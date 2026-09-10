Το πρόγραμμα της super league από την 5η έως τη 16η αγωνιστική

Η διοργανώτρια αρχή της Super League γνωστοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά την οποία ορίστηκαν τα παιχνίδια. Με την ανακοίνωση αυτή, οι ομάδες έμαθαν τις επόμενες αναμετρήσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση του προγράμματος

Το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, η διοργανώτρια αρχή της Super League έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων που θα διεξαχθούν από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική. Η απόφαση για τον ορισμό των παιχνιδιών ελήφθη κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου της διοργανώτριας αρχής.

Η γνωστοποίηση του προγράμματος αφορά ένα σημαντικό κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου, δίνοντας στις ομάδες και τους φιλάθλους τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις επόμενες κινήσεις τους και να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος.

Οι αγώνες του ΠΑΟΚ μέχρι τη 16η αγωνιστική

Ο ΠΑΟΚ, ο «Δικέφαλος του βορρά», έχει ήδη δώσει τρία παιχνίδια στη Stoiximan Super League, και πλέον έχει πλήρη εικόνα για τους αγώνες που θα δώσει στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι και τη 16η αγωνιστική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις, με την ομάδα να προετοιμάζεται για τις επερχόμενες προκλήσεις.

Στις πρώτες αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Λεβαδειακό στην 1η αγωνιστική, όπου επικράτησε με σκορ 4-0 στις 23 Αυγούστου 2026. Στη 2η αγωνιστική, στις 30 Αυγούστου 2026, αγωνίστηκε εκτός έδρας με τον Ατρόμητο, κερδίζοντας με 1-2. Στην 3η αγωνιστική, στις 6 Σεπτεμβρίου 2026, ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 3-1. Η 4η αγωνιστική περιλαμβάνει την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Άρης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα τέσσερα ντέρμπι του «δικεφάλου του βορρά»

Μέσα στο διάστημα από την 5η έως τη 16η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει τέσσερα ντέρμπι. Αυτές οι σημαντικές αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τη 10η, τη 12η, τη 14η και τη 16η αγωνιστική αντίστοιχα, προσφέροντας έντονο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.

Το πρώτο ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ, μετά την 5η αγωνιστική και τις προηγούμενες αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό και Άρη, θα είναι απέναντι στον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής. Ακολουθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην 12η αγωνιστική, στις 29 Νοεμβρίου 2026. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην 14η αγωνιστική, στις 13 Δεκεμβρίου 2026, και τον Άρη στην 16η αγωνιστική, στις 10 Ιανουαρίου 2027.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟΚ από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τις αντίστοιχες ημερομηνίες διεξαγωγής:

5η αγωνιστική: 20/09/2026 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

20/09/2026 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 6η αγωνιστική: 12/10/2026 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

12/10/2026 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 7η αγωνιστική: 18/10/2026 ΠΑΟΚ – Ηρακλής

18/10/2026 ΠΑΟΚ – Ηρακλής 8η αγωνιστική: 25/10/2026 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

25/10/2026 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 9η αγωνιστική: 01/11/2026 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

01/11/2026 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR 10η αγωνιστική: 08/11/2026 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

08/11/2026 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 11η αγωνιστική: 22/11/2026 ΠΑΟΚ – Κηφισιά

22/11/2026 ΠΑΟΚ – Κηφισιά 12η αγωνιστική: 29/11/2026 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

29/11/2026 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 13η αγωνιστική: 06/12/2026 ΠΑΟΚ – Βόλος

06/12/2026 ΠΑΟΚ – Βόλος 14η αγωνιστική: 13/12/2026 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

13/12/2026 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 15η αγωνιστική: 19/12/2026 Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ

19/12/2026 Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 16η αγωνιστική: 10/01/2027 Άρης – ΠΑΟΚ

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko