδοτικού περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό της ΚΑΕ. Αυτές οι βελτιώσεις αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου.

Επιπλέον, οι εργασίες περιλαμβάνουν και την πρόσοψη του γηπέδου. Η ανανέωση της πρόσοψης αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής αναβάθμισης, καθώς αφορά την εξωτερική εικόνα του κτιρίου. Η βελτίωση αυτή αναμένεται να προσδώσει μια πιο σύγχρονη και ελκυστική όψη στο PAOK Sports Arena, καλωσορίζοντας τους φιλάθλους και τους επισκέπτες με έναν ανανεωμένο χώρο.

Ολοκλήρωση του προπονητικού κέντρου

Παράλληλα με τις εργασίες στο γήπεδο, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τρέχει και ένα δεύτερο σημαντικό πρότζεκτ, το οποίο αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Στόχος είναι το προπονητικό κέντρο να αποδοθεί άμεσα στην ομάδα, παρέχοντας στους αθλητές τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την προετοιμασία τους. Η άμεση παράδοση του κέντρου κρίνεται σημαντική για την απρόσκοπτη λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος.

Η ολοκλήρωση του προπονητικού κέντρου αποτελεί προτεραιότητα, καθώς εξασφαλίζει τις βέλτιστες συνθήκες για την προπόνηση και την ανάπτυξη των παικτών. Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες, δηλαδή η αναβάθμιση του γηπέδου και η ολοκλήρωση του προπονητικού κέντρου, δείχνουν την προσπάθεια του συλλόγου για συνεχή βελτίωση των υποδομών του.

Προθεσμία και πρώτος εντός έδρας αγώνας

Όλες οι εργασίες, τόσο στο PAOK Sports Arena όσο και στο προπονητικό κέντρο, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει τεθεί ως προθεσμία, καθώς συμπίπτει με την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στην έδρα της. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εργάζεται εντατικά για να διασφαλίσει ότι όλα θα είναι έτοιμα εγκαίρως.

Ο πρώτος εντός έδρας αγώνας για τη νέα σεζόν είναι προγραμματισμένος για τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ομάδα της Μανρέσα, στο πλαίσιο των αγώνων του Eurocup. Η αναμέτρηση αυτή θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία για τους φιλάθλους να δουν από κοντά τις ανανεωμένες εγκαταστάσεις και να υποστηρίξουν την ομάδα τους στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta