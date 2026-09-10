Η Yokohama επίσημος συνεργάτης της Γιουβέντους

Η Yokohama Europe GmbH προχώρησε σε μια σημαντική εμπορική συμφωνία, ανακοινώνοντας την έναρξη πολυετούς συνεργασίας με τη Γιουβέντους. Η ιαπωνική μάρκα ελαστικών γίνεται ο Επίσημος Συνεργάτης του κορυφαίου ιταλικού συλλόγου της Serie A. Η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της θέσης της στην ευρωπαϊκή αγορά, περιλαμβάνοντας ισχυρή παρουσία της Yokohama στο Allianz Stadium.

Στρατηγική ενίσχυση στην ευρωπαϊκή αγορά

Η νέα αυτή συμμαχία με τους «μπιανκονέρι» έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από κινήσεις εξωστρέφειας που έχει πραγματοποιήσει η Yokohama στην Ευρώπη. Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της ιαπωνικής εταιρείας στην αγορά, καθώς και στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα, το 2023 η Yokohama προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας πωλήσεων ελαστικών στην Ιταλία, ενισχύοντας την παρουσία της στη χώρα. Επιπλέον, από το 2024 αποτελεί τον Επίσημο Συνεργάτη Ελαστικών του ATP Tour, στον χώρο του επαγγελματικού ανδρικού τένις. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν συμβάλει στη σταθερή αύξηση των πωλήσεων της μάρκας, δημιουργώντας ένα ισχυρότερο εμπορικό αποτύπωμα.

Πλατφόρμα προβολής μέσω της Γιουβέντους

Η σύνδεση με έναν από τους πλέον επιτυχημένους συλλόγους της Ευρώπης προσφέρει στη Yokohama μια κορυφαία πλατφόρμα προβολής. Η Γιουβέντους διαθέτει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, έχοντας κατακτήσει 36 πρωταθλήματα Serie A και 15 Κύπελλα Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Επίσης, ο ιστορικός ιταλικός σύλλογος έχει κατακτήσει δύο UEFA Champions League και τρία Κύπελλα UEFA, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους στην ευρωπαϊκή σκηνή. Η σύμπραξη αυτή δίνει πλέον στη Yokohama πρόσβαση σε ένα ακόμα μεγαλύτερο διεθνές κοινό, ενισχύοντας σημαντικά την παγκόσμια εμβέλειά της και την απήχηση της μάρκας.

Συνεχής παρουσία σε γήπεδο και ψηφιακές πλατφόρμες

Στο πλαίσιο της πολυετούς συμφωνίας, η μάρκα της Yokohama θα έχει συνεχή και δυναμική παρουσία στο Allianz Stadium του Τορίνο. Αυτό εξασφαλίζει ορατότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων και άλλων εκδηλώσεων, φέρνοντας το λογότυπο της εταιρείας στο επίκεντρο της προσοχής των φιλάθλων.

Επιπρόσθετα, η προβολή της εταιρείας θα επεκταθεί και στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η Γιουβέντους διατηρεί μια τεράστια βάση ακολούθων. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την παρουσία της μάρκας σε ειδικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τους φιλάθλους της Γιουβέντους, προσφέροντας άμεση αλληλεπίδραση με το κοινό.

Εμπορική εστίαση και προώθηση σειρών προϊόντων

Σε εμπορικό και προϊοντικό επίπεδο, η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην προώθηση συγκεκριμένων σειρών ελαστικών της Yokohama. Αυτές περιλαμβάνουν τις σειρές επιδόσεων ADVAN, οι οποίες είναι γνωστές για την υψηλή τους απόδοση και την τεχνολογία αιχμής που ενσωματώνουν.

Παράλληλα, θα προβληθεί εκτενώς η σειρά GEOLANDAR, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για οχήματα SUV και pick-up, καλύπτοντας τις ανάγκες των ιδιοκτητών τέτοιων οχημάτων. Η συμφωνία καλύπτει επίσης τα χειμερινά ελαστικά της εταιρείας, καθώς και ελαστικά διαστάσεων 18 ιντσών και άνω, διευρύνοντας το φάσμα των προϊόντων που θα επωφεληθούν από την προβολή.

Η διάθεση των ελαστικών Yokohama στην ελληνική αγορά

Όσον αφορά την ελληνική αγορά, η διάθεση των ελαστικών Yokohama πραγματοποιείται από την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Η εταιρεία αυτή διατηρεί την εισαγωγή και διανομή των προϊόντων της Yokohama στην Ελλάδα από το 1957, έχοντας μακρά και σταθερή συνεργασία με την ιαπωνική μάρκα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta