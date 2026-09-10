Η αποστολή του Ηρακλή αναχωρεί για τη Ρουμανία

Η αποστολή του Ηρακλή αναχωρεί σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα με προορισμό τη Ρουμανία. Ο «Γηραιός» θα συμμετάσχει στο τουρνουά «Boromir Autumn Cup», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση φιλοξενείται από την CS Valcea 1924, μια ρουμανική ομάδα που αναλαμβάνει την οργάνωση του φιλικού θεσμού, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία για αγωνιστική προετοιμασία.

Ταξίδι στη Ρουμανία για το «Boromir Autumn Cup»

Οι «κυανόλευκοι» του Ζόραν Λούκιτς ετοιμάζονται για το ταξίδι τους στη Ρουμανία, όπου θα λάβουν μέρος στο διεθνές τουρνουά «Boromir Autumn Cup». Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό το ταξίδι σηματοδοτεί την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας εκτός ελληνικών συνόρων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη νέα σεζόν.

Το τουρνουά, το οποίο διοργανώνει η Βάλτσεα, ή πιο συγκεκριμένα η CS Valcea 1924, θα διαρκέσει τρεις ημέρες, από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Η συμμετοχή σε αυτό το τουρνουά προσφέρει στον Ηρακλή την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του απέναντι σε ξένες ομάδες, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και αξιολογώντας την αγωνιστική του κατάσταση.

Οι αντίπαλοι και το αγωνιστικό πρόγραμμα

Ο Ηρακλής έχει μπροστά του δύο σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο του «Boromir Autumn Cup», οι οποίες θα διεξαχθούν σε διαδοχικές ημέρες. Ο πρώτος αντίπαλος των «κυανόλευκων» είναι η οικοδέσποινα ρουμανική ομάδα, η Βάλτσεα. Ο αγώνας αυτός έχει οριστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 19:30, προσφέροντας την πρώτη αγωνιστική δοκιμασία.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ο «Γηραιός» θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη ομάδα του τουρνουά, την Μπόρατς Τσάτσακ. Η αναμέτρηση αυτή θα ξεκινήσει στις 19:00. Οι δύο αυτοί αγώνες αποτελούν μια καλή ευκαιρία για τον προπονητή Ζόραν Λούκιτς να αξιολογήσει την κατάσταση της ομάδας του, να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα και τακτικές, και να εντοπίσει σημεία βελτίωσης ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Η σύνθεση της αποστολής του Ηρακλή

Στην αποστολή του Ηρακλή που ταξιδεύει στη Ρουμανία συμμετέχουν συνολικά δώδεκα καλαθοσφαιριστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να εκπροσωπήσουν τον σύλλογο. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Τζέιλεν Λεκιού, Τάσος Κουκ, Κλίβελαντ Μέλβιν, Ντοντρέζ Στάιλς, Νόα Χόρχλερ, Χασάν Ντιαρά και Τζέικομπ Χάτσον, αποτελώντας ένα σημαντικό μέρος του ρόστερ.

Την ομάδα συμπληρώνουν οι Έλληνες παίκτες Διαμαντής Σλαφτσάκης, Τζον Σίλας, Γιώργος Αρνόκουρος, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και Σωτήρης Σταυρακόπουλος. Η πλήρης σύνθεση της αποστολής δείχνει την πρόθεση του συλλόγου να συμμετάσχει με όλες του τις δυνάμεις στο τουρνουά, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό.

Προπόνηση στο “Sala Traian” και ημερομηνία επιστροφής

Πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, η ομάδα του Ηρακλή έχει προγραμματίσει μια προπόνηση για να προσαρμοστεί στις συνθήκες. Αυτή θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, στο γήπεδο “Sala Traian”, το οποίο είναι ο χώρος διεξαγωγής ολόκληρης της διοργάνωσης και θα φιλοξενήσει όλες τις αναμετρήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και τη συμμετοχή του στο «Boromir Autumn Cup», η αποστολή του Ηρακλή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Η επιστροφή στην έδρα της ομάδας έχει οριστεί για το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνοντας έτσι το ταξίδι και τις αγωνιστικές δοκιμασίες στη Ρουμανία, και φέρνοντας πίσω την ομάδα με νέες εμπειρίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta