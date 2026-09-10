Παναγιώτης Ρέτσος: «Mister, ευχαριστώ για όλα, για τη νοοτροπία και τη σφραγίδα που άφησες στον Ολυμπιακό»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχαιρέτησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός προέβη σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την προσφορά του Βάσκου τεχνικού. Η διοίκηση των Πειραιωτών έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα τον Αλγκουαθίλ.

Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Ρέτσου

Ο Παναγιώτης Ρέτσος επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τα συναισθήματά του μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Έλληνας αμυντικός θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον προπονητή που, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Η ανάρτηση του Ρέτσου περιλάμβανε μια σειρά από φωτογραφίες που απεικόνιζαν κοινές στιγμές τους, συνοδευόμενες από ένα εκτενές κείμενο. Αυτό το μήνυμα αποτελεί μέρος των πολλών αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων που έπεσαν σαν βροχή από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι έζησαν με τον Μεντιλίμπαρ ίσως τη μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα τους, όπως αναφέρεται.

Το μήνυμα του Έλληνα αμυντικού

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Παναγιώτης Ρέτσος απευθύνθηκε στον πρώην προπονητή του με τα λόγια: «Mister, ευχαριστώ για όλα». Τόνισε την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Μεντιλίμπαρ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, καθώς και τη νοοτροπία και τη σφραγίδα που άφησε στον Ολυμπιακό καθ' όλη τη διάρκεια της επιτυχημένης θητείας του.

Ο Ρέτσος χαρακτήρισε τον Μεντιλίμπαρ ως «έναν αυθεντικό άνθρωπο» και υπογράμμισε ότι «όσα ζήσαμε και πετύχαμε αυτά τα χρόνια θα μείνουν για πάντα σε μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου». Επιπλέον, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους συνεργάτες του Μεντιλίμπαρ, Tony και Fran, δηλώνοντας χαρούμενος που τους γνώρισε και είχε την ευκαιρία να δουλέψει μαζί τους. Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με την ευχή «Καλή συνέχεια» και την ισπανική φράση «Gracias Por todo!», η οποία μεταφράζεται ως «Ευχαριστώ για όλα».

Η θητεία του Μεντιλίμπαρ και ο αντικαταστάτης του

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος άφησε τη δική του σφραγίδα στον Ολυμπιακό και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, αποτελεί πλέον παρελθόν από τον πάγκο των Πειραιωτών. Η διοίκηση της ομάδας προχώρησε άμεσα στην εύρεση του αντικαταστάτη του Βάσκου τεχνικού, ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες.

Ο νέος προπονητής που ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας είναι ο Αλγκουαθίλ. Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία έφερε, όπως ήταν αναμενόμενο, ένα κύμα αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων από τους ποδοσφαιριστές προς τον Μεντιλίμπαρ, αναγνωρίζοντας την προσφορά του.

Η συνεισφορά του Ρέτσου υπό τον Μεντιλίμπαρ

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ρέτσος είχε μια ιδιαίτερα σημαντική και ενεργή παρουσία. Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός αγωνίστηκε συνολικά σε 91 αναμετρήσεις υπό τις οδηγίες του Βάσκου προπονητή, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.

Σε αυτά τα 91 παιχνίδια, ο Ρέτσος κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα τέσσερις φορές, συμβάλλοντας επιθετικά στις προσπάθειες της ομάδας. Επιπλέον, μοίρασε και δύο ασίστ, δείχνοντας την ικανότητά του να συμμετέχει ενεργά και στη δημιουργία φάσεων. Η δημοσίευση του Ρέτσου κοινοποιήθηκε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, @panosretsos, όπου και εκφράστηκαν οι ευχαριστίες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta