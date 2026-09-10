Ο Ταϊρίκ Τζόουνς για Ναν και Γουόκαπ: «Προχωράμε μπροστά, του εύχομαι ό,τι καλύτερο»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, σέντερ του Ολυμπιακού, τοποθετήθηκε πρόσφατα σχετικά με την «ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα» που είχε δημιουργηθεί με τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού, κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών της Stoiximan GBL. Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, μιλώντας στην πρόσφατη media day του Ολυμπιακού ενόψει της EuroLeague, δήλωσε πως έχει αφήσει πίσω του τα γεγονότα και δεν διατηρεί αρνητικά συναισθήματα για τον συμπατριώτη του. Παράλληλα, σχολίασε και την αποχώρηση του Τόμας Γουόκαπ, εκφράζοντας τις καλύτερες ευχές του για τον πλέον πρώην συμπαίκτη του.

Οι δηλώσεις του Τζόουνς για τον Κέντρικ Ναν

Ο 29χρονος ψηλός των Πειραιωτών ρωτήθηκε από την κάμερα των καναλιών Nova Sports για το εν λόγω περιστατικό που είχε λάβει χώρα με τον Κέντρικ Ναν. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσπευσε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας με σαφήνεια ότι δεν διατηρεί αρνητικά συναισθήματα για τον αστέρα του «Τριφυλλιού» και πως προχωράει μπροστά, αφήνοντας πίσω του ό,τι συνέβη.

Συγκεκριμένα, ο Τζόουνς ανέφερε: «Δεν έχω κάποιο αρνητικό συναίσθημα για τον Ναν, δεν θέλω να δώσω συνέχεια, είμαστε μεγάλοι άντρες το αφήνουμε πίσω, ό,τι συνέβη στο παρελθόν μένει εκεί και τώρα προχωράμε μπροστά». Με αυτή τη δήλωση, ο Αμερικανός σέντερ έδειξε την πρόθεσή του να μην αναμοχλεύσει την περσινή διαμάχη.

Το περσινό επεισόδιο στους τελικούς

Το περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς έλαβε χώρα στο τελευταίο ματς των περσινών τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan GBL. Οι δύο παίκτες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, ενεπλάκησαν σε ένα επεισόδιο που ξεκίνησε αρχικά μέσα στο παρκέ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η ένταση μεταξύ των δύο καλαθοσφαιριστών δεν περιορίστηκε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κλιμακώθηκε και συνεχίστηκε με μεγαλύτερη ένταση μετά τη λήξη του αγώνα. Συγκεκριμένα, οι δύο συμπατριώτες πιάστηκαν στα χέρια μέσα στη φυσούνα του ΣΕΦ, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα τεταμένη ατμόσφαιρα και προκαλώντας αναστάτωση.

Η στάση του Αμερικανού σέντερ

Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς, φάνηκε να έχει αφήσει οριστικά πίσω του τα περσινά γεγονότα. Η στάση του κατά τη διάρκεια της media day και των δηλώσεών του υποδηλώνει μια διάθεση συμφιλίωσης και μη διατήρησης οποιασδήποτε κακίας απέναντι στον Κέντρικ Ναν. Τόνισε πως δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια στο θέμα, θεωρώντας το λήξαν.

Ο Τζόουνς υπογράμμισε τη σημασία του να προχωρούν μπροστά, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «είμαστε μεγάλοι άντρες» και πως ό,τι συνέβη στο παρελθόν πρέπει να παραμείνει εκεί. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την επιθυμία του να επικεντρωθεί στις τρέχουσες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του, χωρίς να επηρεάζεται από προηγούμενες διαμάχες.

Οι ευχές για τον Τόμας Γουόκαπ

Πέρα από το περιστατικό με τον Κέντρικ Ναν, ο Ταϊρίκ Τζόουνς σχολίασε και την αποχώρηση ενός άλλου σημαντικού παίκτη από την ομάδα του Ολυμπιακού, του Τόμας Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ έχει πλέον μετακινηθεί στην Ντουμπάι BC, συνεχίζοντας την καριέρα του σε νέο περιβάλλον.

Ο Τζόουνς εξέφρασε τις καλύτερες ευχές του για το μέλλον του πλέον πρώην συμπαίκτη του, δηλώνοντας: «Χαίρομαι γι' αυτόν. Δεν έχω άσχημα συναισθήματα για ό,τι κι αν έκανε. Είναι το καλύτερο για τον ίδιο και χαίρομαι γι' αυτόν. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία». Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν το θετικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των πρώην συμπαικτών, παρά τις αλλαγές στις ομάδες τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta